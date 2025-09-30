ITチームは高い需要があり、常にプレッシャーにさらされています。ビジネスや技術が成長するにつれて、ITチームはより多くのエンドポイント、ユーザー、責任を管理しなければならなくなりますが、その増加する需要に対応するための追加のスタッフを得ることはめったにありません。
ITオペレーションの拡大は効率性、パフォーマンス、セキュリティを維持するために重要ですが、一部の企業は効果的に拡大するための予算が不足しているかもしれません。では、もっと費用をかけるのではなく、自動化ツールを導入してITを拡大することができたらどうでしょうか？
ITの自動化とリモートエンドポイント管理ソリューションは、企業が効率的にスケールするのを可能にします。Splashtop AEMのようなソリューションを使用すれば、ITチームはより多くのことを達成でき、より多くのリソースに投資する必要がありません。探ってみましょう…
従来のITスケーリングモデルがもはや機能しない理由
ITの自動化は問題を探しているわけではありません。事実、古いITスケーリングモデルはもはや機能しません。スケーリングには、会社の成長に伴ってエージェントを増やす以上のものが必要です。代わりに、成長に対応できるツールと技術が必要です。
人員がエンドポイントの成長に追いつけない
会社が成長するにつれて、エンドポイントも増加し、その成長はITチームをすぐに追い越す可能性があります。新しいエージェントを追加して追いつくことは、デバイス、アプリ、リモートユーザーを管理するためのツールがなければ、負け戦になる可能性があります。
手作業はスケールしません
ITサポートは、手動でのトラブルシューティング、健康チェック、修復などの手作業を必要とすることがよくあります。これらはかなりの時間を要することがあり、エンドポイントを追加するほど、ITチームがこなすべきタスクが増えます。
セキュリティとコンプライアンスの需要の高まり
サイバーセキュリティは常に進化する分野です。ハッカーや他の悪意のある者は常に新しい脆弱性を探しており、企業はそれらの脆弱性を修正するために最新のセキュリティパッチが必要です。ビジネスが拡大し、作業負荷が増加するにつれて、リスクと潜在的な侵入ポイントが増大し、ネットワークを自動的に監視し、セキュリティパッチを利用可能になったらすぐに展開できるツールが必要になります。
ツールの乱立が複雑さを増す
IT環境が成長するにつれて、それを管理するためのツールの数も増えます。リモートアクセスプラットフォーム、監視ダッシュボード、パッチシステムなどを含みます。このツールの乱立は、非効率、応答時間の遅延、チームにとっての複雑さを引き起こす可能性があります。複数のインターフェースを管理することは、しばしばサイロを作り、エ�ラーのリスクを増加させ、スケーリングを難しくします。
スタッフを増やさずにIT運用を拡大する5つの方法
では、これらのスケーリングの課題を考慮して、企業はどのように対応すればよいのでしょうか？より多くのスタッフを雇うことは、各ITエージェントの負担を軽減するのに役立ちますが、IT運用を改善するにはそれ以上のことが必要です。幸いなことに、適切な技術を使用すれば、適切にスケールし、少人数のITスタッフでも成長するビジネスをサポートすることが可能です。
1. 定期的なメンテナンスタスクを自動化する
パッチ管理、健康チェック、サービス再起動などの多くの単純なITタスクは、まだ1日のうちに数時間を要することがあります。これらのタスクを自動化することで、ITエージェントは他の重要な問題に集中できるようになり、効率が大幅に向上します。
2. エンドポイント監視の集中化
複数のエンドポイントを監視することは、時間のかかる課題です。しかし、IT自動化ソリューションはエンドポイントの監視を集中化し、単一の場所からデバイスの健康状態とパフォーマンスの統一ビューを提供し、潜在的な問題をITエージェントに通知する自動アラートを完備しています。これにより、エンドポイントの監視が非常に迅速かつ簡単になります。
3. デバイス間での設定スクリプト
組織は、事前に構築されたスクリプトやカスタムスクリプトを使用して、更新や簡単な修正を自動化できます。This empowers IT teams to immediately address small issues and 設定 patches across endpoints, ensuring security and efficiency without taking excessive time or resources.
