Splashtop
Splashtop New Features

Splashtopの新機能 2018年11月

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
Here are some of the new features added to Splashtop リモートアクセス solutions in November 2018. これらのアップデートは、今後数週間で自動ストリーマーアップデートとして、またはクライアントアプリの更新通知を通じて展開されます。If you want the updates sooner, click "更新を確認" in the Streamer or go to https://www.splashtop.com/downloads to download the latest version of the Business クライアント apps.

以下の更新は2018年11月2日にリリースされました

  • Windows用のSplashtop Streamer、3.2.8.0

  • Splashtop Streamer 3.2.8.1 for Mac

  • Splashtop Business App 3.2.8.0 for Windows

  • Mac用のSplashtop Business App、3.2.8.0

Splashtop BusinessアプリをWindowsのシステムトレイアイコンとして表示する

Windowsタスクバーのスペースを空ける必要がありますが、Splashtop Businessアプリへのクイックアクセスを維持したいですか？アプリを閉じるためにXをクリックした後、Windowsシステムトレイにアイコンとして利用可能にする選択肢があります。

このオプションをオンまたはオフに切り替えるには、ファイル | オプション...に移動し、「システムトレイアイコンを表示」をチェックしてください。

マルチモニタービューで画面間をウィンドウをドラッグします

複数のローカルモニターで複数のリモートモニターを表示する際に、マウスでモニター間でウィンドウをドラッグできるようになりました。この機能は、WindowsとMacの両方で利用可能です。これは、マルチモニター対応リモートアクセス機能を含む製品エディション、例えばリモートアクセスPro、リモートサポートPlus、リモートサポートPremiumに適用されます。

macOS 10.14 Mojaveの互換性が向上しました

macOS 10.14 Mojaveとの互換性が向上し、オーディオ、リモート印刷、アクセシビリティ制御が含まれています。

バグ修正と改善

最新の更新には、さまざまなバグ修正と接続の信頼性の向上も含まれており、常に高品質なユーザー体験を確保するために取り組んでいます。

続報をお楽しみに

さらなるアップデートがリリースされ次第、この投稿を更新します。

過去の更新

