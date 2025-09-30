Splashtopは、EdTechによって2021年のトップ10学生エンゲージメントソリューションの1つとして認識されています。私たちは、K-12、高等教育、キャリア技術教育（CTE）などに対して、安全で信頼性が高く、使いやすいリモートサポートとリモートアクセスソリューションを提供していることを誇りに思います。
私たちの顧客は過去2年間、ユニークな課題に直面してきました。パンデミック中にリモート学習を迅速に展開するための大変な努力を経て、多くの学校はリモート学習ソリューションへの投資を続け、セキュアなハイブリッド学習ソリューションが新しい常識の一部であることを認識しています。実際、最近のSplashtop調査によると、92%の学生が学習を続けるためにキャンパスのコンピュータに24時間365日アクセスできることを期待しており、83%がオンラインとキャンパスでの学習の組み合わせが学生の未来だと考えています。
ハイブリッド学習のニーズを満たすために、学校は学生、教師、スタッフを対面でもリモートでもサポートできる必要があります。リモートアクセスソリューションは、ハイブリッド学習の必需品を次の方法で可能にします：
キャンパス内のラボリソースへのアクセスが増加
Splashtopを使用すると、学生はリモートラボアクセスを通じて強力�なWindowsおよびMacデバイスにアクセスできます。それはとてもシームレスで、まるでラボコンピュータの前に実際に座っているかのようです。使いやすく、高度にセキュアリモートアクセスを利用して、ほぼすべての種類の個人デバイスからラボデバイスにリモート接続できます—Chromebooksを含む。最高の部分は？学生は24時間365日ラボリソースにアクセスでき、インフラ投資のROIを向上させます。
「学生がアニメーションやゲームデザインのアプリケーションをいつでも使用できることは大きな利点です。たとえそれが午前2時に冷たいピザを食べながらでも。ラボソフトウェアへのよりスムーズなアクセスは、多くの学生にとってプロセスを加速することが判明しました。」
– Kathryn Bradley, Asheville High Schoolの教師
リモートおよびハイブリッド学習環境での教員と学生のエンゲージメントを確保する
リモートおよびハイブリッド学習環境での教員と学生のエンゲージメントを確保する
従来の教室環境では、学生が物理的に出席できない場合、学習を逃すことがよくあります。リモートアクセスソリューションを使用すると、学生が学習資料にアクセスする時間と場所に柔軟性が生まれます。これにより、学生のエンゲージメントが向上し、学習体験においてより自由度が増します。
「Splashtopは熱意を生み出し、共通のコアが求めるものの核心に迫ります。このような技術は教育における力の倍増器です。」
– マイケル・R・マコーミック、 Val Verde統一学区教育サー��ビス副教育長
セキュアなインフラストラクチャ
Splashtopの強力なセキュリティ機能は、ネットワークとデータの安全を確保します。当社のエンタープライズグレードのクラウドインフラストラクチャは、AES 256ビット暗号化を使用し、AWS、Google、Oracle Cloudsで稼働し、すべてのサービスの稼働状況を公開しています。これらすべては、業界標準と規制をサポートしながら、スタッフと学生の安全を確保するためのものです。
「FERPAコンプライアンスは私たちにとって非常に重要です。そのため、Splashtopが学生の情報を保持、操作、または何かをすることがないと知っているのは素晴らしいことです。Splashtopがそれを持っていなければ、ゲートを通過することはなかったでしょう。」
- Nicholas Adams, 情報技術ディレクター, Lenawee Intermediate School District (LISD)
Splashtopのリモートアクセスは、ハイブリッド学習の最も差し迫ったニーズを解決し、学生のエンゲージメントを高めるのに役立ちます。ITがどのデバイスでもリモートサポートを可能にする必要がありますか？それとも、学生とスタッフに学校のコンピュータとラボへの24/7アクセスを提供してリモート学習を強化しますか？あなたの課題が何であれ、Splashtopにはあなたのためのソリューションがあります。