4. スマートアラートを使用して作業を優先する
ITチームが大量のチケットや通知を受け取ると、どこから始めればよいかを判断するのが難しいことがあります。スマートアラートは、重要性と時間の緊急性に基づいて作業を優先するのに役立ち、ITエージェントが最も騒がしいものではなく、実際の問題に集中できるようにします。
5. サイト訪問なしでリモートサポートを有効にする
分散型の労働力やリモートワーカーがいる場合、リモートデバイスに技術サポートを提供することは課題となることがあります。しかし、リモート管理ソリューションとリモートエンドポイントをサポートできる自動化ツールを使用すれば、迅速なリモートアクセスと修正を提供することが大幅に容易になります。これにより、物理的なトラブルシューティングの必要がなくなり、リモートワークフォースをより良くサポートできます。
Splashtop AEMがスケーラブルなIT運用をサポートする方法
IT自動化ソリューションが時間とコストを節約し、効率を向上させることができるのは明らかであり、強力な自動化ツールを探しているなら、Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）は必要なすべてを備えています。Splashtop AEMは、タスクを自動化し、単一の場所からエンドポイントを管理し、パッチと更新を自動的に展開することで、ITチームが時間のかかる手動タスクに煩わされることなく、より差し迫った問題に集中できるようにします。
Splashtop AEMは、企業が成長するにつれてITチームが効率的にスケールし、作業できるようにするためのさまざまな機能と機能を提供します。
スケールでのリアルタイムモニタリング
Splashtop AEMはネットワーク全体でリアルタイムモニタリングを提供し、数百（または数千）のエンドポイントで問題を即座に検出できます。
OSとアプリの自動パッチ適用
アップデートとパッチはセキュリティにとって重要であり、Splashtop AEMの自動パッチは手動介入なしでシステムを安全に保つために構築されています。
効率のためのスクリプトベースの自動化
スクリプトベースの自動化により、手動の介入なしに問題がエスカレートする前に自動的に修正できます。これにより、時間を節約し、潜在的な問題を迅速に解決することで効率が向上し、従業員が作業を続け、ITチームが忙しい日常から介入する時間を避けることができます。
軽量で迅速な設定
一部のリモート管理および自動化プラットフォームは、扱いにくく、複雑で、長いセットアップが必要ですが、Splashtop AEMはそうではありません。大規模なインフラストラクチャや膨れ上がったRMMプラットフォームは必要なく、Splashtop AEMは迅速にインストールおよび設定できるため、すぐに作業を開始できます。
Splashtop リモートサポートまたはEnterpriseへのシームレスなアドオン
Splashtop AEMは、SplashtopリモートサポートとSplashtop Enterpriseの強力なリモートサポート機能を基に構築されており、ITチームがエンドポイントを積極的に管理および維持するために必要なすべてを提供します。セキュアで高性能なリモートアクセスを中心に、チームはデバイスを監視し、パッチを適用するだけでなく、同じインターフェースからオンデマンドで問題をトラブルシューティングするために即座に接続することができます。このオールインワンアプローチは、ツールの乱立を排除し、解決時間を短縮し、サポートワークフローを効率的かつ簡潔に保ちます。
ユースケース: チームはよりスマートに、より大きくスケーリングする
以上を踏まえて、Splashtop AEMやその他のIT自動化およびリモート管理ソリューションのユースケースは何ですか？Splashtop AEMのようなソフトウェアには複数の用途があり、どの組織もIT自動化とエンドポイント管理の改善から利益を得ることができますが、具体的な内容は業界によって異なる場合があります。
例えば、複数の企業を限られたスタッフで管理するマネージドサービスプロバイダー（MSP）である場合、Splashtop AEMは、すべてのエンドポイントが保護され、最新の状態であることを保証するために、チームに自動監視とリアルタイムアラートを完備しています。これにより、すべてのシステムとデバイスを1か所から簡単に管理できます。
同様に、企業のITマネージャーは、Splashtop AEMを使用して、デバイスのオンボーディングとパッチ適用を、大量のデバイ�スに対しても処理できます。Splashtop AEMは、分散されたエンドポイント全体にパッチを自動的にプッシュできるため、追加の人手を雇う必要なく、すべてを管理できます。
大学や他の教育機関のITチームは、キャンパス全体で数千のエンドポイントをサポートする必要があることがよくあります。Splashtop AEMは、必要に応じて更新や自動修正を送信することを含め、単一の画面からすべてのデバイスを管理できます。
あなたのビジネスや業界が何であれ、Splashtop AEMはITチームが時間を節約し、効率を向上させ、すべてのエンドポイントを簡単に管理するのに役立ちます。
Splashtopでスケーリングを開始
ITの拡大は必ずしも人員の拡大を意味しません。代わりに、ネットワーク全体のエンドポイントを監視、管理、サポートするための適切なツールに投資することで、ITチームが成長するビジネスに対応し、日中の時間を節約できるようにします。
適切な自動化とインテリジェントな監視ソリューションを使用すれば、Splashtop AEMのように、少人数のITチームでも少ないリソースで多くのことを達成できます。Splashtop AEMは、エンドポイントを安全、コンプライアント、スムーズに運用しながら、チームが業務を拡大することを可能にします。
Splashtop AEMはITチームに次のことを可能にします:
エンドポイント全体でルーチンタスクを自動化
ゼロデイ脆弱性やその他の問題に対処するためにパッチを即座に展開
CVEデータを使用してリアルタイムで脅威を特定し、優先順位を付けます
エンドポイント全体でポリシーをカスタマイズして施行
アラートと自動修正でリアルタイムに潜在的な問題を見つけて解決
エンドポイントの健康状態、パッチの状況、ITコンプライアンスを監視します。
複数のエンドポイントにわたってタスクをスケジュールおよび実行
そしてさらに！
Splashtop AEMを自分で体験したいですか？今日から無料トライアルを始めて、よりスマートにスケールしましょう：