Remote work setup with Splashtop juxtaposed with busy office environment

なぜリモートデスクトップソフトウェアが生産的なハイブリッドオフィスにとって重要なのか

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
昨年ロックダウンに入り、ハイブリッドオフィスが未来の働き方だと予測したとき、多くの人はまだ懐疑的で、元に戻ると思っていました。

現在、ウェブ上でハイブリッドオフィスに関する記事が急増していることから、柔軟なオフィスに向かっていることは明らかです。

ハイブリッドオフィスの設定は非常に難しいことのようにサウンドするかもしれませんが、Splashtopのようなリモートデスクトップソフトウェアを使えば、非常に簡単に実現できます。

リモートデスクトップソフトウェアとは何ですか？リモートデスクトップソフトウェアは、単に他のデバイスからコンピュータやデバイスにリモートでアクセスできるソフトウェアです。いつでも、どこからでも利用可能です。この他のデバイスは、別のコンピュータ、タブレット、またはスマートフォンである可能性があります。

リモートデスクトップがハイブリッドオフィスに最適なセットアップである2つの主な理由：

1. リモートデスクトップソフトウェアは、物理的なオフィスと他のどこでも作業ができる場所との間の橋を提供します

新しいオフィスの世界では、ハイブリッドは単に従業員が在宅勤務できるようにするだけではありません。彼らがどこで働いていても生産的であるためのツールが必要です。それはすべて柔軟性に関することです。

オフィスのコンピュータには、AdobeやRevitのような高価なソフトウェアがインストールされていることがよくあります。その結果、異なる場所で使用するために追加の強力なコンピュータとソフトウェアライセンスを購入することは非常に面倒で高価になるでしょう。

そこでリモートデスクトップソフトウェアが役立ちます。これにより、従業員はオフィスのコンピュータにリモートで接続し、オフィスにいるかのようにすべてのファイルやソフトウェアにアクセスできます。その結果、リモートの場所に追加のコンピュータやソフトウェアライセンスを設定する必要はありません。

プロセスも非常に簡単です。リモートデスクトップアプリは、オフィスのコンピュータと従業員のセカンダリーポータブルデバイス（個人のラップトップ、タブレット、またはスマートフォン）にインストールするだけです。

2. リモートデスクトップソフトウェアは、VPNよりも安価で、スケールが速く、リモート環境でのパフォーマンスが向上します

COVID-19以前は、リモートで働く伝統的な方法はVPN（仮想プライベートネットワーク）を通じて行われていました。

VPNは企業ネットワークにリモートでアクセスする必要がある個人や特定のタスクを完了するためには機能しますが、頻繁に長時間接続する必要がある全従業員をサポートするには適していません。複数の人が同時に使用すると、VPNは遅くて信頼性が低くなります。さらに、VPNは大規模な労働力のために設定するのが高価で、スケールするのが難しいです。

リモートデスクトップソフトウェアとは異なり、VPNは通常、会社支給のデバイスでのみ使用できます。そのため、ハイブリッドシナリオでは、企業はリモートワーカーが接続し、VPNを使用できるようにするために追加のデバイスを購入する必要があります。これは非常に高価になる可能性があります。

それだけではありません - 過負荷のVPNのネットワークトラフィックを維持することは、セキュリティの危険性と災害の待ったなしの状態になる可能性があります。

一方、Splashtopのようなリモートデスクトップソフトウェアは、ハイブリッドワークを処理するために構築されています。Splashtopは、VPNに伴う課題や障害なしに、セキュアなリモート接続と信頼性の高いパフォーマンスを提供します。

これで、リモートデスクトップソフトウェアが生産的でシンプルなハイブリッドオフィスに最適な選択である2つの主な理由がわかりました。

ハイブリッドオフィスに最適なリモートデスクトップはどれですか？

多くのリモートデスクトップが存在しますが、信頼性、コスト、使いやすさ、カスタマーサービスに関しては、Splashtopは業界で最高のNPSスコアを持ち、他とは一線を画しています。

Splashtopはセキュリティにも多大な投資を行っており、すべてのリモートデスクトップ接続中にデータが安全であることを保証するために堅牢な行動規範に従っています。

Splashtopのセキュアなインフラストラクチャは、侵入防止、アプリセキュリティ、および幅広いセキュリティ機能で強化され、市場で最もセキュアなリモートデスクトップツールの1つを提供します。

だからこそ、Marriott、FedEx、UPS、Toyota、Stanford Health Care、Harvard Medical School、Turner Broadcasting、Tapestryなどの多くの主要ブランドに信頼される選択肢となっています。

したがって、ハイブリッドオフィスのセットアップを検討している場合は、私たちのリモートデスクトップを試してみることをお勧めします。いつでも無料でソフトウェアを試すことができ、コミットメントやクレジットカードは必要ありません。

