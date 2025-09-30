速度とパフォーマンスは、成功する分散型職場の重要な要素となっています。働く場所やデバイスに関係なく、オフィスでの体験と同じ技術体験が必要です。その結果、速度とパフォーマンスはリモートアクセスとサポートソリューションにとって重要です。
高いパフォーマンスとスピードを兼ね備えた分散型ワークプレースを成功裏に構築するには、2つの側面があります。
ITチームは、学生、従業員、契約者、またはパートナーにリアルタイムのリモートサポートを提供する必要があります。
様々なリッチコンテンツやアプリを複数のデバイスで使用する従業員は、高効率なリモートアクセスが必要です。
リモートアクセスとリモートサポートで、まるでそこにいるかのように
リモートアクセスを使用すると、ユーザーはリモートのワークステーションやコンピュータにアクセスして、さまざまなアプリ、コンテンツ、サービスなどを利用できますが、これがパフォーマンスを低下させることがあります。これには、メディアリッチで高解像度で提供されるデジタルコンテンツ、ビデオ制作やCAD（コンピュータ支援設計）ツールのような複雑なソフトウェア、プラグイン、複数のシステムに統合される特殊なアプリなどが含まれます。
ユーザーに現地での体験と同等のリモート体験を提供するためには、あなたのリモートアクセスソリューションが常に暗号化、送信、暗号解読、そしてアプリやコンテンツ要素を同期する必要が�あります。パケットロス、画面のリフレッシュ時間、ラグを最小限に抑えながら。
高性能なリモートアクセスの必要性は業界を超えて広がっています。これらの一般的なユースケースでそれがわかります:
高解像度4K画面で3D CADモデルを操作するプロダクトデザイナー
リモートでポストプロダクションソフトウェアが満載のワークステーションで作業する学生やプロの映画編集者
患者と介護者が異なる場所から同時に同じコンピュータ画面にアクセスする
コラボレーションと作業のためのリモートプロセスを持つあらゆる業界
すべてのシナリオで、パフォーマンスは生産的なリモート体験の中心を成します。
リモートサポートで速度と即時結果の要求に応える
ユーザーに高速なリモートアクセスを提供することは、戦いの半分に過ぎません。ハードウェアやソフトウェアに突然問題が発生したとき、彼らはすぐに助けを求めます。あなたのサービスデスクは、昼夜を問わずリアルタイムで対応する準備ができていなければなりません。
学生やプロフェッショナルは、さまざまな種類のデバイスを使用しています。実際、サービスデスクは Gartnerによると、リモートユーザーが一人当たり最大4つの異なるデバイスのサポートを必要とすることを予想できます。彼らをサポートするために、リモートサポート技術者はデスクトップ、ラップトップ、モバイルデバイス（iOS、Android）、さらには仮想マシンへの接続を通じてサービスを提供しなければな��りません。
Splashtopで高性能なリモートアクセスとサポートを体験
Splashtopは、あらゆる業界の組織に対して、高性能なリモートアクセスとリアルタイムの即時リモートサポートを組み合わせたソリューションを提供しています。私たちの最も包括的なソリューションであるSplashtop Enterpriseは、リモートアクセスとサポートの両方を単一のアプリケーションで提供します。
使いやすさのおかげで、設定が速く、使用もさらに速いです。Enterpriseの無人コンピュータアクセスにより、従業員や学生は自宅で簡単に作業/学習でき、ITチームはコンピュータをリモートで管理し、サポートを提供できます。すべてが1つのツールで。
Splashtop Enterpriseのリモートアクセス機能には、スピードが多くの側面に組み込まれています。これには以下が含まれます:
最大60フレーム毎秒 (fps) での4Kストリーミング
iMac Pro Retina 5Kの低遅延ストリーミング
アプリケーションを処理するためのCPUの余裕を提供するCPU使用率の削減
Splashtopの設定内で能力を微調整して最適なパフォーマンスを実現
AMD、Intel、NVIDIAの最新のハードウェアアクセラレーションを活用するための最適化されたエンコードおよびデコードエンジン
高性能リモートアクセスは、ビデオ編集、グラフィックデザイン、アニメーション、コーディングなどのタスクを実行する際にユーザーが一貫して生産的であることを保証します。さらに、低遅延と最小限のラグを期待し、信頼することができます。Splashtopを使用すると、ユーザーは仕事用コンピュ��ータ、アプリケーション、データに、まるで対面しているかのようにアクセスできます。彼らは、高性能クラウドコンピューティングのためにクラウドGPUを実行するVMにもアクセスできます。
スピードに最適化されたリモートサポート
