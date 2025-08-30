準備を怠ることは、失敗を準備していることと同じです。
— ベンジャミン・フランクリン
COVID-19コロナウイルスは、私たちがSplashtopを始めた理由を鮮明に思い出させます。それは、個人、企業、学校、病院、その他の組織が、効果的な在宅勤務ソリューションを業務に取り入れることで、より柔軟になるのを助けることです。
リモートアクセス、コラボレーション、リモートサポートソリューションの主要な提供者として、私たちは在宅勤務をする従業員と共にビジネスを継続するための準備が他よりも整っています。世界的な健康危機のこの時期に、他の組織や個人にも同じレベルの準備を提供することが私たちの責任だと感じています。
私たちはこの約束を真剣に受け止めています。
私たちは皆、COVID-19の発生にどのように対応するのが最善かを模索しています。Splashtopでは、最初の行動として中国のオフィスを閉鎖しました。そこにいる約20人の従業員は現在、自宅から生産的に働いています。世界中の他の組織でも同様の対応が見られ、推奨オプションから義務化されたポリシーまでさまざまです。
COVID-19コロナウイルスに対応して、私たちはリモートアクセス製品を大幅に割引して、人々が自宅で安全に働けるようにしています。
Splashtopは、この困難な時期により一般的なリソースとしても機能します。詳細については、コロナウイルスリモートワークリソースセンターをご覧ください。
COVID-19は現在私たちが直面している問題ですが、人々の生活や移動を妨げる可能性のある唯一の要因ではありません。過去数年間、SARSやMERSのような類似のアウトブレイクが見られ、自然災害や地政学的な紛争が、人々が仕事に行ったり、学校に通ったり、医療施設を訪れたりするのを一時的に困難または不可能にすることがあります。
簡単にアクセスでき、手頃な価格のリモートアクセスは、現代の世界で重要なツールとなり得ます。逆境への対応として使用される場合もあれば、よりポジティブな意味で、長い通勤の時間とストレスを軽減し、従業員のワークライフバランスをサポートし、テレワークを重要なライフスタイルの属性として受け入れる若い労働者を引き付け、維持するために使用される場合もあります。
これらは私たち全員にとって困難な状況であることを知っています。リモートアクセスソリューションが、現在および将来のコロナウイルス危機が過ぎ去った後も、あなたの会社や個人の柔軟性をどのように高めることができるかを探求することをお勧めします。この困難な時期に準備ができていることに大きな力があると信じています。