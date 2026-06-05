ITチームはしばしば感謝されない役目を担っています。エンドポイントが完全にパッチされて保護され続けることを保証する必要がありますが、パッチインストールは中断を引き起こす可能性があり、エンドユーザーが無視できる手動プロンプトに依存することがあります。では、どのようにして従業員を邪魔せずにデバイスを最新の状態に保つのでしょうか？
サイレントパッチのインストールがここで重要です。これにより、ITチームはエンドユーザーの承認を得たり、作業を中断させたりすることなく、アップデートを展開できます。ただし、サイレントインストールでも計画、テスト、ログの記録、確認が必要です。
それを念頭に置いて、サイレントパッチインストールを探ってみましょう。それが何であるか、どのように機能するか、計画すべきリスク、および自動パッチ管理を静かで信頼できるものにする方法を見ていきます。
サイレントパッチインストールとは何ですか？
サイレントパッチインストールは、ユーザーがプロンプトをクリックしたり手動でインストールを完了させたりすることなく、ソフトウェアやオペレーティングシステムの更新をインストールするプロセスです。これは、ユーザーの仕事を中断することなく、パッチをシームレスに設定します。
インストールが「サ�イレント」だからといって、目に見えないとか制御されていないというわけではないことに注意してください。サイレントパッチワークフローでも管理者の承認が必要で、設定ポリシーに沿う必要があります。どのパッチインストールでもそうですが、サイレントインストールにはロギング、報告、確認が含まれるべきです。
サイレントインストール、無人インストール、バックグラウンドアップデート、自動パッチ管理の違いを理解することも重要です。それらは非常に似ていて、しばしば重なりますが、必ずしも同じではありません。
無言インストール: ユーザーがプロンプトをクリックしたり、セットアップを承認したり、手動でインストールを完了する必要がないパッチインストール。
無人インストール: ITが必要な設定、スクリプト、または設定パラメータを構成した後、ユーザー入力なしで更新をインストールすること。管理者の承認、テスト、および設定のコントロールがまだ必要な場合があります。
バックグラウンド更新: デバイスがアイドル状態または別のタスクを実行している間にバックグラウンドで実行される自動更新。
自動パッチ管理: 会社のポリシーに従って、ルールと設定を確立し、パッチを自動的に検出、スケジュール、テスト、設定すること。
サイレントパッチインストールの動作方法
サイレントパッチのインストールは繰り返し可能なプロセスに従いますが、具体的な手順はインストーラーのタイプ、設定方��法、再起動の必要性によって異なる場合があります。サイレントパッチのインストールプロセスは通常このようになります。
必要なパッチまたは更新を特定: まず、ITチームが設定する必要のある更新を特定します。これには、OSの更新、サードパーティアプリ、セキュリティパッチ、さらにはカスタムソフトウェアパッケージも含まれる可能性があります。
インストーラーの種類を確認: パッチは、MSI、EXE、PKG、スクリプトベースのインストーラー、またはパッケージマネージャーのような異なる設定方法を使用することができます。
サポートされているサイレントインストールのパラメーターを見つける: パラメーターはインストーラーによって異なります。標準スイッチを使用する人もいれば、ベンダー固有のコマンドを必要とする人もいます。
管理されたデバイスグループでインストールをテストする: パッチを大規模な環境に展開する前にテストすることが重要です。まず、小規模であるが代表的なグループでテストを行い、動作を確認し、再起動の必要性や発生する可能性のある互換性の問題を確認してください。
パッチをスクリプト、パッケージマネージャー、またはエンドポイント管理ツールを使用して設定する: 一度パッチがテストされ確認されたら、それを設定し始める時です。これは、コマンドラインツール、PowerShell、パッケージマネージャー、または集中管理されたパッチ管理プラットフォームなど、さまざまな方法で実行できます。
結果をログし、確認�する: 各パッチが適切に適用されたことを確認する必要があります。エンドユーザーがプロンプトを確認しないため、パッチが成功したか、失敗した場合はフォローアップが必要かを確認するのはITの責任です。
一般的なサイレントパッチのインストール方法
パッチを静かにインストールする特定の方法はありません。むしろ、この用語は、ユーザー入力を必要とせず、更新を設定できる任意のパッチインストールを指します。一般的な方法には次のようなものがあります：
MSI サイレントインストール
MSIパッケージは、しばしば標準化されたWindowsインストーラーコマンドをサポートしており、静音モード、受動モード、再起動動作、ログ記録のパラメーターを含んでいます。MSIパッケージでは、ITチームは通常、Windows Installerのパラメーターを使用して、更新を静かに実行し、プロンプトを抑制し、再起動の動作を制御し、インストールログをキャプチャーできます。
EXE サイレントインストール
EXEインストーラーは、サイレントスイッチがベンダーやインストーラーフレームワークによって異なるため、予測がつかない場合があります。これらの場合、ITチームは、設定の前に/quietや/silentなどのフラグが利用可能かどうか、ベンダーの文書を確認する必要があります。これは、インストーラーフレームワークによってコードが異なる可能性があるため、追加のテストが必要になる場合もあります。
