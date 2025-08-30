メインコンテンツへスキップ
Female executive utilizing the Splashtop Business App on her smartphone

Splashtop Business Portable Appで高速リモートアクセス

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
最近、Windows用の新しいSplashtop Business App（ポータブルリモートデスクトップバージョン）をリリースしました。

Splashtop Businessアプリ（ポータブル版）とは何ですか？

Splashtop Businessアプリは、他のコンピュータにアクセスして制御するためにあなたのコンピュータで使用されます。これは、2つのSplashtop製品、Splashtop リモートアクセスとSplashtop リモートサポートと連携します。

通常、WindowsコンピュータにSplashtop Businessアプリをダウンロードしてインストールします。

「ポータブルバージョン」は、コンピュータにインストールすることなくダウンロードして実行できる自己完結型の実行可能ファイルです。USBドライブに入れて持ち運ぶこともできます。

いつ使うの？

ポータブルリモートデスクトップバージョンは、外出先で使用するものです。クライアントサイトやホテルで、借りているコンピュータにソフトウェアをインストールできない、またはしたくない場合があります。ポータブルアプリは簡単にダウンロードできます。これは1つのファイルで、コンピュータに保存し、アプリを使用するために実行し、終了したら削除するだけで、ファイルは残りません。

また、USBドライブから簡単に持ち運び、使用することができます。ダウンロードサイズは約6MBです。

それは通常のSplashtop Businessアプリと同じですか？

それは、標準のインストールされたSplashtop Businessアプリのすべての機能を持っていますが、いくつかの例外があります。「更新を確認」機能は利用できません。なぜなら、持っているものを更新する代わりに、Splashtopのウェブサイトからポータブルアプリの最新バージョンをダウンロードできるからです。コンピュータの画面をウェブリンクを介して放送する「My Desktopの共有」機能もポータブルアプリでは利用できません。

ポータブルアプリを実行するたびに、標準のインストール版と同じセキュリティ対策を通過します: デバイス認証、2段階認証（有効化されている場合）など。

Splashtop Businessアプリのポータブルバージョンはどこで入手できますか？

最速: www.splashtop.com/goにアクセスしてください

またはSplashtopダウンロードページにアクセスし、https://www.splashtop.com/downloadsで(ポータブルアプリバージョン)を探してください

ダウンロードして実行

Open Splashtop Portable App

アカウントでログインすれば準備完了です！

まだアカウントをお持ちでない場合は、「無料トライアルにサインアップ」オプションをクリックしてください。次の中から選択してください：

  • リモートアクセス trial — 自分のコンピュータを最大10台までアクセスしたい場合

  • リモートサポート trial — if you want to remotely access computers and provide リモートサポート to other users on their computers and iOS and Android デバイス.ITおよびサポートチームに最適で、技術者の数に基づいてライセンスされています。

SOS Get Started Business App

購入の準備が整ったら、Splashtopがリモートアクセスソリューションで素晴らしい価格と最高の価値を提供していることがわかるでしょう。

Splashtopのダウンロードを入手するには、Splashtop Businessポータブルアプリを含め、https://www.splashtop.com/downloadsを訪問してください。