Splashtop Enterpriseのリモートサポートは、さまざまな面で速度が最適化されています。どのデバイスのユーザーでも、Splashtop SOSアプリを通じて即座にリモートサポートを受けることができます。技術者は単にサポートリンクを生成し、それをエンドユーザーに送信します。エンドユーザーはリンクをたどってアプリをダウンロードし、実行します。それが完了すると、技術者はリモートセッションを開始できます。会社所有のデバイスでも個人のデバイスでも、Splashtopのリアルタイムサポートは同じ方法で機能します。
サービスデスクチームが予期せぬサポートリクエストの急増に直面した場合でも、Splashtopがサポートします。Splashtop Enterpriseは、キューイング機能、技術者管理、マルチレベルのエスカレーション、さらにはマルチ技術者のコラボレーションを提供することで、サービスデスクソフトウェアのように機能します。ユーザーは、SOS Callというデスクトップアプリから直接サポートセッションをリクエストし、数分以内に技術者の助けを得ることができます。
Warner Bros. enjoys high パフォーマンス and rapid 設定
Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealandは、生産性を維持しながら、編集者がオフィスにあるWindowsとMacのワークステーションをリモートで使用できるようにする必要がありました。彼らは、既存のリモートアクセスソリューションがポストプロダクション活動をサポートするには遅すぎることを懸念していました。
彼らのチームは、AVIDのような専門的なソフトウェアや、サウンドやビデオ編集、視覚効果、サウンドミキシング、カラーグレーディング、ダビングのような活動を処理できるソリューションを必要としていました。Splashtopに切り替えた後、Warner Bros.の編集者はリモートで作業しながら生産性を維持することができました。
「Splashtopを使用した後、ユーザーからのフィードバックは、フレームレートがはるかに良く、より反応の良い体験ができたというものでした。私たちの編集者は、オフィスにいるかのように、ほとんど遅延を感じません。– Mike Marsh, IT (Information Technology) Manager at WBITVP New Zealand
リモートアクセスの迅速な設定もパフォーマンスの方程式の一部です。そのため、WBITVPはSplashtopがわずか5時間で設定され稼働したことに非常に満足していました。
「最初の紹介からユーザーへのアクセス提供まで、シンプルでありながら安全なセットアップに非常に感銘を受けました。迅速な対応でワークフローがスムーズに進みました。」– Mike Marsh, IT (Information Technology) Manager at WBITVP New Zealand
Ridley School Districtは、リモートの学生に対して学校内スタイルのサポートを提供しています。
Ridley School Districtは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州南東部のデラウェア郡にある大規模な郊外の公立K-12学区です。彼らは、学校内サポートモデルに非常に似たリモートサポートプロセスを必要としていました。学生の技術的な認識とスキルは大きく異なっていました。
これにより、Ridley School DistrictのITチームは使いやすいサポートツールが必要でした。「デバイスを見ずに子供に手動リセットや他の技術的な問題を解決するよう指示するのはほぼ不可能です」とRidley School Districtのシステム管理者/技術サポートのTracy Dilossiは言いました。
Ridleyの技術部長は、学生のリモートサポートのソリューションとして、部門で共有するために3つのSplashtopライセンスを購入しました。
「Splashtopがなければ、これほど多くのデバイスをサポートすることはできなかったでしょう。それにより、サポートセッションが非常に迅速に進みました。非常に貴重でした！」 – Tracy Dilossi, Ridley School Districtのシステム管理者/技術サポート
「Splashtopは、私たちのMacやモバイルデバイスで素晴らしいパフォーマンスを提供します。」– Ridley School Districtのシステム管理者/技術サポート、Tracy Dilossi
今日からSplashtop Enterpriseを始めましょう
高性能なリモートアクセスとリモートサポートのためのSplashtop Enterpriseのすべての機能について知るには、Splashtop Enterpriseページをご覧ください。ページからデモや無料トライアルを手配することもできます。