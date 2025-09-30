先月から始まり、2020年1月まで、SplashtopビジネスファミリーのアプリとWeb管理コンソールの新機能アップデートの3.3.6.0リリースを展開しています。ストリーマーの新バージョンとSplashtopアプリの新バージョンのアプリ内通知は、通常数週間にわたって展開されます。もし早く更新したい場合は、製品内の更新を確認するか、Splashtopダウンロードページから最新のアプリを手動で入手することができます。
ここに追加された新機能のいくつかがあります:
ストリーマーの更新
WindowsとMacのストリーマーは、最新のセキュリティ改善と最新機能のサポートで更新されました。
macOS Catalinaのサポートが改善されました：2020年1月9日にリリースされた最新のMac Streamerで、macOS Catalinaでの体験を引き続き改善しています。
Splashtop Business Apps のアップデート
WindowsとMac用の更新された3.3.6.0アプリでは、ユーザーのフィードバックに基づいて、コピー/ペーストバッファサイズが16KBから256KBに増加し、システム間でより多くのテキストをコピーして貼り付けることができます。コンピュータのノートバッファサイズも増加しました。
また、サーバー接続性、接続タイプ、ローカルコンピュータネットワーク設定（Wi-Fi、ファイアウォール、プロキシ）、およびリモートコンピュータネットワーク設定を評価することで、問題のトラブルシューティングに役立つ新しい診断ツールもあります。オプション、詳細設定、診断ツールを有効にするでオンにできます。その後、Splashtopアプリのコンピュータリ��ストの各コンピュータの横にあるアイコンセットに診断ツールアイコンが表示されます。詳細については、この診断ツールガイドの記事をご覧ください。
iOS向けのSplashtop Business Appがバージョン3.3.4.0に更新され、リモートコンピュータ上のログインユーザーを確認できるようになりました。また、リモートコンピュータのセキュリティコードを保存することもできます。そして、情報ダイアログには、コンピュータのOSバージョンや最後のセッションのユーザー/期間を含む新しい情報が含まれています。
1対多
リモートサポートの新しい1対多機能は、複数のエンドポイントに対してタスクを即座に実行またはスケジュールすることで、エンドポイント管理を簡素化します。ソフトウェアのインストール、リモートコマンド、スクリプトの実行、システムの再起動、Windowsの更新が含まれます。WindowsとMacで利用可能です。
1対多の機能は、アクションとスケジュールで構成されています：
1対多のアクション – これらは、プリンタードライバーやソフトウェアの更新をインストールしたり、キャッシュをクリーンアップするスクリプトを実行したり、再起動したり、Windowsの更新をインストールしたりするように定義して設定するアクションです。
1対多 Schedules – When you create a 1対多のアクション, you have the option of running that action on-demand or scheduling future runs of the action.スケジューリングは、エンドユーザーの作業を妨げないオフ時間や週末にコンピュ�ータのグループで実行したいタスクがある場合に役立ちます。
新しいアクションを作成すると、いくつかの選択肢があることがわかります。
1対多は、既存のリモートサポートアクションを拡張し、1つずつではなく複数のエンドポイントで同時に実行できるようにします。
システム再起動
Windowsの更新
リモートコマンド - CMDまたはPowerShell
1対多は、ソフトウェアのインストールを設定、インストール/アンインストール/更新し、実行可能ファイルを実行し、バッチファイルを複数のエンドポイントで同時に実行する新機能も追加します。
バッチ/実行可能ファイル - .bat,.cmdまたは .exe
シェルスクリプト(Mac)
スクリプト/実行可能ファイル (Mac) - .pkgまたは.sh
MSI ファイル
リモートサポートでの1対多のアクションの設定方法に関する詳細は、このサポート記事をご覧ください。
システム/ハードウェアおよびソフトウェアのインベントリリストをエクスポート (リモートサポート内)
リモートサポートの加入者は、システムインベントリとソフトウェアインベントリリストのCSVファイルバージョンをエクスポート/ダウンロードできるようになりました。
この機能は、管理 | すべてのコンピュータの下で利用可能です。コンピュータリストの一番下までスクロールすると、「エクスポート」リンクが表示�されます。リンクをクリックすると、何をエクスポートしたいかを尋ねるダイアログが表示されます。
コンピュータリスト
システム/ハードウェアインベントリ
コンピュータソフトウェアインベントリ
こちらがシステムハードウェアインベントリレポートの例です。古いオペレーティングシステムバージョンのコンピュータがどれだけあるかを確認したい場合、リストからそれらのコンピュータを簡単に特定できます。そして、スプレッドシートに精通している場合、ピボットテーブルを使用してOSごとのコンピュータの数を取得できます。
Windows 7 を実行しているコンピューターと Windows サーバー 2008 を実行しているコンピューターを識別するユースケースの詳細については、この記事を参照してください Microsoft 2020 年 1 月にこれらのWindowsバージョンのサポートが終了します。