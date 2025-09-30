7,170,000,000.
「COVID後の在宅勤務」を検索すると、Google検索エンジンは約7,170,000,000件の結果を返します（2020年6月22日月曜日現在）。これは在宅勤務（WFH）に関する多くのコンテンツです。
ほぼ毎週、ある企業が年末まで完全にリモートに移行することを決定したというニュースを耳にします。それはGoogle、Facebook、Microsoft、Slack、Zillow、Palo Alto Networks、Box、そしてカリブ海最大の保険提供者であるSagicorにも当てはまります。WFHのニュース報道のすべての騒音が、オフィスがなくなり、私たち全員がポストCOVID-19の世界で完全にリモートになることを示唆していることに気づきました。しかし、本当にそうでしょうか？
オフィスの未来はどうなるのか？リモートワークの未来はどうなるのか？企業がCOVID後に直面するプライバシーとセキュリティの問題は何か？企業はそれにどう備えるべきか？この問題をさらに探るために、さまざまな業界の幹部やHRリーダーにインタビューを行いましたが、彼らは皆一つのことに同意しています：オフィスはなくならない。
オフィスが存続する5つの理由 > CEOとHRリーダーからの洞察
I. 物理的なオフィスは、名声、ブランディング、信頼の強いシグナルです
チームチャットソフトウェアメーカーChantyの創設者Dmytro Okunyevによれば、「物理的なオフィスは、見込み客や競争相手に対してビジネスを成功していると見せるための威信の象徴です。」
PEOCompareのHRマネージャーであるNelson Sherwinは、クライアントがブランドだけでなく、完全にリモートの会社に対する偏見や不信感を持っているため、物理的なオフィスを見たいと考えていると付け加えます。「クライアントは通常、訪問して対面での会議を希望し、基本的にあなたの会社を評価したいと思っています」とNelsonは言います。「そして、それはSkypeの通話ではできません。」
ブローカー会社MitradeのHRマネージャー、ジェームズ・ジェイソンは、在宅勤務がどれほど効果的であっても、顧客や他の利害関係者が誰のプライバシーを侵害していると感じることなく訪問できるプロフェッショナルなスペースが必要だと確認しました。
さらに、オフィス家具メーカーPoppinのHRディレクターであるAllison Schwornによれば、多くの人にとって物理的なオフィスは推奨されるだけでなく、必要です。「お客様は実際に製品を手に取って試したいと考えていることがわかりました」とAllisonは述べました。
そして、建築事務所Cooper CarryのブランドディレクターであるKatherine Stoneは、「物理的なオフィスは生産性のための場所以上のものであり、会社の使命と魂と人々が交流する場所です」と強調しました。「言い換えれば、オフィスは会社のブランドの物理的な具現化です」とKatherineは述べました。「
II. 完全なWFH環境では社会的な相互作用を再現するのは難しい
アリストテレスはかつて「人間は本質的に社会的動物である」と言いました。この声明はデジタル時代でも真実です。技術は素晴らしい資産ですが、「個人的なつながりに代わるものは何もない」とIT MediaのオーナーであるAshley Monkは言いました。
BeyondBetterのマネージングディレクターであるAmie Devero氏は、新しい技術がオフィス生活の基本を再現することを可能にする一方で、多くの人間の相互作用がその過程で失われると付け加えました。「非公式で計画されていない相互作用を通じて、膨大な量の従業員と社会的な発展が起こります」とAmie氏は強調しました。彼女は、「休憩室でのやり取り、チームの一員ではないメンバー間の会話を聞くこと、そして他のメンバーの発言に対する反応を見たときのボディランゲージ」について説明しました。Amie氏は、これらの相互作用が個別に見ると些細に見えるかもしれないが、「膨大な経験、学習、より良い社会的関係の集まり」に加算される可能性があると結論付けました。
イベント管理会社3C Strategies LLCの創設者兼CEOであるChris Chanは、Amieの発言に同意しました。「休憩室やコーヒーランがないと、カジュアルなレベルでの人間関係構築という職場環境の重要な側面を逃してしまいます」とChrisは言いました。「そし�て、今は大丈夫ですが、職場に新しく入った人々にとっては、同僚を知らず、オフィス環境から知り合うカジュアルな方法がないため、非常に孤立することになります。」
