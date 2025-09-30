リモートサポートソリューションを評価する際には、チームの規模、ワークフロー、セキュリティ要件に合ったプラットフォームを選ぶことが重要です。Splashtopでは、2つの強力なオプションが際立っています：Splashtop リモートサポート (SOS tier) と Splashtop Enterprise。
両方のソリューションは、Windows、macOS、iOS、Androidなどのデバイス間で迅速で安全な有人および無人のリモートアクセスを提供します。それぞれが技術者アクセス、マルチモニターサポート、ファイル転送、セッション録画、リモート再起動機能などのコア機能を備え、ITチームやサービスデスクをサポートします。しかし、それらは異なるタイプの組織やサポートモデル向けに設計されています。
Splashtop リモートサポート (SOS tier)は、オンデマンドサポートを提供し、最大300の無人エンドポイントを管理するための、簡単に設定できる技術者ベースのソリューションを必要とするITチームやMSPsに最適です。迅速なセットアップ、直感的な操作、競争力のある価格での基本的なサポート機能に最適化されています。
対照的に、Splashtop Enterpriseは、高度なセキュリティコントロール、集中管理、サービスデスクワークフロー、SSO、SIEM、SCIMなどの統合を必要とする大規模な環境向けに構築されています。これは、厳しいコンプライアンス要件を満たしながら複雑なIT環境をサポートする必要がある企業、教育機関、規制産業の組織に最適な選択です。
��以下の表で、2つのオプションを並べて比較し、どちらがあなたのニーズに最適かを判断するのに役立ててください。
Splashtop リモートサポート (SOS tier)
有人 + 無人アクセス:
はい
はい
モバイルデバイス（Android/iOS）の有人サポート
はい
はい
ファイル転送、チャット、セッション録画、ログ、マルチモニターサポートを含む機能
はい
はい
PSA ticketing and ITSM 統合
はい
はい
ユーザーロールとアクセス管理
はい
はい
ユーザーとコンピュータのグループ化
はい
はい
エンドユーザーのリモートアクセスライセンス
はい
はい
Splashtop AntivirusはBitdefenderアドオンによって強化されています
はい
はい
はい
はい
SSO、SIEMログ、IPホワイトリスト、クラウドセッション録画などの高度なセキュリティ機能。
いいえ
はい
無人のAndroidアクセス
いいえ
はい
高度なサービスデスクワークフロー
いいえ
はい
いいえ
はい
今すぐお問い合わせいただき、詳細はこちら、デモのスケジュール、またはSplashtop Enterpriseの無料トライアルを開始してください！