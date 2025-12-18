2026年はもうすぐそこです。未来がどうなるかは誰にもわかりませんが、かなり良い予測は立てられそうです。過去数年間で、リモートワークはビジネスの重要な部分となり、今後も続くであろうリモートワークのトレンドを特定しました。
結局のところ、適切なリモートワークポリシーは人材プールを拡大し、コストを削減し、柔軟性をサポートし、高い生産性を維持できるため、2026年を通してその先も引き続き強力であり続けるのは当然のことです。それを踏まえて、2026年のリモートワークのトレンドを見て、未来がどのようなものかを見てみましょう。
2026年のリモートワークの風景
リモートワークはかつて、一時的な措置と見なされていました。従業員が出張中や病気で自宅で働く必要があるときに取られる手段であり、恒久的な働き方ではありませんでした。オフィスで働くことが標準であり期待されていた時代、「ハイブリッドワーク」という言葉はほとんど聞かれませんでした。
しかし、それは2020年代にすべて変わりました。リモートワークとそれに関連する技術は着実に成長していましたが、COVID-19パンデミックの際に急速に普及し、それ以来強力な状態を保っています。
その時期、従業員と組織はリモートワークの利点を実感し始めました。従業員は、外出先や自宅の快適な環境からでも仕事ができる柔軟性を得て、それがワークライフバランスと生産性の向上に役立つことを発見しました。雇用主は、物理的な場所に制約されることなく、通常であれば手が届かないリモートタレントを採用できるため、より幅広い人材プールから採用することも可能でした。
現在、企業はその狭間で立ち往生しています。リモートワークとハイブリッドワークは、従業員に人気があり、生産性と効率性の向上に役立つことが証明されていますが、オフィスでの仕事にもまだ多くの利点があります。その結果、多くの組織がオフィスや移動中など、どこからでも働けるように、従業員を支援するためにテクノロジーを活用しています。
リモートワークとハイブリッドワークを変革する10のトレンド
リモートワークとハイブリッドワークの未来はどうなるのでしょうか？トレンドを分析し、技術の進展を追跡し、もしかしたら占い師にも相談したかもしれませんが、2026年の重要なリモートワークトレンド10選を特定しました。
攻撃的な出社命令が企業文化を再形成する
ハイブリッドワークが既定の運用モデルになる
AI搭載の生産性ツールがリモートワークフローを変革
結果ベースのパフォーマンスモデルが時間ベースの指標を置き換えます
サイバーセキュリティが分散チームの最優先事項になる
デジタルノマド労働力が主流になる
リモートワークハブと分散型オフィスが注目を集めています
メンタルヘルスと従業員の健康は妥協できないものになる
継続的な学習とスキルアップは、組織全体で加速します
持続可能性とエコフレンドリーなリモートワークの実践の拡大
1. 積極的なRTO（オフィス復帰）指令が企業文化を再構築
リモートワークが効率的で従業員に受け入れられていることが証明されているにもかかわらず、多くの企業がオフィスへの復帰を推し進めています。最近の調査によると、約30%の組織が2026年にリモートワークを減らすか廃止する計画をしています。しかし、ハイブリッドワークスケジュールは依然として非常に人気があり、従業員の幸福と定着率に貢献していることも示しています。
これは間違いなくいくつかの変動を引き起こすでしょう。従業員は好みのハイブリッドスケジュールに合った新しい役割を探すかもしれませんし、組織はリモート従業員の採用を停止する可能性があります。実際、76%の労働者がリモートワークを許可されなくなった場合には退職すると答えており、求職者の85%がリモートワークを重要な要素として挙げています。
ビジネスリーダーたちはオフィスに戻ることが会社文化や生産性の問題だと言っていますが、リモートワークからの切り替えよりも、対面へのシフトの方がさらに衝撃的であることがあります。組織は従業員とコミュニケーションをとり、みんなにとって最適なバランスを見つけることで、不安定�な移行を防ぐためにオフィス復帰を議論する必要があります。
2. ハイブリッドワークが新しい標準となる
