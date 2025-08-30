メインコンテンツへスキップ
Splashtop New Features

Splashtopの2021年第1四半期の新機能

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
生産性、アクセスとユーザー管理、セキュリティの向上

Splashtopでは、開発者とエンジニアが最大のグループを構成しています。私たちは、Splashtopソリューションの機能を継続的に強化することに専念しています。今年の1月から3月にかけてのリリースで、特にクリエイティブな作業のためのセッション内の生産性を向上させ、アクセスとユーザー管理機能を改善し、より多くのセキュリティ設定を導入しました。

主な機能を見てみましょう:

セッション中の生産性向上のために

  • USBデバイスリダイレクト(リモートUSB)

    スマートカードリーダー、セキュリティキー、スタイラス/HIDデバイス（Wacomタブレットなど）、またはプリンターをローカルコンピュータからリモートコンピュータ（Windowsのみ）にリダイレクトできるようになりました。リダイレクトされたデバイスは、リモートコンピュータで直接接続されているかのように動作します。この機能はSplashtop Enterprise、v3.4.4.0以降でのみ利用可能です。

    USB デバイスのリダイレクトの詳細はこちら.

  • リモートマイク（リダイレクトマイク）

    ローカルコンピュータのマイク入力をリモートコンピュータにリダイレクトし、リモートコンピュータに直接座っているかのように使用できます（Windowsのみ）。これにより、Skype、Teams、Zoom、VoIPなどの通話に参加したり、リモートセッションで音声入力や録音ソフトウェアを使用したりすることができます。この機能はSplashtop Enterprise、v3.4.4.0以降でのみ利用可能です。

    リモートマイクの詳細はこちら

その他の改善点には、ズームイン/アウトのパーセントベースのビューコントロール、キーボードマッピングと互換性、パフォーマンスが低下したときの視覚的なセッション品質インジケーターが含まれます。

より良いアクセスとユーザー管理のために

  • 予定されたリモートアクセスや対面利用のための専用モード

    この排他的モードは、コンピュータに直接いるユーザーまたはSplashtopセッションを通じてリモートで接続しているユーザーに適用されます。この機能により、特定のリモートアクセススケジュールの一部であるコンピュータは、現在Windows/Macのログイン画面にある場合にのみ使用できるようになり、現在オペレーティングシステムにログインしているユーザー専用のコンピュータになります。この機能はSplashtop Enterprise、v3.4.4.0以降でのみ利用可能です。

    詳細はこちら about exclusive mode.

     

  • 一括ユーザー管理オプション

    現在、管理者は複数のユーザーに対してグループを有効化、無効化、削除、割り当てることができます。この機能はすべてのSplashtop Business製品で利用可能で、Web管理コンソールを通じてアクセスできます。Splashtop Enterpriseユーザーは、CSVファイルを介して最大10,000人のSSOユーザーをインポートし、招待プロセスをスキップすることもできます。また、複数のユーザーに対してSSO認証方法を一度に変更することもできます。

     

  • 詳細設定

    チーム内のどのユーザーが有人アクセス（SOS）、ファイル転送、コピー/ペースト、リモート印刷を使用できるかを指定するために、詳細設定機能を使用できるようになりました。この機能はSplashtop Enterpriseでのみ利用可能で、Web管理コンソールを通じてアクセスできます。

    詳細はこちら about 詳細設定.

     

セキュリティの向上のために

  • 表示のみモード

    表示のみモードは、キーボード、マウス、スタイラスの入力を停止し、コンピュータ間のクリップボード転送を許可しません。この機能を使用して、接続しているコンピュータで作業しているユーザーを誤って妨害しないようにすることができます。

  • ブランクスクリーン用のカスタマイズされたロゴ/テキストのサポート

    リモートコンピュータのブランクスクリーンにカスタムロゴを使用して、既定のSplashtopロゴの代わりに自分のロゴを表示し、Splashtopで接続しているときに他の人が何が起こっているかを見られないようにすることができます。この機能は、すべてのSplashtop Business製品、v3.4.4.0以降で利用可能です。

    詳細はこちら about customizing ブランクスクリーン.

  • Web管理コンソール timeout setting

    これで管理者は、ユーザーが一定の非アクティブ時間後にmy.splashtopコンソールから自動的にログオフするように設定できます。設定は次回のログイン時に有効になります。この機能はすべてのSplashtop Business製品で利用可能で、Web管理コンソールを通じてアクセスできます。

今すぐ私たちのリモートアクセスソリューションと新機能を無料でお試しください！