Bruce Hogan、技術調査会社ソフトウェア PunditのCEOは、この社会的ニーズをさらに強調しました。「チームメンバーと対面で交流することは、絆を築くのに役立ちます」とBruce氏は述べています。「オフィスがなければ、個々の人々が互いをよく知ることはないと思います。」
III. イノベーションと従業員の成長はオフィスでより良くなる可能性があります
「Splashtopでは、チームの生産性が大幅に向上し、チーム全員が最高の仕事を提供するために非常に努力してきたことを幸運に思っています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。最近、在宅勤務中の労働者の大多数の生産性が向上したことを示す調査結果を発表しました。しかし、適切な対策が講じられない場合、この生産性は、従業員がリモート環境で生産的に開発し働くことを可能にするためのトレードオフを伴うことがあります。
100年の歴史を持つNYCのテックファースト建築会社であるMancini Duffyの社長、Christian Giordanoは、「ビデオ会議や画面共有は、創造性と革新を促進する予期しないオフィスでの出会いを再現することはできません」と強調しました。
それは、「最高のビジネスアイデアとオペレーションは[しばしば]即興で対面で行われる」と、英国に拠点を置くAI駆動の金融ディールフロー検索エンジンであ�るmnAIのCEO、John Cushingが主張しました。
3C StrategiesのCEO、Chris Chanは、この創造性と革新性の低下に対する説明を持っているかもしれません。「在宅勤務は、私たちを慣れ親しんだものに固執させ、通常の範囲内に留まらせるため、快適ゾーンやルーチンから抜け出す傾向を減少させ、革新的な思考やアイデアの創出を妨げる可能性があります。」
デジタルマーケティングエージェンシーRobben MediaのCEOであるBrian Robbenは、最高のトレーニングとメンタリングも対面で行われると付け加えました：「オフィスがない場合、これらの人々はビデオ通話やメールから学ぶことに縛られますが、それは同じではありません。」
Transcription OutsourcingのCEO、Benjamin Walkerは、誰をバーチャルで昇進させるかを決めるのも難しいと強調しました。「もしあなたの上司がオフィスに戻るなら、あなたもおそらくオフィスに戻るべきです。視界から永久に外れ、心からも外れると、他の誰かがあなたが昇進を待っていたポジションを得ることが簡単にできてしまうかもしれません。」とBenは言いました。
IV.WFH、オフィス、メンタルヘルスリスクに関する混合的な見解
会社が完全にリモートになると、仕事とオフの境界が非常に曖昧になります。BeyondBetterのAmie Deverroは、毎日同じ環境で生活、仕事、睡眠、食事、目覚めることが精神的な停滞を引き起こすためだと言いました。
なぜ？Amieは、オフィスに行くこと��が新しい刺激を提供すると説明しました：「電車で、交通渋滞で、オフィスで、ランチに歩いて行くときやエレベーターで新しい人に会うときに得られるかどうかにかかわらず、私たちの脳は新しい入力を得ると新しい神経経路を作ります。」CalendarのCEOであるJohn Ramptonは、物理的なオフィスがある程度のワークライフバランスを維持するのに役立ち、そのために彼のチームはオフィスに戻ることを非常に楽しみにしていると付け加えました。
しかし、WFHが実際にメンタルヘルスに役立つとも言えるでしょう：交通渋滞での時間が減り、仕事中の気が散ることが減り、オフィスの政治から離れ、より快適な作業環境にアクセスできること。これは、関与する仕事の種類や従業員が非常に孤立しているかどうか（1人で住んでいるか？）、内向的か外向的かによることを示唆しています。
V. セキュリティとITインフラストラクチャへの影響
オフィスは同僚との交流だけでなく、多くの企業がハードウェア、サーバー、IT機器を保管する物理的な場所でもあります。それは多くの企業のITインフラストラクチャのバックボーンです。「完全なリモートワークフロムホームのセットアップに対応するために、全体を移動するには多くの作業と費用がかかるでしょう」と、プレミアムヘアエクステンションとアクセサリーのeコマースストアであるAmazing Beauty HairのCEO、Jack Wangは述べました。
デジタルセキュリティとインフラストラクチャの信頼性の要素も考慮する必要があると、職�場の健康追跡ソリューションのメーカーであるOntrackのオペレーション技術シニアディレクターであるCamilo Barreroは説明しました。「自宅での高速インターネットと会社のVPNへのアクセスがあっても、一部のオフィスは特定のセキュリティプロトコルを満たすために設計された技術インフラストラクチャを提供しています」とCamiloは述べました。
