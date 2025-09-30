メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Excel loan calculator with bar chart on a computer screen

ChromebookでMicrosoft Officeを使用する方法 リモートアクセス

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
Splashtopを使えば、ChromebookからWindowsやMacのコンピュータをリモートコントロールできます。Microsoft Officeアプリケーションを簡単にリモートで実行できます。無料で試してみてください！

Chromebookは、リモートの学生や労働者にとって従来のノートパソコンのコスト効果の高い代替手段を提供します。Chromebooksは、Google Driveのような人気のあるオンラインリソースを活用しています。Chrome OSは、ユーザーがほとんどの作業をローカルソフトウェアアプリケーションではなく、インターネット接続を介して行うことを要求するためです。

これらのオンラインツールは多用途で便利ですが、Microsoft Officeアプリのデスクトップ版のようなローカルソフトウェアプログラムは代替不可能です。

Microsoft Officeのデスクトップバージョンでは、ローカルファイルを保存してアクセスすることができます。さらに、オンラインバージョンでは利用できない重要な機能や特徴もあります。

では、Chromebookで作業しながらMicrosoft Officeのデスクトップ版の利点を得るにはどうすればよいでしょうか？

Splashtopを使えば、Chromebookから別のコンピュータにリモートアクセスしてMicrosoft Officeのフルバージョンを利用できます。リモートセッション中、リモートのWindowsまたはMacコンピュータに保存されているすべてのファイルやソフトウェアにアクセスできます。リモートコンピュータの画面をリアルタイムで見て、まるで目の前に座っているかのように使用できます。

これにより、SplashtopはChromebookからMicrosoft Officeにアクセスするための理想的なソリューションとなり、学生や労働者がリモート環境で生産性を維持するのに役立ちます。

ここから始めましょう：

ChromebookでSplashtopを使用してMicrosoft Officeを使用する方法

ステップ1: Splashtopを無料で始める

With Splashtop リモートアクセス you can access your remote computer from any Windows, Mac, iOS, Android, or Chromebook デバイス.今すぐ無料トライアルを開始し（クレジットカードやコミットメントは不要）、セットアップ手順に従ってください！

はじめに

Splashtopアカウントを作成したら、Splashtop Business Android AppGoogle Playストアから無料で入手してください。また、ChromebookがAndroidアプリケーションをサポートしていない場合は、Chrome Web Storeからアプリを入手できます。

ステップ2：ChromebookからWindowsまたはMacコンピュータにリモートアクセス

設定が完了したら、クリック一つでコンピュータへのリモート接続を開始できます。ChromebookでSplashtop Business Appを開き、アクセスしたいリモートコンピュータを選択する。

ステップ3: Microsoft Officeアプリを簡単に実行開始

その後、リモートコンピュータの画面をリアルタイムで見て、まるで目の前にいるかのように操作することができます。その後、Microsoft Officeプログラムを開いて新しいプロジェクトを作成したり、保存したファイルを開いて以前の作業を続けたりできます。

今すぐChromebook用のSplashtopを入手しましょう。

Splashtopを使用すると、ChromebookでMicrosoft Officeを使用するために必要なのはインターネット接続だけです。学校や企業も簡単にSplashtopをユーザーに設定できます。

あなたが個人ユーザーである場合…

Start a free trial of Splashtop リモートアクセス and follow the steps above!

今すぐ始めましょう！
Splashtop リモートアクセスの無料トライアルを開始する
無料トライアル

Chromebookを使用するリモートワーカーを持つ企業の場合…

Splashtopは、従業員がリモートで作業できるようにしたい企業向けにボリュームディスカウントを提供しています。無料トライアルを開始してください。

Chromebookを使用する学生がいる学校や大学の場合...

Splashtopは遠隔学習リモートコンピュータラボアクセスのためのリモートアクセスツールを提供しています！Splashtopを使用すると、学生はChromebookから学校のコンピュータにアクセスし、Microsoft Officeアプリを実行できます。Contact us to 詳細はこちら.