とはいえ、リモートとオフィス勤務の選択はすべてか何もないかの選択肢である必要はありません。ハイブリッド勤務がますます普及しています。ハイブリッドワークモデルでは、従業員は一部の日はリモートで働き、残りの日はオフィスで過ごします。
ハイブリッドワークにはさまざまな形態があり、従業員が自由に出勤する柔軟なスケジュールから、設定された出勤日まで含まれます。現在、約28％の企業が従業員に週に3日オフィスで働くことを求めており、13％は週に4日のオフィス勤務を要求しています。
しかしながら、その数字は2026年に変わる可能性があります。ResumeBuilder調査によると、オフィスの4日間出勤が必要な企業の割合が17%に増加する一方で、3日間の必要条件が約25%に減少します。同じ調査で、回答者の27%が週に3日オフィスでの勤務が理想的だと述べ、19%は2日を好み、13%は4日を好むことが示されました。
その形態にかかわらず、ハイブリッドワークは、組織がオフィスでの勤務と外での勤務のバランスを取ろうとする中で、来る年には確実に重要な要素となるでしょう。
3. AI駆動の生産性ツールがリモートワークフローを変革
もちろん、人工知能（AI）に触れずに未来について語るのは近視眼的でしょう。適切に適用されれば、AI技術はビジネスと生産性に対して変革的な効果をもたらすことができるため、AIを活用した生産性ツールの使用は今後も増加するでしょう。
企業はAI搭載ツールを使用して、反復的な手動プロセスを自動化し、リアルタイム分析を通じてサイバーセキュリティを強化することができます。例えば、Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）は、自動化されたOSおよびサードパーティのパッチ管理、リアルタイムのCVEベースの脆弱性インサイト、ポリシーに基づくSmart Actionsによるリメディエーションを提供し、ITチームがリスクと手動作業を減らすのに役立ちます。
同様に、生産性と協力ツールは成長を続け、日々のタスクを効率化する新しい方法を提供し続けるでしょう。これらのツールを使用することで、組織やITチームはリモートワークフォースをより効果的にサポートでき、リモート社員はどこでも効率的に作業できるようになります。
しかし、AIを活用したツールへの投資は、従業員が必要とする利益を確実に得るために、慎重な調査と研究が必要です。したがって、生産性を向上させたい企業は、AIについてしっかりと調査を行う必要があります。
4. 成果ベースのパフォーマンスモデルが"席に座るだけ"の指標を置き換える
私たちの働��き方の絶え間ない変化に伴い、パフォーマンスモデルや指標も変わっていくでしょう。長い間、生産性はオフィスで過ごした時間だけで測られてきましたが、そこにいる時間が実際に生産的であると仮定されています。しかし、リモートワークとハイブリッドワークによって、生産性が場所に依存しないことが証明されました。
代わりに、従来の「席に座っている」指標は、成果に基づくパフォーマンスモデルに置き換えられます。これらのモデルでは、重要なのは結果です。作業の質、達成した目標、そしてビジネスへの影響を含みます。
もはや重要ではないのは、従業員がどこで働くかや、どれだけ机に向かって時間を過ごすかです。
5. サイバーセキュリティが分散チームの主役に
サイバーセキュリティはリモート社員やチームにとって依然として最大の懸念事項の1つであり、来年にはさらに注目を集めることになるでしょう。
ハッカーによる脆弱性の悪用、フィッシング詐欺などのサイバー脅威は、リモートワーカーにとって重大な脅威となります。彼らは必ずしも自分を守るためのセキュリティツールやリソースにアクセスできるわけではありません。幸いにも、私たちはすでに、どこにあってもデバイスを保護するために設計されたサイバーセキュリティツールやソリューションのいくつかの進展を目にしています。
ここSplashtopでは、どこからでも セキュアなリモートワーク を可能にするために、 リモートアクセス 用の幅広い セキュリ��ティ機能 に注力しています。それには、 マルチファクター認証 、デバイス確認、詳細なアクセス制御、そしてリモート接続の通知が含まれています。Splashtop AEMは、既知の脆弱性に対するリアルタイムの可視性を提供し、Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)データに基づいています。これにより、リモートエンドポイントを保護し、自動パッチ適用と是正ワークフローを組み合わせてサポートします。
