Utilizing Splashtop Business Access the top remote work software solution in the market

在WFH時代、従来の職場環境を再考する

Splashtop Team
所要時間 6分
更新済み
WFHの時代 > 流行りかトレンドか？

私たちSplashtopは、テレコミューティング用のリモートアクセスソフトウェアのパイオニアとして長年活動してきましたが、数週間前までは在宅勤務が私たちの標準ではありませんでした。最近になって、会社を完全にリモートにしました。COVID19とソーシャルディスタンスの影響で、WFHの導入競争が進行中です。今こそ、許可されている仕事のために職場環境を再考することがこれまで以上に重要です。

一般的な信念やニュースの騒ぎとは逆に、在宅勤務は新しいものではありません。それはCOVID19の出現よりもずっと前からトレンドになっています。このトレンドは世界的なもので、アメリカの労働者だけがテレワークをしているわけではありません。

2018年の調査によると、世界中の人々の3分の2以上（70％）が少なくとも週に1回はオフィスを離れて働いているとCNBCが報じています。そして、53%が少なくとも半分の時間をリモートで働いています。」米国労働統計局によると、米国では約16%の労働力、つまり2600万人以上のアメリカ人がリモートで働いています。

この否定できないトレンドを考えると、なぜWFHに対する抵抗があるのか、そしてCOVID19が発生したときに多くの企業がそれに対して準備ができていなかったのはなぜでしょうか？

在宅勤務への主な抵抗 > コントロールを維持する必要性

長い間、マネージャーコントローラーの伝統が人気であり、存在することが労働者の関与の証と見なされてきました。

従業員が見えない状態で働いていることをどのように確認できますか？どのようにして彼らの生産性を遠隔で測定できますか？

WFHの概念に関連する多くの質問と不確実性が残っています。

実際、テレワーカーのほとんどはオフィスに座っている人よりも多く働く傾向があります。

Splashtopでは、これが事実であることを証明できます。バーチャル化して以来、チーム全体のパフォーマンスが高いことがわかりました。みんなが100％...またはそれ以上を出しています！

在宅勤務の利点

  1. 生産性の向上

テレワーカーは通勤時間を避けることで疲れが少なくなり、より良いワークライフバランスを楽しむことができます。

テレワーカーはオフィスよりも直接的なストレスや中断が少ないため、一般的に集中力が高く、忙しいオフィス環境よりもはるかに生産的です。

その結果、ほとんどのメンバーが100%の力を発揮するためのエネルギーと熱意を持っています。

ハーバード・ビジネス・レビューによる研究では、テレワーカーはオフィスの同僚と比べて、ほぼ1日分の追加作業をしていることが実際に判明しました。そして、2年間のスタンフォード研究は、在宅勤務の驚くべき生産性向上を示しています。

  1. 運用コストの削減

PGiによると、フルタイムのテレワーカーによる平均的な不動産節約は、従業員1人あたり年間10,000ドルです。そして、週に数日だけ在宅勤務を許可する企業でも利益を得ることができます。これらの節約の一部は、病欠の減少から来ています。これは、米国では非常に高い費用です：年間1,800ドル、従業員1人あたり

  1. 雇用主としての魅力の向上

デジタル革命と今のCOVID19は、世界を不可逆的に変えました。Z世代やミレニアル世代のような新しい世代にとって、テレワークはもはや選択肢ではなく、雇用主を選ぶ際の重要な要素です。Virtual Vocationsが実施した調査によると、調査対象のミレニアル世代の79.5%がテレワークが主な仕事の形態であると答えました。したがって、競争力を維持し、優秀な人材を引き続き引き付けるために、企業はこの新しい現実に対処し、従業員にテレワークの選択肢を提供する必要があります。

会社全体で在宅勤務をうまく設定する方法

Graphic showing a central building connected to remote home offices, symbolizing remote work with Splashtop

ステップ1 - テレワークポリシーを確立する

- ポリシーが誰に適用されるかを定義します。テレワークの対象となるポジションと役割を特定します。

- 定期的、時折、または例外的な理由でテレワークが許可される時期を指定します。たとえば、医者の予約、育児、その他の理由によるテレワーク日などです。

- 期待を定義する - リモートワーカーは毎日何時間働く必要がありますか？彼らの目標と関連する期待が明確で一貫していることを確認してください。また、リモートで作業しているときに従業員同士がコミュニケーションを取ることを望む場合は、これを指定してください。

- 従業員がどのように在宅勤務をするかを伝える - 従業員はデスクトップコンピュータを自宅に持ち帰るべきか、それともオフィスに置いておくべきか？彼らがコンピュータにリモートでアクセスするために使用できるリモートデスクトップツールはありますか？チームメンバーが互いにコミュニケーションを取るために使用する必要があるアプリケーションは何ですか？どんなツールを使用していても、全員がその使い方を知っていることを確認してください。

- セキュリティを優先事項にする - 従業員にセキュリティの重要性を思い出させる。データとデバイスのセキュリティに関する会社のすべてのルールをリストアップしてください。

ポリシーが整ったら、小規模な従業員グループでテストを開始する準備が整います。テストして改善したら、会社全体でテレワークを実施できます。ここで詳細を読む。

ステップ2 - 必要な5つのWFHツールをセットアップします

  1. プロジェクト管理 - Trello, monday.com,Workfront.

  2. リアルタイムコミュニケーション - Slack、Skype、またはZoom。

  3. コラボレーション - Google Drive、Microsoft Teams、またはConfluence。

  4. チームの追跡と管理 - Hubstaff、Officevibe、またはJotForm。

  5. Splashtop リモートアクセス - Splashtop リモートアクセスは、使いやすいだけでなく、非常に安全で手頃な価格です。世界中で3,000万人以上がSplashtopを使用しています。ここで無料トライアルを開始できます

ステップ3 - ポジティブで人間的な雰囲気を維持する

WFHの成功した実施のためには、何よりも人の要素が最も重要であることを忘れないでください。テレワークの最大の課題は、しばしば生産性ツールや在宅勤務システムによる従業員の過剰な監視です。

従業員が見えないとき、私たちはしばしば彼らをより厳しく監視したくなります。彼/彼女は常にメールに返信していますか？どのくらいの時間がかかりますか？彼/彼女はどのくらいログインしていますか？

最も重要なのは結果であり、従業員に信頼を示すことを忘れないでください。-->これにより、信頼とポジティブなエネルギーの雰囲気が生まれます。

私たちの未来予測 > テレコミューティングはもはやオプションではなくなります

COVID19が世界的にテレワークの強制的な爆発を引き起こしたことがすでに見えています。強制的な革命であろうとなかろうと、WFHがほとんどの企業のDNAに刻まれ続けることは確実です。

それから利益を得る企業は、新しいテレコミューティングの世界でバランスを取ることができる企業だと私たちは信じています。

「私たちにとって、そのバランスには、従業員に週に数回自宅で働く機会を提供することが含まれるかもしれません。もしかしたら、危機の後に完全に考えを変えるかもしれませんね？何も確実ではありません。明らかなことは、私たちが仕事環境の概念を真剣に再考するつもりだということです。テレワーク時代に向けて準備が整っています。"- Mark Lee, CEO of Splashtop

