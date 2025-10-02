メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
A laptop using a VPN.

VPN（仮想プライベートネットワーク）とは何ですか？

Trevor Jackins
所要時間 15分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

オンラインのプライバシーとセキュリティがますます重要になっている時代に、「VPN」という用語が登場しました。VPNは、インターネット接続を暗号化し、自宅や公共のWi-Fiネットワーク、さらには他の国からでもオンライン活動をプライベートで安全に保つサービスです。

VPNの主な機能は、デバイスとインターネットの間にトンネルを作成することです。このトンネルは、ハッカー、政府、さらには自分のISPを含む、覗き見からデータを保護します。IPアドレスを隠し、インターネットトラフィックをリモートサーバー経由でルーティングすることで、VPNは匿名性とセキュリティの追加レイヤーを提供し、オンラインの行動を追跡するのを困難にします。

このブログでは、VPNの意味と定義を掘り下げ、それがどのように機能するかを探ります。VPNの使用に伴う潜在的なリスクと、Splashtopのような現代のリモートアクセスソリューションがリモートワークにおいてより効率的で安全な代替手段を提供する理由についても検討します。

VPNの意味と定義

バーチャルプライベートネットワーク（VPN）は、インターネットのような安全性の低いネットワーク上で、安全でプライベートな接続を作成する技術です。VPNは、機密データを保護し、プライバシーを維持し、企業ネットワークや制限されたオンラインコンテンツへのアクセスを可能にするために一般的に使用されます。デバイスとインターネット間で送信されるデータを暗号化することで、VPNはオンライン活動が覗き見から隠されることを保証します。

なぜVPNが必要なのか？

今日のデジタル環境では、オンラインプライバシーの必要性がかつてないほど高まっています。VPNが必要な主な理由は次のとおりです：

  1. オンラインプライバシー: VPNはIPアドレスを隠し、インターネット接続を暗号化することで、ISP、広告主、政府機関によるブラウジング活動の追跡を防ぎます。

  2. 公共Wi-Fiのセキュリティ: カフェ、空港、ホテルなどにある公共Wi-Fiネットワークは、しばしばセキュリティが不十分でハッキングの危険があります。VPNは接続を暗号化することでデータが傍受されるのを防ぎます。

  3. 制限されたコンテンツへのアクセス：ストリーミングプラットフォームやウェブサイトなど、多くのオンラインサービスは地理的な位置に基づいてコンテンツへのアクセスを制限しています。VPNは、位置情報を隠すことでこれらの制限を回避することができます。

  4. 検閲の回避：一部の国では、政府の検閲により特定のウェブサイトやオンラインサービスへのアクセスが制限されています。VPNを使用すると、これらの制限を回避し、自由にインターネットにアクセスできます。

VPNはどのように機能するのか？

VPNは、デバイスのインターネット接続をインターネットサービスプロバイダー (ISP) ではなくプライベートサーバーを通じてルーティングすることで機能します。VPNを使用してインターネットに接続すると、VPNはデバイスとインターネットの間の仲介者として機能し、ネットワークを通じてデータを暗号化します。

ここにVPNの動作のステップバイステップの内訳があります：

  1. Connection to the VPN サーバー: VPN への接続を開始すると、デバイスは暗号化されたトンネルを介して VPN サーバーに接続します。 このトンネルは、OpenVPN、IKEv2、またはWireGuardなどのさまざまな暗号化プロトコルを使用して作成されます。

  2. データ暗号化: データがこの暗号化されたトンネルを通過する際、暗号化アルゴリズムを使用して保護されるんだ。これは、ハッカーがデータを傍受したとしても、それを読み取ったり理解したりすることができないことを意味します。

  3. IP Address Masking: VPNサーバーが接続に異なるIPアドレスを割り当てます。この新しいIPアドレスは通常、異なる地域や国に位置しており、インターネットをその場所から閲覧しているかのように見せかけます。

  4. Data Transmission: データがVPNサーバーに到達すると、暗号が解読され、インターネット上の最終目的地に送信されます。アクセスしているウェブサイトやサービスは、実際のIPアドレスの代わりにVPNサーバーのIPアドレスを確認するため、あなたの身元と位置が保護されます。

  5. データの返送: デバイスに戻ってくるデータの場合、プロセスは逆になります。VPN サーバーはデータを受信し、暗号化して、セキュアなトンネルを通じてあなたのデバイスに送り返します。そこでデータは暗号解読され、利用可能になります。

