画面共有は、ビジネスコミュニケーションやチームコラボレーションに欠かせないツールです。しかし、特定のデバイスは他のデバイスよりも扱いやすく、真に効率的な画面共有には特定のツールが必要な場合があります。これは、多くの人がMacや同様のデバイスで画面共有をする方法に疑問を抱くことが多いです。
macOSにはFaceTime、Messages、ローカルのMac-to-Mac接続など、画面共有のための組み込みオプションがいくつか含まれていますが、これらの方法はビジネスニーズにはしばしば不十分です。
特にデバイス間やITサポートのためにMacの画面を共有する際に、より信頼性が高く、安全で柔軟な方法が必要な場合、リモートアクセスツールのSplashtopは、内蔵ツールでは得られないパフォーマンスとコントロールを提供します。
このガイドでは、Macの画面を共有するさまざまな方法を紹介し、ネイティブのmacOSオプションとリモートアクセスソリューションを比較し、Splashtopを使用して個人およびプロフェッショナルな環境で画面を安全かつ効果的に共有する方法を示します。
Macの画面共有にSplashtopを使用する理由は？
macOSは画面を共有するためのいくつかのネイティブな方法を提供していますが、柔軟性、セキュリ��ティ、クロスプラットフォームの互換性において制限があります。Splashtopは、特にリモートワーク、技術サポート、ビジネスコラボレーションにおいて、より強力な代替手段を提供します。
Macでの画面共有でSplashtopが際立つ理由は次のとおりです。
1. デバイスとプラットフォームを超えて動作
Appleの内蔵ツールとは異なり、SplashtopはmacOSに限定されていません。Macの画面をWindows、iOS、Android、その他のオペレーティングシステムのユーザーと共有でき、ITチームやハイブリッド環境に最適です。
2. ビジネス利用におけるセキュリティとコンプライアンス
Splashtopはセキュリティを重視して構築されています。すべての接続は、256ビットAES暗号化、TLS、デバイス認証、オプションの多要素認証で保護されています。また、SOC 2、GDPR、HIPAAなどの基準に準拠しており、企業、学校、政府機関にとって信頼できるソリューションです。
3. 高いパフォーマンス and 低レイテンシー
Splashtopは、長距離接続時でも最小限の遅延でスムーズなリアルタイム画面共有を提供します。高精細な表示品質と応答性の高い入力を得ることができ、デザインレビューや製品デモのような視覚的なタスクに最適です。
4. インタラクティブリモートアクセス
Splashtopは画面共有を超えて、完全なリモートアクセスとコントロールを可能にします。リモートサポートを提供している場合でも、自宅からMacにアクセスしている場合でも、デスクトップの前に座っているかのように操作できます。
5. 柔軟なユースケース
Splashtopは以下をサポートするように設計されています:
リモートワーク�とMacシステムへのBYODアクセス
ITサポートとヘルプデスクの画面共有
トレーニングとオンボーディングセッション
リアルタイムのコラボレーションとプレゼンテーション
Splashtopを使用してMacの画面を共有する方法
Splashtopを使えば、Macの画面を安全に共有するのが簡単です。自分のデバイスにリモートアクセスする場合でも、他のユーザーをサポートする場合でも、デモやトレーニングセッションのために画面を共有する場合でも。Splashtopを使用してMacの画面を共有する主な方法は以下の2つです。
オプション1: Splashtop リモートアクセスを使用してMacにリモートアクセス
Splashtop Remote Accessを使用すると、別のデバイスからMacにリモートアクセスして制御できます。これは、リモートワーク、外出先でのファイルやアプリへのアクセス、または別のオフィスや自宅にあるMacの管理に最適です。
ステップ:
アクセスしたいMacにSplashtop Streamerアプリをインストールします（macOS 10.13以降）。
接続に使用するデバイス（Mac、Windows、iOS、Android）にSplashtop Businessアプリをインストールします。
同じSplashtopアカウントを使用して両方のアプリにログインします。
Businessアプリから、リストからMacを選択するして、セッションを開始し、フルリモートアクセスと画面共有を始めましょう。
このセットアップにより、Macをリモートで制御することができ、画面を共有するだけではありません。個人使用、リモートチーム、フルアク��セスが必要なビジネスユーザーに最適です。
Option 2: On-Demand Screen Sharing with Splashtop リモートサポート
Splashtop リモートサポートは、ITサポートとヘルプデスク向けに設計されています。技術者は、事前に設定された接続を必要とせずに、ユーザーのMac画面をリアルタイムで表示または制御することができます。
ステップ:
サポートが必要なMacにSplashtop SOSアプリをインストールして開きます。
エンドユーザーは9桁のセッションコードを生成します。
技術者はSplashtop Businessアプリを開き、セッションコードを入力して接続します。
接続されると、技術者はシステムの許可に応じてMacの画面を表示または制御できます。
Note: macOS will prompt the user to 付与 screen recording and control permissions. これらは、画面共有またはコントロールを許可するために受け入れられる必要があります。
MacでのMirroring360を使った画面共有
Macの画面を他の人と共有したい場合、例えば教室、会議室、ライブデモなどで、Mirroring360 は他のデバイスに画面をワイヤレスでミラーリングする簡単な方法を提供します。
Mirroring360はSplashtopの画面ミラーリングソリューションです。デバイスの画面を他のデバイスにワイヤレスで放送でき、ケーブルや複雑な設定は不要です。Mirroring360 Proを使用すると、シンプルなウェブリンクを通じて最大40人の参加者に画面を放送することもできます。
ケースを使用する:
室内プレゼンテーションや講義
ソフトウェアデモンストレーション
Macからモニターやテレビへのローカル画面ミラーリング
トレーニング中に学生や聴衆のデバイスに放送する
Mac 画面共有に Mirroring360 を使用する方法：
Mirroring360を、ミラーリングされた画面を受信したいデバイス（例: ディスプレイに接続されたPCまたはMac）にインストールします。
MacでAirPlayまたは画面ミラーリングメニューを使用して、Mirroring360を実行しているレシーバーに接続します。
あなたのMacの画面は、受信デバイスに即座に放送され始めます。
Macでのリモートアクセスを介したシームレスな画面共有のためにSplashtopを選択
Macの画面共有を探しているなら、Splashtopはチャットアプリの基本的な画面共有機能を超えて、リモートアクセスで画面共有を次のレベルに引き上げます。
リモートアクセスにより、ユーザーはどこからでも、どのデバイスからでもリモートデバイスにシームレスに接続し、高解像度とスピードで共有画面を表示できます。これは、新しいユーザーのトレーニング、製品のデモンストレーション、リモートコラボレーション、技術サポートの受信などに非常に役立ちます。
Splashtopはまた、Mirroring360を使用してMacの画面共有を提供しており、ローカルデバイスに画面を簡単にミラーリングできます。プレゼンテーションのために大きなモニターで画面を共有する必要がある場合や、クラスのために複数のデバイスで画面を共有する必要がある場合、Mirroring360は数回のタップで画面共有を開始できます。
画面共有を次のレベルに引き上げる準備ができたら、Splashtopの無料トライアルで始めることができます: