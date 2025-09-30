メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Banner with the hashtag Stop Asian Hate and the logo of Splashtop, showing support for the cause

SplashtopはAAPIコミュニティを支持します

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

思いやりを抱き、暴力に対抗して団結

Splashtopファミリーを代表して、Mark Lee

親愛なるSplashtopコミュニティの皆様、

アトランタでの最近の殺人事件とアジア系アメリカ人および太平洋諸島系コミュニティに対する憎悪犯罪の増加に深く悲しんでいます。

台湾で生まれ育ち、13歳で米国に移住した私は、人種差別を直接経験しました。これらの攻撃は恐ろしく、痛ましいものです。

Splashtopでは、あらゆる形態の憎悪、差別、暴力に反対しています。

昨年、ジョージ・フロイドの無意味な殺害と体系的な人種差別の絶え間ないリマインダーの後、私たちはより良い世界への変化を促進するための社会正義イニシアチブを立ち上げました。

私たちは、Black Lives Matter Foundation、Equality Foundation、NAACPのLegal Defense and Educational Fundを支援するために、すべての従業員の寄付を（従業員1人あたり最大10kドルまで）マッチングしました。

上記の財団に加えて、この寄付マッチングイニシアチブをStop AAPI Hate基金に拡大します。https://stopaapihate.org

こういう時こそ、思いやりと優しさを大切にし、この暴力を終わらせるためにコミュニティとして団結しなければなりません。

マーク・リー – Splashtop CEO 兼チーフエバンジェリスト

自分を教育したり行動を起こしたりするためのリソースをもっと知りたい場合は、こちらをクリックしてください。

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

Splashtop Business Access featured as App of the Day on DownloadAstro
お知らせ

Splashtop Business – リモートデスクトップアプリ - Named “App Of the Day”

詳細はこちら
2024
お知らせ

2024年の振り返り：リモートアクセス、エンドポイント管理＆サポートの更新

詳細はこちら
A smiling person working on a computer.
お知らせ

Splashtopの最新情報: 2025年上半期の主要な製品強化

詳細はこちら
A laptop with the screen displaying analytics charts
Meet the Team

Splashtopでのデータ駆動型イノベーション: CROの成功へのロードマップ

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。