その結果、Splashtopは、SOC 2、ISO/IEC 27001、GDPR、HIPAAコンプライアンスなどのセキュリティおよびプライバシーフレームワークの下で運営されている組織をサポートしています。企業がリモートおよびハイブリッドの従業員に対して強力なサイバーセキュリティの必要性を理解するにつれて、このレベルのセキュリティは来年さらに必要不可欠なものとなるでしょう。
6.デジタルノマドの動きが主流になる
企業がオフィス勤務日を増やそうとしているかもしれませんが、多くの従業員はリモートワークの簡便さとアクセスのしやすさの向上により、「デジタルノマド」ライフスタイルをさらに受け入れるでしょう。
「デジタルノマド」という用語は、特定の場所に縛られずにどこからでも独立して働く従業員を指し、オフィスや自宅、その他の特定の場所に縛られることなく、仕事にアクセスするためにリモートワークソリューション（Splashtopのリモートアクセスソフトウェアなど）を使用します。伝統的に仕事で旅行する従業員を指していましたが��、今日では、場所に制約がない限り、リモートで働く人々にも広く適用されています。
そのため、より多くの企業がオフィス復帰を推進することになっても、どこからでも働くことを許可された従業員は、リモートワークの自由と柔軟性を引き続き享受するでしょう。リモートワークは、自宅（または時折近くのカフェ）から働くことから、旅行中や地元の公園、その他どこでも文字通りどこでも働くことへと拡大します。
7. リモートワークハブと分散型ワークスペースの出現
デジタルノマドはどこでも働ける自由を楽しんでいますが、一部の従業員は、たとえ会社にオフィスがなくても、職場環境で最高のパフォーマンスを発揮します。これらの従業員にとって、リモートワークハブや分散型ワークスペースの価値は引き続き高まるでしょう。
WeWorkのような柔軟なオフィスソリューションは一般的で、リモート従業員のためのレンタルオフィススペースを提供し、オフィスがない時に仕事をする場所を提供しています。分散型ワークスペースとリモートワークハブはそのコンセプトを拡張し、リモートロケーションや地域ハブに小さなマイクロオフィスを作成し、従業員が大規模な中央オフィスに移転することなく対面で協力できるようにします。
雇用主が従業員にオフィスへの出社を要求する場合、オフィスが利用しやすい環境を整える責任があります。リモートワーク拠点や分散型ワークスペースは、従業員がリモートで作業しているときにもオフィス体験を可能にします。そのため、多くのRTOを推奨する組織はこれらに投資する必要があります。
8. メンタルヘルスとウェルビーイングの取り組みが不可欠になる
メンタルヘルスと従業員の幸福は、従業員とビジネスの両方にとって重要です。従業員が幸福であることは、生産性が向上し、離職率が低下することを示しています。したがって、従業員の幸福に投資する組織は、従業員と同じくらい恩恵を受けます。多くの企業がオフィスへの復帰を義務付けている中で、従業員のメンタルヘルスを確保する責任が増しています。
従業員は自分のメンタルヘルスを重視しており、もし雇用者が従業員の健康や幸福を守る努力をしないならば、従業員は離職する可能性が高いです。
組織は、オフィスへの復帰を義務付ける場合、特に従業員が幸せで健康でいられるような取り組みを確実に導入する必要があります。リモートワークは精神的健康に良い影響を与えることが示されています。従業員は家族と過ごす時間が増え、交通渋滞や寒いオフィスビルにいる時間が減るからです。RTOを必要とする雇用主は、その差を埋める方法を見つける必要があります。
9. 継続的な学習とスキルアップのプログラムが加速する
企業は自社の従業員に投資する必要があります。これは、トレーニングやスキルアップの機会を提供することを意味します。これにより、従業員は常に技術の変化に遅れずについていけ、新しいスキルを習得して効率、生産性、パフォーマンスを向上させ、ビジネスとキャリアの両方に利益をもたらします。
