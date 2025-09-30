メインコンテンツへスキップ
Reading the FAQs section of the Splashtop Business Access trial page

Splashtop リモートアクセス トライアル中のトップ10のFAQ

Splashtop Team
所要時間 4分
更新済み
Here are the top questions you may have as you trial Splashtop リモートアクセス to remotely control your computers from any デバイス.

Splashtop Remote Access は、個人やチームがどこからでもいつでもデスクトップにリモートアクセスするための最も安全で信頼性の高いツールです。

無料トライアル期間中、SplashtopプラットフォームとSplashtopにあるすべての機能にフルアクセスできます。トライアルを最大限に活用するために、トライアル中に抱くかもしれないトップ10のFAQを以下に示します。

1 - Splashtop リモートアクセスを設定するにはどうすればいいですか？

Splashtopの設定は簡単です。必要なのは、リモートアクセスしたいコンピュータにSplashtop Streamerをダウンロードし、リモートアクセスしたいデバイスにSplashtop Business Appをダウンロードすることだけです。その後、準備完了です！Check out our step-by-step ガイド on setting up Splashtop, or find all Splashtop リモートアクセス download links.

2 - リモートコンピュータに接続するにはどうすればいいですか？

リモート接続を開始するには、デバイスでSplashtop Business Appを開き、コンピュータのリストを確認します。アクセスしたいコンピュータをクリックするだけでリモートセッションを開始できます。その後、リモートコンピュータの画面がデバイスに表示され、リアルタイムで操作できるようになります。

3 - ファイルを転送するにはどうすればいいですか？

リモートコンピュータとローカルデバイス（Windows、Mac、Android）間でファイルを転送できます。ドラッグアンドドロップ機能により、ファイルの転送が簡単になります。リモートセッション中に、ファイルをクリックして保持し、リモートコンピュータ画面のウィンドウにドラッグして、ローカルデバイスからリモートコンピュータにファイルを転送します。リモートコンピュータからローカルデバイスにファイルをドラッグアンドドロップすることもできます。

4 - リモートコンピュータからファイルを印刷するにはどうすればいいですか？

目の前にないコンピュータに保存されているドキュメントを必要とする心配はありません！Splashtopを使えば、リモートコンピュータ（WindowsとMac）からローカルプリンターにファイルを印刷できます。Splashtopでのリモート印刷に関する知識ベースの記事を確認して、設定してください。

5 – Splashtop Web管理コンソールとは何で、何ができるのか？

SplashtopのWeb管理コンソールでは、アカウント、ユーザー、デバイスを管理できます。my.splashtop.comでアクセスできます。コンピュータを確認し、グループ化し、ユーザーのアクセス許可やセキュリティ設定を調整することができます。Splashtop Web管理コンソールについての詳細はこちら。

6 – コンピュータをどのようにグループ化しますか？

アカウントに多くのコンピュータがある場合、Web管理コンソールでグループ化して簡単に整理できます。これにより、Web管理コンソールやSplashtop Business Appを使用する際に、コンピュータをグループごとに表示および並べ替えることができます。コンピュータの設定をグループレベルで調整することもできます。

Web管理コンソールで、Management > Groupingに移動します。そこからグループを作成および管理できます。Splashtopでのコンピュータグループ化についての詳細はこちら。

7 - 2段階認証を設定するにはどうすればよいですか?

2段階認証、または2-factor 認証 (2段階認証) は、デバイスとデータを保護するために強く推奨されます。有効にすると、Splashtopのパスワードに加えて、認証アプリからの追加の6桁のセキュリティコードが必要になります。これにより、ユーザー名とパスワードを取得したハッカーがアカウントにアクセスするのを防ぎます。

2段階認証の設定に関するビデオをご覧ください。

8 – デバイス認証はどのように機能しますか？

より良いセキュリティのために、Splashtopアカウントにサインインするすべての新しいデバイスは、メールで認証する必要があります。新しいデバイスに初めてログインするとき、認証リンクをメールでお送りします。リンクをクリックする必要があり、それが完了するまでログインしてSplashtop Business Appをそのデバイスで使用することはできません。

詳細はこちら デバイス 認証と機能の設定方法について。

9 – リモートコンピュータへの接続に問題がある場合はどうすればいいですか？

接続の困難や接続の切断は一般的ではありません。これらの問題が発生している場合、低帯域幅やネットワークの混雑が原因かもしれません。これらの問題の解決策については、サポート記事をチェックしてください。

10 – リモートデスクトップセッション中に最高のパフォーマンスを得るための提案は何ですか？

Splashtop Business AppとSplashtop Streamer for Windows and Macは、フレームレート（FPS）やCPU負荷に関してリモートセッションのパフォーマンスを向上させる複数の設定が可能です。プラットフォームごとに設定できる構成を確認して、Splashtop体験を最大限に活用しましょう。

どこからでも、いつでもコンピュータにアクセスする自由と柔軟性を楽しんでください。Splashtopのリモートアクセスサブスクリプションを開始して、試用期間後もSplashtopを使用し続けてください。

サブスクリプションを開始

Or, if you haven’t started your Splashtop リモートアクセス free trial yet, you can get started now!

今すぐ始めましょう！
Splashtop リモートアクセスの無料トライアルを開始する
無料トライアル