この会話に、主要なITマネージドサービスプロバイダーSabinoCompTechのCEO兼共同創設者であるNancy Sabinoは、従業員が在宅勤務をしているときに予測不可能なインターネットアクセス、帯域幅、セキュリティが懸念されると付け加えました。抗体メーカーBoster Bioの営業副社長CJ Xiaによると、データはハッカーがスマートホームデバイスを標的にしており、Wi-Fiがオフィス資産を攻撃するための中心になる可能性があることを示しています。
「従業員が生産的であるために必要なアクセス量を確保するには、インターネットや従業員の自宅用の他のリモートツールが安全かつ適切に管理される必要があります」とSabinoCompTechのNancyは述べています。
では、これについての結論は何ですか？
上記の有効な懸念にもかかわらず、完全にリモートに移行したいと報告する人々の数は増え続けています。IBMによる最近の労働力調査では、75％が少なくとも時折リモートで働き続けたいと述べ、半数以上の54％がこれを主要な働き方にしたいと述べています。同様の主張をしている他の多くの調査があり、これらの調査の大多数は、60％の労働力が�リモートに移行したいと主張しています。しかし、残りの40％はどうでしょうか？これらの主張の中で、企業が自分たちに最適な方法を決定するのは難しいかもしれません。
だからこそ、RFP360のCEO兼共同創設者であるDavid Hulsenは、情報を要求し、要求に応答するのを助けるソフトウェアソリューションを提供する企業の従業員に、何を望んでいるかを調査しました。彼の発見は？人々は職場での社会的交流を望んでいますが、これは通常のオフィスに戻りたいという意味ではありません。「これは、オフィスに対する私たちの期待が進化していることを意味し、リモートワーカーを含めるだけでなく、対面で交流するための社会的スペースを提供する必要がある」とDavidは言いました。
これに対して、SplashtopのCEOであるMark Leeは、「在宅勤務のジーニーはボトルから出てしまったが、物理的なオフィスの必要性にもかかわらず、企業はそれをボトルに戻すことに熱心であるべきではない、たとえそれが可能であっても。」と述べました。さらに、Markは「物理的なオフィスの利点を否定することはできませんが、在宅勤務の素晴らしい利点も否定できません：運用コストの削減、グローバルな人材プールへのアクセス、Generation Zのようなデジタルノマドを引き付ける能力、交通渋滞による無駄な時間の削減、仕事の中断が減ることによる生産性の向上、カーボンフットプリントの縮小、そしてビジネスの継続性。」と付け加えました。
これがオフィスと仕事の未来、そして上で尋ねた��質問にとって何を意味するのでしょうか？それは、私たちがハイブリッドオフィスに向かっていることを意味します。リモートと物理的な作業環境が互いに補完し合い、従業員の生活のバランス、社会的な交流、強固なセキュリティ、超高効率の生産性、そして企業のコスト削減を提供するワークスペースです。
そして、ハイブリッドオフィスの準備ができているなら、Splashtopがサポートします。数千万のユーザーをサポートするプラットフォームとして、私たちはどこからでも安全かつ効率的に働く現代的な働き方を組織が受け入れることを可能にし、さまざまな業界の組織が生産的でより力を与えられた労働力を創出するのを支援します。
部分的にリモートワークフォースのためのハイブリッドオフィスを設定する方法を学び、ポストCOVIDの世界に備えましょう。
Splashtopについて – 柔軟な労働力のためのパートナー
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、最高の価値と最高クラスのリモートコンピュータアクセスとコラボレーションソリューションを提供します。Splashtopのリモートアクセスデスクトップサービスは、どのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtopのリモートサポートサービスは、ITとMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、モノのインターネット（IoT）をサポートできるようにします。Splashtopのオンデマンドサポートソリューションは、サポートとヘルプデスクチームがコンピュータだけでなくiOSとAndroidデバ�イスにもリモートでアクセスしてサポートを提供できるようにします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360とClassroomが含まれており、デバイス間で効果的な画面共有、1対多を可能にします。3,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。詳細については、splashtop.comをご覧ください。