Team collaborating using Splashtop on various devices at a round table

どんなデバイスでも使える画面共有アプリ - Mirroring360

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Windows、Mac、iOS、Android、Chromebookデバイス向けの画面ミラーリングと画面共有。ビジネスや教育に最適です！無料でお試しください。

画面共有アプリは、ビジネスプロフェッショナル、インストラクター、学生間のコラボレーションを強化するのに役立ちます。画面を別のデバイスに共有することで、リアルタイムで何をしているかを見せることができます。

今日の世界では、従業員や学生がモバイルデバイス、タブレット、Chromebookを使用して、従来のWindowsやMacコンピュータの代わりに、またはそれに加えて作業を行っています。そのため、画面共有アプリが複数のオペレーティングシステムをサポートし、クロスプラットフォームで動作できることが重要です。

それだけでなく、リモートで働く人が増えているため、同じ部屋にいるかリモートであるかに関わらず、動作する画面共有アプリが必要です。

だからこそ、Mirroring360 Pro by Splashtopは、今日利用可能な最高の画面共有アプリです。

Mirroring360を使用すると、Windows、Mac、Android、iPhone、iPad、またはChromebookデバイスの画面をMacまたはPCコンピュータに共有できます。画面を共有するのにハードウェアやケーブルは必要ありません。

それだけではありません。Mirroring360 Proを使えば、コンピュータの画面を最大40人の参加者にウェブリンクで同時に配信できます！デモや講義に最適です。

Mirroring360の使いやすさ、クロスプラットフォームサポート、高いパフォーマンス機能が、大学、学区、ビジネス組織が画面共有のニーズにMirroring360を使用する最大の理由です。

Mirroring360を使用して、後で共有するために画面を録画することもできます。

Mirroring360は次のような用途に最適です:

  • クラスのコンピュータにモバイルデバイスの画面をミラーリングしたい教師

  • デバイスやソフトウェアのデモンストレーションを行うインストラクター

  • クラスにプレゼンテーションを行う学生

  • プレゼンテーションを行うビジネスプロフェッショナル

  • 一対一のチュータリング、リモートでも

Mirroring360 Proを無料で始めましょう

Mirroring360 Proは、デバイスの画面をコンピュータにミラーリングまたはキャストしたり、コンピュータの画面を他のデバイスに共有したりする機能を提供します。

今すぐ無料トライアルを始めましょう。クレジットカードやコミットメントは必要ありません。

はじめに

または Mirroring360 についての 詳細はこちら. そして、デバイス用のMirroring360ダウンロードリンクを入手してください。

FAQs - 画面共有

画面共有とは何ですか？

画面共有は、ユーザーが自分の画面の内容を他のユーザーまたは複数のユーザーとリアルタイムで共有する機能です。これには、ドキュメント、プレゼンテーション、ビデオ、ソフトウェアアプリケーションなど、すべてが含まれます。オンライン会議、ウェビナー、共同作業セッション、技術サポートのシナリオで一般的に使用されます。画面共有を使用すると、参加者はプレゼンターの画面を表示し、しばしば操作することができ、より明確なコミュニケーションとコラボレーションを促進します。

どのような種類の画面共有がありますか？

Zoomのようなビデオコミュニケーションツールの普及に伴い、「画面共有」という用語は2つの異なるタイプを含むように進化しました：

  1. ビデオ会議画面共有

    ZoomやMicrosoft Teamsのようなビデオ会議プラットフォームに限定され、この形式の画面共有は主にプレゼンテーションやウェビナー中に使用されます。

  2. リモート画面共有

    ソフトウェアやブラウザを通じて動作し、この形式はビデオ会議を必要としません。ITチームがサポートやライブデモを行うために好まれています。

画面共有は安全ですか？

Splashtopを使用すると、画面共有は完全に安全です。私たちはあらゆるレベルでセキュリティを優先しています。私たちは、GDPR、SOC 2、HIPAAなどの主要な基準に準拠しています。私たちのプラットフォームは、2段階認証、エンドツーエンド暗号化データ伝送、マルチレベルのパスワードセキュリティなどの高度なセキュリティ機能を提供します。AWSのような堅牢なプラットフォームでホストされ、ファイアウォール、暗号化、24×7の侵入検知でデータ保護を確保します。

私たちはセキュリティ強化に継続的に投資し、トップセキュリティ企業と定期的な監査を行い、ユーザーに最新のサイバーセキュリティニュースを提供しています。本質的に、セキュリティへの取り組みがSplashtopの画面共有を市場で最も安全なものの一つにしています。