VPNの種類

VPNにはいくつかの種類があり、それぞれ異なる使用ケースに合わせて設計されています：

  1. Personal VPN: 消費者VPNとも呼ばれ、個人がインターネット接続を保護し、ブラウジング中のプライバシーを維持するために一般的に使用されます。個人用VPNは通常、設定が簡単で、世界中の複数の場所にあるサーバーへのアクセスを提供し、ユーザーが地理的制限や検閲を回避できるようにします。

  2. サイト間VPN: このタイプのVPNは、主に企業がインターネットを介して複数のオフィスの場所を接続するために使用されます。サイト間VPNにより、異なる場所の従業員が同じローカルネットワークにいるかのようにお互いのリソースにアクセスできます。

  3. Client-to-Server VPN: クライアントからサーバーへのVPNは、ユーザーのデバイスにVPNソフトウェアのインストールが必要です。このソフトウェアは、通常、企業のネットワーク内の特定のサーバーに接続するように設定されています。接続されると、ユーザーはオフィスに物理的に存在しているかのようにネットワークのリソースにアクセスできます。

VPNの主な利点

VPNを使用することには、次のような重要な利点があるよ:

  1. Enhanced Security: VPNはインターネット接続を暗号化することで、特に公共のWi-Fiネットワークを使用しているときに、ハッカーによるデータの傍受から保護します。

  2. プライバシーの向上: VPNは、ISP、広告主、政府機関からIPアドレスや閲覧活動を隠し、オンラインでの匿名性を維持するのに役立ちます。

  3. 地理的制限の回避: VPNを使用すると、異なる地域から閲覧しているように見せることで、地理的に制限されたコンテンツにアクセスできます。

  4. 検閲を回避する: インターネットアクセスが制限または検閲されている地域では、VPNを使用してこれらの制御を回避し、自由にウェブにアクセスできます。

VPNを使用する際の潜在的なリスクは何ですか？

VPNはプライバシーとセキュリティの向上を含む多くの利点を提供しますが、潜在的なリスクがないわけではありません。これらのリスクを理解することは、VPNを使用するかどうか、またどのように使用するかについての情報に基づいた決定を下すために重要です。ここに主な懸念事項があります：

1. 偽の安全感

VPNを使用する際の最も重要なリスクの1つは、誤った安全感を抱くことです。VPNはインターネットトラフィックを暗号化し、IPアドレスを隠しますが、すべてのオンライン脅威に対して無敵になるわけではありません。たとえば、VPNはフィッシング攻撃、マルウェア、またはユーザーを直接ターゲットにする他の形態のサイバー犯罪から保護することはできません。さらに、VPNプロバイダーが堅牢なセキュリティプラクティスを実施していない場合、データは依然としてリスクにさらされる可能性があります。

2. 潜在的なログとデータ収集

すべてのVPNプロバイダーがログの取り扱いについて透明であるわけではありません。特に無料または低コストのオプションのVPNは、ユーザーデータ、ブラウジング履歴、接続タイムスタンプ、IPアドレスを収集して保存することがあります。このデータは、第三者に販売されたり、要求があれば当局に引き渡されたりする可能性があり、VPNを使用することで求められるプライバシーを損なうことになります。

3. 管轄の問題

VPNプロバイダーが拠点を置く国は、ユーザープライバシーに大きな影響を与える可能性があります。データ保持法が義務付けられている国や、国際的な情報共有協定（Five Eyesアライアンスなど）の一部である国で運営されているVPNプロバイダーは、ユーザーデータを保存し共有することを法的に義務付けられる場合があります。プロバイダーがログを保持しないポリシーを主張していても、現地の法律に基づいて特定の情報を保持する必要があるかもしれません。

4. VPNセキュリティの脆弱性

VPN自体がサイバー攻撃のターゲットになることがあります。VPNソフトウェアやプロトコルの脆弱性は、データ漏洩や機密情報への不正アクセスを含むセキュリティリスクにユーザーをさらす可能性があります。例えば、古い暗号化プロトコルやセキュリティ機能の不十分な実装は、VPNをより安全でなくする可能性があります。さらに、一部のVPNサービスはDNSクエリを漏洩することが判明しており、VPNに接続しているときでも訪問したウェブサイトを明らかにする可能性があります。

