このページには、2018年9月のSplashtopの新機能とアップデートに関する情報があります。
iOS用Splashtop Personalアプリ
iOS用のSplashtop Personalアプリは、2018年9月9日にバージョン2.7.6.0に更新されました
新機能: ユーザーインターフェースが改善され、ユーザーエクスペリエンスと視覚効果が向上しました。
New feature: “Request 承認 to 接続” security option is improved. タイマーが長くなり、タイマーが切れた後に接続を拒否または許可するように設定できます。
新機能：セッション中、矢印キーとスクロールバーの位置を設定することができます。
新機能：ドイツ語、日本語、ポルトガル語、中国語（簡体字）、スペイン語の言語が追加されました。
削除された機能（iPad）：Picture-in-Pictureは、新しいiOSと互換性がないため、サポートされなくなりました。
セキュリティの向上。
各種バグ修正
App Storeで今すぐ更新：Splashtop Personal for iPhone、Splashtop Personal for iPad
