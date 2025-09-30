メインコンテンツへスキップ
Man using computer with multiple screens

Splashtopの2022年第3四半期の新機能

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
リモートセッションの生産性、エンドポイント管理、サービスデスクサポート機能を強化する

Q3のv3.5.2.xリリースでは、リモートワークとリモートサポートをさらに効率的で生産的にする機能を導入します。Splashtop Businessアプリとストリーマーの最新バージョンを使用して、サブスクリプションに適用される新機能にアクセスしましょう。

9月末までに導入予定の主な機能を見てみましょう：

生産性と使いやすさの向上

ネイティブApple Siliconサポート

Splashtop製品は、Apple Silicon (M1, M2) とIntelチップの両方をネイティブサポートします。新しいユニバーサルバイナリはmacOS 10.10+をサポートします。

改善されたオーディオ品質

Splashtopのリモートセッションは、より高いオーディオビットレートをサポートし、より良いオーディオ品質を提供します。ユーザーはビットレートレベルを制御し、セッション中にオーディオをミュートすることが、インセッションツールバーを使って便利にできます。詳細情報は近日中に公開されます。

Splashtop コネクタ

Splashtop Enterpriseユーザーは、RDP経由でサーバーにアクセスするためのConnectorアドオンを持っている場合、MacコンピュータからWindowsサーバーへのファイル転送が可能になります。また、標準のSplashtopセッションと同様に、RDPセッション中に複数のモニターをサポートします。

より効率的なエンドポイント管理

これらの機能は、Splashtop EnterpriseとSplashtop リモートサポートを使用する技術者に適用されます。それらは管理Web管理コンソールを通じて利用可能です。

1対多のファイル転送

技術者は、1対多のアクションを使用して、複数のWindowsまたはMacコンピュータに一度に最大1GBのファイルを転送できます。

Androidデバイスのインベントリ

ユーザーはAndroidデバイスのシステム、ソフトウェア、ハードウェアのインベントリを確認できるようになります。

新しいインベントリダッシュボード

新しい“インベントリ”ダッシュボードが、コンピュータのインベントリデータを表示するために利用可能になります。ユーザーは特定の属性を検索し、WindowsとMacコンピュータの異なるコンピュータグループでフィルタリングできます。以前と同様に、インベントリレポートをダウンロードすることも可能です。インベントリ機能のパフォーマンスは、はるかに多くのエンドポイントを処理できるように最適化されています。

より迅速で簡単なサービスデスクサポート

これらの機能は、Splashtop Enterpriseを使用する技術者に適用されます。

6桁のPINコードを使用してオンデマンドサポートを提供

現在のサポートURLリンクの代わりに、技術者はエンドユーザーに提供する6桁のPINコードを作成できるようになりました。エンドユーザーはモバイルSOSアプリにコードを入力して、技術者のキューにサポートリクエストを上げます。

エンドユーザーは、Splashtopのウェブページwww.help123.appで6桁のPINコードを入力することもできます。これにより、モバイルアプリが自動的にダウンロードされ、サポートキューにリクエストが上がります。この6桁のPINコード方式は、最初はモバイルデバイスへのリモートアクセス専用で、デスクトップサポートは近日中に対応予定です。

モバイルデバイスにサービスデスクサポートを提供

技術者は、サービスデスクコンソールから6桁のPINコードを使用してiOSおよびAndroidモバイルデバイスにリモートでアクセスできます。

サポートセッションにコメントを追加

技術者はサービスデスクサポートセッション内でコメントを追加できます。重要な情報は効率的に記録され、同じサポートセッションで作業している複数の技術者間で簡単に伝達されます。コメントを編集する権限は詳細に制御できます。

ライブセッションのステータス更新

サポートキューでは、セッションの状態、コンピュータの関連付け、技術者の割り当てなどのセッション属性がリアルタイムで自動的に更新されます。技術者は更新が発生するとすぐにそれを確認できます。

Freshservice PSAと統合

技術者はFreshserviceチケット内からサービスデスクサポートセッションを開始できます。

チャットのトランスクリプトをチケットシステムにアップロードする

セッションとファイル転送ログに加えて、チャットのトランスクリプトもサービスデスクサポートセッションが終了した後にチケットコメントで利用可能になります。この機能は現在、Splashtop リモートサポート製品で利用可能です。

より良いチームとユーザー管理

New user 承認 report

チームのオーナーと管理者は、チーム内のユーザーアクセス許可の.CSVをエクスポートし、ユーザーの許可を簡単に追跡できます。この機能は現在、Splashtop リモートアクセスおよび旧製品では利用できません。

Web管理コンソールからストリーマー設定を管理

チームのオーナーと管理者は、Webからブランクスクリーン、スクリーンのロック、キーボード+マウスのロックなど、特定のストリーマーとセッション設定を構成できるようになります。彼らはWeb管理コンソールで設定ポリシーを作成し、既定の設定を選択し、特定のコンピュータをポリシーに関連付けることができます。詳細情報は近日中に公開されます。

私たちは、貴重な顧客のフィードバックに基づいてトップ機能を提供し続けています。質問がある場合は、こちらからお問い合わせください。喜んでお手伝いします！