5. インターネット速度の低下

VPNを使用すると、データが追加のサーバーを経由し、暗号化が処理の負荷を増やすため、インターネット接続が遅くなることがあります。これはセキュリティリスクではありませんが、特にストリーミング、ゲーム、または大きなファイルのダウンロード時にオンライン体験に影響を与える可能性があります。場合によっては、遅延が顕著であり、VPNが日常使用には実用的でなくなることがあります。

6. 特定のサービスとの互換性の欠如

一部のウェブサイトやオンラインサービスは、VPNトラフィックを積極的にブロックし、VPNに接続している間にコンテンツにアクセスすることを防ぎます。これは特にNetflixのようなストリーミングプラットフォームで一般的であり、地理的な場所に基づいてコンテンツを制限することがあります。さらに、オンラインバンキングサービスはVPNの使用を疑わしい活動としてフラグを立て、アカウントアクセスの問題を引き起こす可能性があります。

7. 法的および倫理的考慮事項

一部の国では、VPNの使用が制限されているか、完全に違法です。VPNはプライバシーを保護するための正当なツールですが、禁止されている地域で使用すると法的な結果を招く可能性があります。VPNの使用が許可されている国でも、制限されたコンテンツへのアクセスやサイバー犯罪の実行などの違法行為にVPNを使用すると、厳しい罰則を受ける可能性があります。

8. VPNプロバイダーの信頼性

VPN業界はほとんど規制されていないため、すべてのプロバイダーが同じレベルの誠実さで運営されているわけではありません。一部のプロバイダーは、ログなしポリシーを提供していると偽って主張したり、提供されるセキュリティレベルを誇張したりして、ユーザーを誤解させることがあります。実績のある信頼できるVPNプロバイダーを調査し、選択することが重要です。

VPNを超えて: リモートワークにおいてVPNよりもリモートアクセスが優れている理由

リモートワークが常態化する中、企業は従業員を企業リソースに接続するための最も効率的で安全な方法を模索しています。伝統的に、VPNはリモートデバイスと企業ネットワークの間にトンネルを作成するための定番のソリューションでした。しかし、これらはますますSplashtopのようなリモートアクセスソリューションによって影が薄くなっています。

リモートアクセスがリモートワークを可能にする際にVPNより優れている理由は次のとおりです：

パフォーマンスと速度

VPNの主な制限の1つは、インターネット速度への影響です。VPNが接続を追加のサーバーを通じてルーティングするため、大きなファイルやリソース集約型アプリケーションを扱う際に特に、重大な遅延を引き起こす可能性があります。対照的に、Splashtopのようなリモートアクセスソフトウェアは、高性能なリモートワークを実現するために設計されており、要求の厳しい条件下でも遅延を最小限に抑え、スムーズな操作を保証します。最適化されたデータ伝送と効率的なリソース使用により、リモートアクセスソリューションは従来のVPNと比較して、より速く、より応答性の高い体験を提供します。

セキュリティ

VPNはインターネット接続を暗号化しますが、セキュリティリスクを引き起こす可能性もあります。デバイスがVPNを介して会社のネットワークに接続されると、そのデバイスの脆弱性がネットワーク全体を危険にさらす可能性があります。リモートアクセスソフトウェアは、ネットワーク全体を公開することなく、特定のデバイスにアクセスできるより安全な代替手段を提供するんだ。2段階認証、セッション暗号化、デバイス認証などの機能は、リモートアクセスソリューションをVPNよりも本質的に安全にする追加の保護層を追加します。

使いやすさとアクセスのしやすさ

VPNの設定と維持は複雑で、特にネットワーク設定に変更が加えられた場合、技術的な知識と継続的な管理が必要です。一方、Splashtopのようなリモートアクセスソリューションは、はるかに簡単で直感的なセットアップを提供します。ユーザーは、どのデバイスからでも、どこからでも、最小限の技術的障壁で仕事用コンピュータに簡単に接続できます。この使いやすさは、生産性を向上させるだけでなく、ITサポートチームの負担も軽減します。

ユーザーエクスペリエンス

VPNはネットワークをユーザーのデバイスに拡張し、ユーザーがファイルやアプリケーションを手動で見つけて開く必要があるため、分断された体験を引き起こす可能性があります。しかし、リモートアクセスソフトウェアは、ユーザーがまるで目の前に座っているかのようにリモートコンピュータを操作できるシームレスな体験を提供します。これには、すべてのアプリケーション、ファイル、さらには複数のモニターへのアクセスが含まれ、リモートワークをオフィスでの作業にできるだけ近づけます。