PowerShellベースのパッチ設定
PowerShellを使用すると、ITチームはパッ��チ設定を含む無音コマンドを実行できます。PowerShellは技術者がインストーラーをダウンロードしたり、ログを取得したり、パッチワークフローを自動化することを可能にします。これにより、技術チームにとって有用なツールとなります。しかし、集中管理の可視性が欠けているため、より大規模な組織ではスケールでの管理が難しくなります。
パッケージマネージャーベースの更新
パッケージマネージャーを使用することで、ITチームはアプリのインストール方法と更新を標準化し、サイレントアップデートも含めることができます。これにより手動でのパッケージング作業が削減されますが、ITチームは依然として更新のテスト方法を管理し、パッチを承認し、レポートを自分たちで生成する必要があります。
エンドポイント管理とパッチ自動化ツール
優れたエンドポイント管理ソリューションを使用すれば、設定、スケジューリング、ポリシーの強制、レポート、さらに失敗したパッチの修正を一元化できます。これにより、ITチームは無音コマンドを超えて、エンドユーザーを中断することなく、そのエンドポイント全体でアップデートを円滑に管理できるようになります。
サイレントパッチインストールの利点
サイレントパッチには、効率性とサイバーセキュリティを向上させるいくつかの利点があり、これがパッチ適用の有効な機能となります。これらの利点には以下が含まれます：
エンドユーザーへの影響を最小限に： 静かなパッチは、デバイスを最新の状態に保ちながら中断を最小限に抑え、インストーラープロンプトでの作業の中断を避け、アップデートを実行します。
多くのデバイスへのより迅速な設定: ITチームは、エンドポイントへのパッチをサイレント設定することにより、エンドポイントを個別に管理するのではなく、スケールに応じたアップデートを展開することができます。
より一貫したパッチ適用範囲: サイレントパッチインストールを使用すると、ITチームはコマンドとポリシーを標準化し、デバイス間のばらつきを減らし、一貫した結果を得ることができます。
ユーザーのアクションへの依存を軽減: サイレントパッチのインストールにより、エンドユーザーの責任が軽減されます。ユーザーは更新を覚えたり承認したり手動で完了したりする必要がないので、仕事にもっと集中できます。
メンテナンスウィンドウのためのより良いサポート: ITエージェントは静音パッチインストールを使用して、低影響期間に更新をスケジュールし、さらに中断を軽減できます。
運用の反復性向上： サイレントデプロイは、パッチ作業の文書化、繰り返し、監査を容易にし、ITチームがより明確な記録を維持し、一貫したパッチプロセスをサポートします。
サイレントパッチインストールのリスクと制限
サイレントパッチは、中断を減らしながらエンドポイントを最新の状態に保つ素晴らしい方法ですが、欠点がないわけではありません。サイレントパッチのインストールは、ITチームがよく理解して対処するために認識しておくべき、新しい業務上の責任やリスクを導入する可能性があります。
一般的なリスクには以下が含まれます：
インストールの失敗は、ログ記録や確認のためのツールがない限り、気づきにくいことがあります。
不正なスイッチがあると、インストールが不完全になることがあります。
一部のパッチは依然として再起動が必要であり、デバイスが不適切なタイミングで再起動されたり、部分的に更新された状態で放置されたりしないように、再起動の動作を慎重に計画する必要があります。
一部のアプリケーションは、本当のサイレントインストールをサポートしていません。
インストーラーの動作はツールやソフトウェアのバージョンによって異なることがあります。
何か問題が発生した場合、テストを省略すると広範な展開がそれを迅速に広げる可能性があります。
設定後、ITにはまだ確認が必要です。
これは静かなパッチ適用が使いにくいということを意味しません。むしろ、それは、無音インストールは、適切なテストと段階的なロールアウト、パッチ状況を明確に把握できるプラットフォームと組み合わせることで最も効果的に機能することを意味します。
サイレントパッチインストールのベストプラクティス
静かにパッチをインストールすることの利点を考慮して、そのベストプラクティスをいくつか見てみましょう。これは、ITチームがパッチプロセスを改善し、ユーザーを中断させることなく効率的にエンドポイントを最新の状態に保つための実用的な推奨事項のリストです。
ベンダーがサポートしているサイレントインストールのパラメータを確認する: ベンダーは異なるスイッチや設定方法を使用することがあるので、事前に確認することが重要です。
広く設定する前にテストする: 更新をロールアウトする際は、小規模で多様なデバイスグループから始めるのがベストです。これは、安定性を確認し、広範な環境に影響を及ぼす前に問題を特定するのに役立ちます。
すべての設定にロギングを使用: インストールがサイレントであっても、記録されるべきではないということではありません。各インストールをログに記録しておくことで、ITチームが問題がユーザーに影響を与える前にトラブルシューティングを行えるようにしてください。
再起動の動作を慎重に計画してください： パッチは通常、完全にインストールされる前にデバイスの再起動が必要ですが、再起動を強制するか、スケジュールするか、あるいは延期するかはITチームの判断に委ねられています。これは通常、ビジネスへの影響とパッチの緊急性に依存するため、重要なアップデートが遅れないようにします。
