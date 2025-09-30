メインコンテンツへスキップ
Multiple screens displaying code snippets and programming tools

Splashtop Enterprise vs. Splashtop リモートサポート 比較

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

リモートサポートソリューションを評価する際には、チームの規模、ワークフロー、セキュリティ要件に合ったプラットフォームを選ぶことが重要です。Splashtopでは、2つの強力なオプションが際立っています：Splashtop リモートサポート (SOS tier) と Splashtop Enterprise

両方のソリューションは、Windows、macOS、iOS、Androidなどのデバイス間で迅速で安全な有人および無人のリモートアクセスを提供します。それぞれが技術者アクセス、マルチモニターサポート、ファイル転送、セッション録画、リモート再起動機能などのコア機能を備え、ITチームやサービスデスクをサポートします。しかし、それらは異なるタイプの組織やサポートモデル向けに設計されています。

Splashtop リモートサポート (SOS tier)は、オンデマンドサポートを提供し、最大300の無人エンドポイントを管理するための、簡単に設定できる技術者ベースのソリューションを必要とするITチームやMSPsに最適です。迅速なセットアップ、直感的な操作、競争力のある価格での基本的なサポート機能に最適化されています。

対照的に、Splashtop Enterpriseは、高度なセキュリティコントロール、集中管理、サービスデスクワークフロー、SSO、SIEM、SCIMなどの統合を必要とする大規模な環境向けに構築されています。これは、厳しいコンプライアンス要件を満たしながら複雑なIT環境をサポートする必要がある企業、教育機関、規制産業の組織に最適な選択です。

以下の表で、2つのオプションを並べて比較し、どちらがあなたのニーズに最適かを判断するのに役立ててください。

Splashtop リモートサポート (SOS tier)

Splashtop Enterprise

有人 + 無人アクセス:

はい

はい

モバイルデバイス（Android/iOS）の有人サポート

はい

はい

ファイル転送、チャット、セッション録画、ログ、マルチモニターサポートを含む機能

はい

はい

PSA ticketing and ITSM 統合

はい

はい

ユーザーロールとアクセス管理

はい

はい

ユーザーとコンピュータのグループ化

はい

はい

エンドユーザーのリモートアクセスライセンス

はい

はい

Splashtop AntivirusはBitdefenderアドオンによって強化されています

はい

はい

Autonomous Endpoint Management アドオン

はい

はい

SSO、SIEMログ、IPホワイトリスト、クラウドセッション録画などの高度なセキュリティ機能。

いいえ

はい

無人のAndroidアクセス

いいえ

はい

高度なサービスデスクワークフロー

いいえ

はい

Splashtop Augmented RealitySplashtop Connectorを追加する能力

いいえ

はい

今すぐお問い合わせいただき、詳細はこちら、デモのスケジュール、またはSplashtop Enterpriseの無料トライアルを開始してください！

Splashtop Enterprise を使い始める
#1 評価のリモート アクセスおよびサポート ソリューション
はじめに