2026年には、企業がチームのトレーニングとスキル開発に投資する方法を模索する中�で、学習とスキルアッププログラムは成長を続けるでしょう。これらのトレーニングプログラムは、企業の成長を加速し、従業員がリモートやオフィスで働いているかにかかわらず、最先端の状態を維持するのに役立ちます。
10. 持続可能性とエコフレンドリーなリモートワークの実践
ついに2026年には、企業はリモートワークの持続可能性と生態学的な利点を採用し続けるでしょう。リモートワークは、出張を減らし、オフィスでのエネルギー消費を減らすことで、企業のカーボンフットプリントに大きな影響を与えることができます。その結果、環境に優しい取り組みを求める企業は、リモートワークとそれが支える持続可能性に投資し続けるでしょう。
ビジネスが2026年のリモートワークトレンドに備える方法
これらの未来のトレンドの多くは矛盾しているように見えるかもしれません: 一部の企業がオフィスへの復帰を推進している一方で、他の企業はさらにリモートワークの利点を受け入れています。理由は簡単です。より多くの組織がフルタイムでオフィスに戻る一方で、大多数はリモートおよびハイブリッドワークを引き続き採用し、それらの企業はそれに投資し続けるだろう。
では、企業はこれらの新しいトレンドにどのように備えることができるのでしょうか？
まず、あなたのビジネスがどこに向かっているかを考えてみてください：オフィスへの完全な復帰を目指す30％に入りますか、それともハイブリッドワークのための適切なバランスを見つけている70％に�入りますか？次に、必要な投資とポリシーを確認してください。
企業は、安全なデジタルインフラへの投資、透明なハイブリッドワークポリシーの設定、そしてオフィスでの労働時間よりも成果を優先することで競争力を保つことができます。適切なツールとテクノロジーがあれば、リモートやハイブリッドの従業員も、オフィス内の従業員と同じように簡単かつ効率的に、どこからでも仕事ができ、カーボンフットプリントを残しません。
しかし、オフィスに残ることを検討している場合は、柔軟なスケジュールやメンタルヘルスの取り組みを通じて従業員のウェルビーイングをサポートすることが重要です。これには、遠くに住んでいる従業員が仕事をするためのオフィスを持てるよう、分散型ワークスペースへの投資も含まれる可能性があります。
オフィス内勤務、リモート勤務、またはハイブリッド勤務に焦点を当てているかに関係なく、従業員の成長とスキルの開発に投資することは必須です。従業員が成長の余地がないと感じたり、評価されていないと感じたり、メンタルヘルスが悪化していると感じたりすると、すぐにより良いものに移るでしょう。
Splashtop: リモートの柔軟性と企業のセキュリティの融合
リモートワークは、適切な技術さえあれば、オフィス内の仕事と同じくらい安全で効率的に行うことができます。Splashtopは、リモートアクセス技術を使用して、ユーザーがどこからでもスムーズに仕事用デバイスに接続できるため、どのデバイスからでも簡単にどこでも働けるようにします。
Splashtopを使用すると�、従業員は自分の選んだデバイスを使って、安全に仕事用のデバイス、ファイル、プロジェクト、ツールにアクセスできます。これにより、リモートおよびハイブリッドワークに前例のない柔軟性とアクセス性がもたらされ、社員は自分の仕事が手の届かないところにあることを心配する必要がなくなります。
Splashtopは、セキュリティを重視して設計されており、2段階認証、詳細な権限、マルチレベルのアクセス制御、自動セッションログなどのセキュリティツールを含んでいます。これらすべてはAES 暗号化を使用して提供され、さまざまな業界および政府のセキュリティ基準を満たすように設計されています。
Splashtopを始めて、2026年にリモートワークのイノベーションを先導しよう
リモートで作業するか、オフィスで作業するかを選ぶ必要はありません。どこからでも作業にアクセスできます。Splashtopは、信頼性が高く、スケーラブルで手頃なリモートアクセスソリューションであり、2026年以降に向けてリモートワークの革新を牽引する準備が整っています。
従業員をデジタルノマドにし、リモートワークハブで働かせたり、家とオフィスを行き来させたりする時が来ました。Splashtopを使えば、どこで働いていてもスピード、セキュリティ、生産性が得られます。
自分でSplashtopを体験する準備はできましたか？無料トライアルで今日から始めましょう。