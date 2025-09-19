素晴らしい新しいSplashtopの機能を追加しました。最新バージョン（3.2.4.0）にSplashtop Businessアプリとストリーマーを更新することで入手できます。
「アイドル状態…」
コンピュータが現在アイドル状態か、クライアントが積極的に使用しているかを知る。Splashtop Businessアプリで、コンピュータの横にあるギアアイコンをクリックしてアイドル時間を確認します。Web管理コンソールで、リスト内のコンピュータにマウスを合わせます。
Available in Splashtop リモートサポート and Splashtop リモートアクセス
マシンに接続する前にチャット
ユーザーにリモート接続するのに良いタイミングか確認したいですか？今すぐできます！リモートセッションにいなくても、オンラインコンピュータにチャットセッションを開始できます。Splashtop Businessアプリのコンピュータの横にある小さな「チャット」ボタンを探してください。
Available in Splashtop リモートサポート
2人の技術者が1台のPCにリモート接続
今では2人の技術者が同時に同じコンピュータにリモートでアクセスして制御できます！別の技術者と一緒にクライアントのコンピュータをトラブルシュートします。2人はそれぞれのSplashtop Businessアプリから通常通りに接続するだけです。
Available in Splashtop リモートサポート
自動的に再起動して再接続リモート有人セッション中に、コンピュータを再起動し、再起動が完了した後に自動的に再接続されます。再起動後にコ��ンピュータのログイン画面が表示され、そこから進めることができます。（通常の再起動またはセーフモードでの再起動を選択できます。）
Splashtopでの有人サポートセッションに利用可能
そして、もっと...
接続時に時間を節約します。私たちは、あなたが入力する必要がないように、Windows ドメイン名をドロップダウンメニューに事前入力します。
iOSアプリの大幅な改善。iOSアプリ内から直接、コンピュータの名前を変更したり、コンピュータノートを追加したり、セッションを切断したり、再起動、ウェイク、コンピュータの削除などができます。
すべてのリモートセッションでリモートカーソルを常に表示したいですか？Splashtop Businessアプリの設定にそれを有効にするオプションがあります。セッション中にツールバーを使用して切り替えることができます。
リモート印刷の信頼性が向上しました
ファイル転送速度が最大30%向上
ユーザビリティの向上
Available in Splashtop リモートサポート and Splashtop リモートアクセス
私たちが計画している他のことを見てください
私たちはさらに素晴らしい機能を提供していきます。私たちが取り組んでいることの詳細については、この記事をご覧ください。
他の最近の更新：