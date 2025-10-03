メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Executive reading information about Splashtop Business Access Pro on a laptop

Splashtop Business Access ProとSolo – 既存のBusiness Accessユーザー向けFAQ

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
2025年から、Splashtop Business AccessはSplashtop リモートアクセスに改名されました。

このブログ投稿には、2018年8月20日より前にSplashtop Business Access に加入（または無料トライアルを開始）したユーザー向けの情報とよくある質問が含まれています。

私たちが発表していること

今日は、SplashtopがSplashtop Business Access SoloとSplashtop Business Access Proを発表します。これらの新しいエディションは、以前のSplashtop Business Access製品を置き換えます。(Update: we have since launched another Splashtop Business Access tier, called Splashtop Business Access パフォーマンス)

Splashtop Business Accessのサブスクライバーとして、これは私にどのように影響しますか？

2018年8月20日以前にSplashtop Business Accessを購読していた場合、いくつかの選択肢があります:

Business Access Proにアップグレード

my.splashtop ダッシュボードの Pro リンクをクリックするか、こちらにアクセスして始めてください。Pro機能を14日間無料でお試しいただけます。そのページのリンクを使用して、現在のBusiness AccessサブスクリプションをProにアップグレードすることもできます。現在のサブスクリプションに対して全額クレジットが適用される割引価格で提供されます。そのページにアクセスして「Salesに連絡してください」というメッセージが表示された場合、それは古い世代のBusiness Accessを使用していることを意味し、Proにアップグレードするためにいくつかの追加の手順が必要です。その場合は、指示に従ってご連絡いただければ、喜んでお手伝いいたします。

新しい機能には以下が含まれます：

  • マルチモニター対応（リモートコンピュータから複数のモニターを1つまたは複数のローカル画面で表示）

  • リモートアクセスセッション外のチャット

  • My Desktopの共有 (to share your Windows desktop via a web リンク)

  • サブスクリプション期間中にProエディションに追加される将来の新機能

また、以前のBusiness AccessからProにアップグレードを検討している場合は、次の点を考慮してください：

  • リモートアクセスセッションを1台のデバイスから開始できます（ユーザーライセンスごとに）。単一のデバイスからであれば、最大10台のコンピュータにリモートアクセスできます（ユーザーライセンスごとに）。3ユーザーのサブスクリプションを購入すると、同時に最大3台のデバイスからセッションを開始できます。

  • Business Access ProはRDPセッションへのリモートアクセスをサポートしていません。この機能は主にリモートサポートを目的としており、Splashtop リモートサポートで利用可能です。

  • アップグレードは元に戻せないので、アップグレードする前に新しい価格と上記の制限を理解していることを確認してください。

現状を維持する

現在のSplashtop Business Accessサブスクリプションと機能セットを継続し、現在の年間サブスクリプション価格で更新できます。支払い情報をアクティブに保ち、自動更新をオンにしておくことを確認してください。そして、ボリュームディスカウントがあった場合は、ディスカウントのしきい値を下回らないようにサブスクリプションの数を減らさないようにしてください。

古いライセンスを持っていて、サブスクリプションが切れたらどうなるの？

my.splashtop.comコンソールにログインして「購入」ボタンをクリックすると、現在のBusiness Accessライセンスオプションが表示されます。

古いバージョンの既存のサブスクリプションに新機能を追加することはできますか？

申し訳ありませんが、そのオプションは利用できません。

もっと質問がある場合はどうすればいいですか？

Business Remote Access Icon

Splashtop リモートアクセスページにアクセスして、画面の右下にあるチャットウィンドウをクリックして、営業チームとチャットしてください。また、メールや電話でご連絡いただくことも可能です。