コスト効率

最後に、VPNはしばしばハードウェアへの多額の投資と継続的なメンテナンスを必要とし、中小企業にとっては特にコストがかかることがあるんだ。対照的に、Splashtopのようなリモートアクセスソリューションはソフトウェアベースであり、高価なインフラを必要とせずにシンプルな価格モデルを提供します。これにより、リモートアクセスは効率的であるだけでなく、長期的に見てもコスト効果が高くなります。

VPNはリモートワークの進化において重要な役割を果たしてきましたが、Splashtopのようなリモートアクセスソリューションは、パフォーマンス、セキュリティ、使いやすさ、ユーザー体験、コスト効率の面でVPNに対する優れた代替手段を提供します。より多くの企業がリモートワークに移行するにつれて、VPNよりもリモートアクセスソフトウェアの利点がますます明確になっています。

セキュアなリモート接続のためのVPNの次世代代替手段

ビジネスが進化し、安全なリモート接続の必要性が重要になるにつれて、従来のVPNはSplashtopのような次世代ソリューションに置き換えられつつあります。Splashtopは、VPNの制限を超えた堅牢で安全な代替手段を提供し、シームレスで高性能なリモートアクセス体験を提供します。

なぜSplashtopなのか？

  1. 優れたセキュリティ：Splashtopは、256ビットAES暗号化、2段階認証、デバイス認証などの高度なセキュリティ機能を活用し、リモートセッションを可能な限り安全にします。

  2. Enhanced パフォーマンス: Splashtop is designed to deliver high-speed, low-latency connections, allowing you to work remotely with the same responsiveness as if you were on-site.ビデオ編集、大容量ファイルのアクセス、リソース集約型アプリケーションの実行など、SplashtopはVPNに一般的に関連する遅延なしでスムーズなパフォーマンスを保証します。

  3. 使いやすさ: Splashtopの直感的なインターフェースにより、あらゆる技術レベルのユーザーがリモートデバイスに簡単に接続できます。セットアップは簡単で、VPNがしばしば必要とする複雑な設定は必要ありません。単にログインして、どのデバイスからでもどこからでも作業を開始できます。

  4. コスト効果：VPNとは異なり、Splashtopはハードウェアの初期費用や継続的なメンテナンスが不要で、柔軟な価格プランを提供するより手頃なソリューションです。これは、あらゆる規模のビジネスに理想的であり、銀行を壊すことなくエンタープライズレベルのリモートアクセスを提供します。

  5. 包括的なアクセス: Splashtopを使用すると、単なるリモート接続以上のものが得られます。すべてのデスクトップアプリケーション、ファイル、さらには複数のモニターに完全にアクセスでき、オフィスに物理的にいるかのように作業する柔軟性を提供します。

Splashtopに切り替え：リモートワークのための従来のVPNに対するより効率的で安全な代替手段

今日の急速に進化するデジタル世界では、従来のVPNの制限がますます明らかになっています。Splashtopは、リモートワークのためのより効率的で安全でユーザーフレンドリーな代替手段を提供します。Splashtopを使用すると、VPNが提供できるものを超える堅牢なセキュリティ機能、使いやすさ、コスト効率を備えた高性能なリモートアクセスを体験できます。

リモートチームを管理している場合でも、単に信頼性の高いリモートアクセスが必要な場合でも、Splashtopはあなたが探していたソリューションです。私たちの言葉を鵜呑みにせず、自分で違いを体験してください。Splashtopの無料トライアルを始めて、リモートで作業するためのより良い方法を発見してください。

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

よくある質問

VPNを使用しているときにハッキングされることはありますか？
VPNを常にオンにしておくべきですか？
VPNの使用は合法ですか？
VPNはオンラインで完全に匿名にしてくれますか？
VPNは安全ですか？
VPNセキュリティとは何ですか？
VPNのデメリットは何ですか？
VPNはネットワークパフォーマンスにどのように影響しますか？
VPNの設定方法は？

関連コンテンツ

A person using a laptop computer.
比較

LogMeInのようなプログラム: 適切なLogMeInの代替を見つける

詳細はこちら
A person working remotely on their computer.
比較

GoToMyPCのようなプログラム: どの代替がベストか？

詳細はこちら
比較

Top 10 リモートデスクトップ Tools in France

詳細はこちら
Two people sitting next to each other using their laptops.
比較

TeamViewer Free VersionのダウンロードよりSplashtopを選ぶ理由

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。