マーケティングディレクターとして、Shannonは魅力的なマーケティングキャンペーンを作成し、Splashtopの体験を通じてすべてのお客様にスムーズな旅を提供することに注力しています。ShannonはSplashtopを使用して、移動中でもチームとシームレスにコラボレーションしながらリモートで作業しています。Splashtopの外では、Shannonはコンサートに参加したり、新しい場所を旅行したりするのを楽しんでいます。