Splashtop New Features

Splashtopの新機能 2021年第2四半期

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
リモートセッションの生産性と使いやすさを向上させる

2021年5月のv3460リリースで、Splashtopリモートセッションをさらに効率的で生産的にする機能を導入しました。Splashtop Businessアプリとストリーマーの最新バージョンを使用して、サブスクリプションに適用される新機能にアクセスしてください。

導入した主な機能を見てみましょう:

デスクトップショートカット

Splashtopアプリを開かずにコンピュータに接続！ 単にデスクトップやホーム画面にショートカットを作成し、クリックまたはタップしてコンピュータに接続します。

詳細はこちら about creating a desktop shortcut

接続プール

ユーザーが予定されたアクセス時間中に利用可能なコンピュータに接続するのがはるかに簡単になりました。コンピュータのグループを接続プールとして定義します。ユーザーが接続をクリックすると、プール内の利用可能なコンピュータに接続されます - 利用可能なコンピュータを探す必要はありません。

Splashtop Enterpriseで利用可能。Windows、Mac、iOSで利用可能（Androidは近日公開予定）。

詳細はこちら about using 接続プール

強化されたセッションノート

Splashtop Businessアプリからセッション中または後にセッションノートを便利に編集できます。以前はこの機能はmy.splashtopコンソールからのみ利用可能でした。

セッションノートの作成についての詳細はこちら

キーボードショートカットを渡すオプション

キーボードショートカットをオフにすることができ、ユーザーはサポートされているショートカットをリモートセッションを通じて通過させるかどうかを選択できます。

詳細はこちら about passing keyboard shortcuts

より多くの解像度オプション

リモートコンピュータに接続する前に、より多くの解像度オプションから選択します。画面に合う解像度オプションがない場合、Splashtopは現在の選択を最適な解像度にオーバーライドします。

解像度オプションについての詳細はこちら

強化されたセッション録画コーデック

新しいビデオコーデックオプションは、より高品質のセッション録画をより小さなファイルサイズで生成するのに役立ちます。このオプションは、より高いコンピュータパフォーマンスが必要です。

チャット記録をWeb管理コンソールに保存 (v3462で利用可能)

my.splashtopコンソールにフルチャット履歴をアップロード/保存します。管理者は、チャットのトランスクリプトを自動的にアップロードするチーム設定を有効にすることもできます。

SOS Cloud Build Tool（v3462で利用可能）

ユーザーは、my.splashtopコンソールからSOSアプリのテーマ、既定の設定、および免責事項をカスタマイズし、オンラインでカスタムアプリを構築できます。これにより、アプリ内でカスタマイズし、Splashtopに実行可能ファイルの作成を依頼する以前のプロセスが置き換えられます。カスタマイズされたアプリは、その後ダウンロードまたはリンクを介してエンドユーザーと共有できます。

詳細はこちら about customizing and カスタム branding the SOS app

Linux用のブランクスクリーンを有効にする

Linuxコンピュータにリモート接続するユーザーは、リモートコンピュータのモニターをブランクスクリーンにして、接続中に他の人が何が起こっているのか見えないようにすることでセキュリティを向上させることができます。この機能はすでにWindowsとMacのコンピュータで利用可能です。

今日、リモートアクセスソリューションと新機能を無料で試すことができます！

今すぐ始めましょう!
