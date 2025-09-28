モバイルワーカーは常に時間を節約し、生産性を向上させる方法を探しています。Splashtopは、Windows RTを搭載したSurfaceタブレットを含む最新のハードウェアプラットフォーム向けに、最高のパフォーマンスを誇るリモートデスクトップソフトウェアを最適化することで、革新とリードを続けています。これでリモートワーカーは、SurfaceタブレットやすべてのWindows 8デバイスから、MS Officeに加えて、大規模な3D、デザイン、ビデオアプリケーションに簡単にアクセスして作業できます。これは、ファイルやデータを同期する必要なく、WindowsやMacのアプリケーション、ゲーム、マルチメディアコンテンツ、すべてのファイルにリモートアクセスできるようになったSurfaceとWin8ユーザー数百万人に新たな利便性と効率をもたらす画期的なものです。
