思いやりを抱き、暴力に対抗して団結
Splashtopファミリーを代表して、Mark Lee
親愛なるSplashtopコミュニティの皆様、
アトランタでの最近の殺人事件とアジア系アメリカ人および太平洋諸島系コミュニティに対する憎悪犯罪の増加に深く悲しんでいます。
台湾で生まれ育ち、13歳で米国に移住した私は、人種差別を直接経験しました。これらの攻撃は恐ろしく、痛ましいものです。
Splashtopでは、あらゆる形態の憎悪、差別、暴力に反対しています。
昨年、ジョージ・フロイドの無意味な殺害と体系的な人種差別の絶え間ないリマインダーの後、私たちはより良い世界への変化を促進するための社会正義イニシアチブを立ち上げました。
私たちは、Black Lives Matter Foundation、Equality Foundation、NAACPのLegal Defense and Educational Fundを支援するために、すべての従業員の寄付を（従業員1人あたり最大10kドルまで）マッチングしました。
上記の財団に加えて、この寄付マッチングイニシアチブをStop AAPI Hate基金に拡大します。https://stopaapihate.org
こういう時こそ、思いやりと優しさを大切にし、この暴力を終わらせるためにコミュニティとして団結しなければなりません。
マーク・リー – Splashtop CEO 兼チーフエバンジェリスト
自分を教育したり行動を起こしたりするためのリソースをもっと知りたい場合は、こちらをクリックしてください。