可能な場合は段階的に設定する: アップデートを設定する際、小さなグループから始め、徐々に大きなグループへと拡大するのが最善です。これにより、スムーズな展開を保証し、予期しない問題の特定や失敗への対応を行う時間を確保できます。
成功、失敗、保留のステータスを�追跡する: 無言インストールは、その後に何が起こったかをITが確認できる場合にのみ有用です。パッチが追跡されていることを確認し、成功を検証し、失敗を解決できるようにしてください。
ユーザーにパッチ適用を任せない: サイレントインストールの目的は、ユーザーを中断させずにパッチを配信することです。サイレントインストールは、エンドユーザーに責任を負わせるのではなく、ITによって管理されるべきです。
サイレントパッチインストールが十分でないとき
無音アップデートインストールは、更新を管理するための便利なツールですが、必ずしもそれだけでは十分ではありません。サイレントインストールは実行を処理しますが、パッチの優先順位付け、エンドポイントの可視性、レポート、または修正は扱いません。そのため、より包括的なパッチ管理のアプローチが必要になることがあります。
これらの問題に直面している場合は、より包括的なパッチ管理が必要かもしれません。
ITは可視性を欠き、どのデバイスが重要なパッチを欠いているのかわからない。
パッチの状態が手動で追跡されたり、一貫性がなかったりするため、どのデバイスが最新であるかを把握するのが難しいです。
失敗したインストールには、自動化された対策が不足しているため、手動でのフォローアップが多く必要です。
サードパーティのアプリのパッチ適用は、OSのパッチ適用とは別に処理されます。
チー��ムは監査や内部レビューに必要な報告書を欠いています。
多くのリモートまたはハイブリッドエンドポイントに更新を設定する必要があります。
Splashtop AEMがITチームのパッチ配布を簡素化する方法
ITチームがリモートエンドポイントへの更新を設定し、パッチの状態を追跡し、手動のフォローアップを減らす必要があるとき、Splashtop AEMはパッチ処理をより見える、反復可能なワークフローにするのを助けます。
Splashtop AEM は、リアルタイムの視覚化、自動化、ポリシーベースのパッチ管理を提供し、ITチームがネットワーク全体のデバイスを一元的にサポートおよび更新するのを支援します。これは、どのデバイスがパッチを必要としているかを把握し、更新を効率的に配布し、成功または失敗を追跡して、ITチームが問題を特定し迅速にフォローアップの対応を取ることができるようにします。
Splashtop AEMは、パッチ処理を簡素化し効率化するための複数のツールと機能を備えています。具体的には、以下のようなものがあります:
リアルタイムのパッチ可視化： ITチームは、管理されたエンドポイント全体のパッチステータスを1つの画面で簡単に確認できます。
OSおよびサードパーティパッチ: Splashtop AEMは、オペレーティングシステムやサードパーティアプリケーション全体にわたって自動的に更新を設定できます。
ポリシーに基づく自動化: ITチームはパッチ適用ポリシーを設定し、予定されたワークフローを自�動化することで反復的なパッチ作業を削減できます。
CVEに基づくインサイト: Splashtop AEMは、共通脆弱性識別子（CVE）データを使用して、最も注意が必要な脆弱性を優先するのに役立ちます。
インベントリレポート: ハードウェアとソフトウェアのインベントリにより、ITチームはどのソフトウェアがデバイス全体にインストールされており、いつ更新が必要かをよりよく理解できます。
修正ワークフロー： Splashtop AEMは、失敗したパッチに対するITチームの対応を支援します。失敗状態の可視性やスクリプト、サポートされたロールバックワークフローなどのフォローアップアクションが含まれます。
エンドポイント管理には、デバイスを安全に保ち、最新の状態に維持するための可視性と自動化が必要です。Splashtop AEMを使用すると、ITチームはパッチ適用を可視化し繰り返し可能なワークフローに変えることができ、単一のコンソールからデバイス間でサイレントアップデートが可能になります。
サイレントパッチのインストールをより信頼性の高いものにする
サイレントパッチインストールにより、ITチームはエンドユーザーを中断させることなく更新を設定でき、会社全体でスムーズに作業を続けることができます。ただし、サイレントインストールは、可視性、自動化、テスト、レポートを含むより広範なパッチ管理プロセスの一部として最も効果的に機能します。
ITチームは、どのデバイスやアプリケーションが更新を必要としているかを簡単に把握し��、セキュアにテストして更新を展開し、失敗したパッチを特定して対処できるようにする必要があります。Splashtop AEMのようなパッチ管理ソリューションを使用することで、ITチームは単一のコンソールからそのプロセスをより効率的に管理できます。
Splashtop AEMは、ITチームにエンドポイントパッチ管理、デバイスステータスの監視、ポリシーの施行、そして反復的な手作業の削減を行うためのツールを提供します。自動化されたパッチ管理を使用すれば、ITチームは従業員への影響を最小限に抑えつつ、エンドポイントを常に最新の状態に保つことができます。
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