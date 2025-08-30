リモートアクセスソフトウェアソリューションをお探しなら、Splashtopが最適です。
98%の使いやすさ
98% 管理の容易さ
97% 要件を満たす
Out of 40 companies evaluated, Splashtop earned the highest scores in the G2 Usability Index for リモートデスクトップ, Spring 2021.リモートデスクトップソリューションの使いやすさに関しては、Splashtopが提供します。
「TeamViewerを使用していたときは、ソフトウェアからよく追い出されましたが、Splashtopではそんなことは一度もありません。さらに、価格も素晴らしいです！」 - Heather Klassen, Grey Owl Bookkeeping
私たちの専任のエンジニアと製品デザイナーのスタッフは、あなたを念頭に置いてこのリーディングリモートアクセスソリューションを作成しました。私たちは、Splashtopの導入がいかに簡単であったかについて、著名なパートナーや顧客からの声を聞いています。それが、私たちがリモートアクセスソリューションのための彼らの好ましい選択肢である理由の一つです。
G2は最大かつ最も信頼されているソフトウェアマーケットプレイスであり、毎月550万人が本物のピアレビューに基づいてより賢明なソフトウェアの決定を下すのを助けています。
会計、ITプロフェッショナル、建設、卸売、ヘルスケアなどの業界トップのプロフェッショナル（実際の顧客）がG2レビューに参加し、このBest Usabilityスコアの決定に貢献しました。詳細はこちら about this on the G2 website.
しかし、彼らの言葉を鵜呑みにせず、無料トライアルで自分自身で確かめてください。
「過去10-15年間、すべてのリモートデスクトップソフトウェアを試しましたが、Splashtopは間違いなく一流で、世界クラスで、速く、セットアップが簡単です。リモートでログインしていると、実際のリモートデスクトップの場所にいるのと同じです。私のチームと私は、ついに私たちのニーズに実際に合ったリモートデスクトッププログラムを持てたことに大喜びしています。価格は競合他社（TeamViewerとGoToMyPC）と比較して非常に手頃です。あなたのソフトウェアは、私たちのラジオ局チームによって非常に推奨されています。」 - Jeff & Staff, WJMX, DB Smooth Jazz Boston Global Radio