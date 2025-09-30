柔軟な働き方が増える中、企業、学校、個人はテックツールボックスにセキュアリモートアクセスが必要です。続きを読むとその理由がわかります。
なぜセキュアリモートアクセスソリューションが必要なのか？お尋ねいただきありがとうございます。ビジネス、学校、さらには個人にとっても、技術ツールボックスに入れておくべき重要なソフトウェアである理由はたくさんあります。今日は、そのいくつかを説明します。
まずは基本から始めましょう。リモートアクセスとは何ですか？ それは、いつでもどこからでも、別のデバイスからコンピュータやデバイスにアクセスする能力です。リモートアクセスは、従業員が自宅から職場のデスクトップにリモートでアクセスする力を与えます。学生には、寝室から学校のコンピュータラボにリモートでアクセスする能力を与えます。さらには、国を越えて技術的な問題を抱える両親のコンピュータにアクセスすることもできます。それは簡単な概要に過ぎませんが、より詳細な説明については上記のブログ投稿をチェックしてください。
Ok, back to why you need セキュアリモートアクセス
2022年に雇用主が期待できる仕事のトレンド予測がいくつかあります��。その一つは柔軟な働き方の持続力です。パンデミックは、従業員が自宅で仕事をこなせることを示し、新しい研究では、人々はオフィスに戻るよりも仕事を辞めることを選ぶことが示されています。柔軟な働き方は、世界中から人材を獲得することも可能にします。
大退職で労働力を失う代わりに、安全なリモートアクセスソフトウェアを使用してみてください。Splashtopを使用すると、オフィスにあるコンピュータ（堅牢なインフラと高性能ワークステーションを備えている可能性があります）をリアルタイムで高精細な品質とリモートサウンドで制御できます。すべて、あなたや組織のセキュリティを損なうことなく。
柔軟な働き方をする従業員がコンピュータ関連の問題に直面したとき、自宅オフィスにITスタッフがいなくても心配する必要はありません。Splashtopは、ITサポートやヘルプデスクのためのオンデマンドの有人および無人リモートサポートを可能にします。問題が何であるかを苦労して説明する必要はありません。ITはどこからでも任意のデバイスを表示し、問題の解決を支援できます。
柔軟な労働力はセキュアな労働力になり得ます
従業員が在宅勤務を愛しているなら、ハッカーはそれをさらに愛しています。柔軟な働き方が加速しており、特に新しいCOVID-19変異株が私たちのドアステップにある中で。ITおよびサイバーセキュリティチームにとって、それはさらに多く��の脅威を監視することを意味します。会社が攻撃を受けると、ブランドにダメージを与え、顧客や従業員の信頼を失い、費用がかかります。
Splashtop製品は、ITがデータを安全に管理し、従業員がどこからでもアクセスできる柔軟性を提供するように特別に設計されています。私たちのセキュリティ機能には、デバイス認証、2段階認証、シングルサインオンなどがあります。
Splashtopを使用するコンピュータは、セキュリティのレベルが追加されます。インターネットやDMZに露出させて、ハッカーが簡単にスキャンして攻撃できるようにする必要はありません。
誰かが会社のネットワーク外で在宅勤務をしている場合でも、リモートアクセスソリューションはリスクを軽減します—特にVPNで見られるものです。VPNは、サイバー犯罪者が弱いパスワードセキュリティとVPNの脆弱性を悪用して企業ネットワークにアクセスし、情報やデータを盗む原因となっています。VPN技術は数十年前のものです。10年前の携帯電話を使っている人はあまり見かけませんが、なぜ10年以上前の技術に頼ってハッカーから自分たちを守るのでしょうか？
Splashtopはどのようにしてセキュリティを保っているのか？
Splashtopは、どこからでも作業する際に会社と仕事を安全に保つための多くの方法を提供します。Splashtopのセキュリティ機能には、シングルサインオン統合、侵入防止、2段階認証、マルチレベルのパスワードセキュリティ、ブランクスクリーン、画面の自動ロック、セッションのアイドルタイムアウトなどが含まれています。
セキュアリモートアクセスを使用しているのは誰ですか？
今日のリモートアクセスソリューションの最も一般的な使用法は次の3つです：
従業員がどこからでも、どんなデバイスでもセキュリティを損なうことなく仕事用コンピュータにアクセスできるようにするために
学生に学校のリソース、例えば自宅からのラボコンピュータへのアクセスを付与するために
ITスタッフ、ヘルプデスクチーム、マネージドサービスプロバイダーのために、管理されたコンピュータとBYODデバイスの両方にサポート駆動のアクセスを提供する
ハーバード大学はCOVID-19の症例急増のため、1月の最初の数週間でリモート学習に切り替えると発表しました。2020年3月のように、企業や学校が自宅で安全に作業や学習を行うために慌てる代わりに、何にでも備えておきましょう。When schools utilize Splashtop リモートデスクトップ, students can access lab computers remotely, faculty can work remotely, and IT can remotely support any デバイス.
学生は自宅からChromebookにログインし、Adobe Creative SuiteやBlenderのようなソフトウェアプログラムを使用して、通常通り作業を続けることができます。学生は、アニメーションやゲームデザインのアプリケーションをいつでも使用できます。寝ているべき時でさえ。
さらに、冬が来ており、一般的に病気が増え、運転が危険な天候になります。企業はリモートファーストの考え方を採用する必要があります。柔軟な労働力は、季節を問わずセキュアリモートアクセスを使用することで、安全で生産的な労働力となることができます。
結論
技術ツールベルトに安全なリモートアクセスソフトウェアを追加することは、長い問題リストに対する簡単な解決策です。それは、Great Resignationでスタッフを失うのを防ぐ方法です。ランサムウェアやサイバー攻撃から会社を守り、COVIDや雪嵐がオフィスへの出勤を妨げてもチームの生産性を維持します。