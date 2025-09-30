メインコンテンツへスキップ
Splashtop New Features

Splashtop製品の更新と新機能 - 2018年9月

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
このページには、2018年9月のSplashtopの新機能とアップデートに関する情報があります。

iOS用Splashtop Personalアプリ

iOS用のSplashtop Personalアプリは、2018年9月9日にバージョン2.7.6.0に更新されました

  • 新機能: ユーザーインターフェースが改善され、ユーザーエクスペリエンスと視覚効果が向上しました。

  • New feature: “Request 承認 to 接続” security option is improved. タイマーが長くなり、タイマーが切れた後に接続を拒否または許可するように設定できます。

  • 新機能：セッション中、矢印キーとスクロールバーの位置を設定することができます。

  • 新機能：ドイツ語、日本語、ポルトガル語、中国語（簡体字）、スペイン語の言語が追加されました。

  • 削除された機能（iPad）：Picture-in-Pictureは、新しいiOSと互換性がないため、サポートされなくなりました。

  • セキュリティの向上。

  • 各種バグ修正

App Storeで今すぐ更新：Splashtop Personal for iPhoneSplashtop Personal for iPad

ここをクリックして、2018年8月のSplashtop新機能の大きなアップデートをSplashtop リモートアクセスとリモートサポートでご覧ください。

