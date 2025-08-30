SplashtopのCEO兼チーフエバンジェリストのMark Leeが、One Million by One Million (1Mby1M)の創設者兼CEOであるSramana Mitraと、Splashtopの歴史とサイバーセキュリティについてのQ&Aに参加。以下に、彼女のブログでのSramana Mitraによるインタビューのハイライトをいくつかコピーしました。
Sramana Mitra: あなたが何をしているのか、そしてSplashtopについて教えてください。
Mark Lee: Splashtopは私の2番目のスタートアップです。最初のものとこの現在のものは、他の3人のMITの友人、Robert Ha、Thomas Deng、Philip Sheuと共に設立されました。彼らは私のMITの3人の友人です。
私たちは30年間お互いを知っています。
私と3人の共同創業者が2006年に始めたとき、会社はDeviceVMと呼ばれていました。2011年にSplashtopに転換しました。私たちは自己資金で運営しています。最初の4〜5年間の資金はすべて、以前のビジネスであるDeviceVMビジネスに投入されました。
その後、私たちはビジネスをブラウザOSに変更しました。Chrome BookとChrome OSが大きくなると予測し、PC OEM向けに最初にブラウザOSを構築しました。それが会社の最初のビジネスでした。2010年頃にビジネスをリモートアクセスとリモートサポートに変更しました。
それ以来、私たちは会社を現在の位置までブートストラップしました。1月にユニコーンラウンドを発表しました。私たちにとっては多くの浮き沈みのある長い旅でした。私たち4人は今でも素晴らしい友人であり共同創設者として一緒にいます。
Sramana Mitra: それは素晴らしいですね。おめでとうございます。お客様があなたの製品を使用している理由について少し教えてください。どのような問題を解決していますか？
Mark Lee: 私たちの主なテーマはリモートワーク、リモート学習、およびリモートサポートです。それらが3つの主要なユースケースだと言えるでしょう。私たちの焦点の多くはSMB市場にあります。
人々がロックダウンされると、オフィスのコンピュータへのアクセスが必要になります。私たちは多くの医師、歯科医、会計士のオフィスやクリニックにいます。例えば、会計士はQuickBooksへのリモートアクセスが必要です。彼ら全員がリモートワークを可能にするために私たちの製品を使用しています。
COVIDも私たちの成長を加速させました。私たちのビジネスは昨年170％成長しました。
特にリモート学習では、過去7ヶ月間で250以上の大学とK-12学校、MIT、ハーバード、スタンフォード、UCLA、USC、その他のコミュニティカレッジが私たちの顧客になりました。彼らはすべて物理的なラボを持っており、Adobe、AutoCADなどの専門ソフトウェアを実行しているこれらのラボコンピュータに学生がアクセスできるようにする必要があります。
リモートサポートもあります。従業員が全員自宅にいる場合、ITはこれらの従業員をリモートサポートできる必要があります。教師も同様で、��家にいて何か問題に実行するかもしれません。
学校のITもリモートで操作できる必要があります。これらの学校や学生デバイスは、必要に応じてトラブルシューティングのサポートが必要です。私たちは、すべての3つの市場が急成長しているのを見てきました。
Sramana Mitra: 提供しているものの競争環境はどのように見えますか？
Mark Lee: COVID以前は、主にLogMeInとTeamViewerと市場で競争していました。過去数年間でこれらを置き換えることに成功してきたのは、私たちの製品がより高いパフォーマンスを持ち、使いやすいからです。
私たちの製品はより速く、より良く、よりコスト効果があります。また、ビジネスがしやすく、非常に強力なカスタマーサポートを提供しています。Capterraのサードパーティレビュアーからの97の総合ユーザー評価は、競合他社の評価よりもはるかに高いです。人々は私たちの製品を愛しています。
だからこそ、私たちの製品を試した人の半分が購入に至るのです。これはセルフサービスのアプローチでもあります。COVIDの間、すべてが加速しましたが、同時に多くの企業がVPNを置き換えたりバイパスしたりするために私たちのソリューションを採用していることがわかりました。
伝統的に、ほとんどの企業はVPNとRDPを使用してきました。VPNは、エンドユーザーに自宅から多くの特権を与えすぎます。VPNに接続すると、マルウェアに感染している可能性のある自宅のデバイスから企業ネットワーク全体にわたる多くの潜在的な横移動があります。
また、VPNのパフォーマンスは大きな問題です。VPNに接続していて、すべての自��宅のトラフィックが企業ネットワークにルーティングされていると想像してください。例えば、Zoomミーティングを行っているとしましょう。すべてのビデオトラフィックがインターネットに出る前に企業ネットワークにルーティングされています。
これは大きな問題であり、Zoom通話で多くの人をサポートするために企業ネットワークにとって大きな課題です。Splashtopを使用すると、Zoom、Salesforce、その他すべてのセッションがVPNのように企業ネットワークにルーティングされることはありません。自宅のコンピュータでアプリケーションを起動するだけです。企業の資産にアクセスする場合にのみ、そのトラフィック専用のSplashtopアプリケーションを使用します。ITが全体の環境を監視し、セキュリティを確保するのがはるかに簡単になります。
それでも、VPNを完全に置き換えるとは言いません。VPNは他の多くの用途において依然として価値があります。しかし、VPNはリモートアクセス用に設計されたものではありませんでした。それはうまくスケールしないし、多くのセキュリティ上の課題があります。市場は、信頼の異なる見方、今日のVPNソリューションの欠点に対処するための異なるエコシステムソリューションに向かっています。
