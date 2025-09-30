メインコンテンツへスキップ
A smiling woman working with Splashtop on her laptop.

リモートアクセス: リモートデスクトップアクセス vs. クラウドコンピューティング

Splashtop Team
所要時間 5分
更新済み
従業員にリモートアクセスを提供すると、特定の場所や時間に縛られることなく仕事を完了することができます。従業員がリモートで働くことを許可すると、生産性が向上し、仕事へのエンゲージメントも高まることが広く報告されています

しかし、どのようにしてチームにこの可能性を提供しますか？実際、ソリューションはクラウドとリモートデスクトップの選択として提示されることが多いです。近年、クラウドの人気が高まっているため、多くの企業が新しい技術よりもリモートデスクトップを選ぶ理由について疑問を持っています。

  1. なぜリモートデスクトップがクラウドコンピューティングの力をプロセスに組み込むことができるビジネスにとって関連性のあるソリューションなのでしょうか？

  2. クラウドはリモートデスクトップアクセスと同じことができないのですか？

しかし、両方の質問への答えはこれです：

リモートデスクトップソフトウェアとクラウドを比較することは、ポイントを見逃しています。

クラウドはリモートアクセス技術の代替ではなく、リモートアクセスソフトウェアはIT環境をクラウドに移行することと同じではありません。しかし、クラウドとリモートアクセスソフトウェアの両方がコラボレーションを可能にするという点で、いくつかの類似点があります：

  • クラウドでは、どのデバイスからでもいつでもファイルにアクセスできます。

  • リモートデスクトップソフトウェアを使用すると、特定のデスクトップ、ファイル、アプリケーション、およびそのデスクトップに関連するすべてのものにリモートからアクセスできます。

リモートデスクトップソフトウェアとクラウドベースのツールは相互排他的ではありません。どちらか一方を主張する必要はないように思えます。しかし、リモートアクセスコンピューティングがビジネスにとって不可欠なツールである理由があります（そのビジネスがすでにクラウドを活用している場合でも）：

これにより、現場での柔軟性が向上します。

特定の企業は、法的な理由でデータとコンテンツをオンプレミスに保持する必要があります。他の場合では、オンプレミスのインフラにすでに投資が行われているため、従業員がどのデバイスからでも自分のコンピュータにアクセスできるようにリモートデスクトップソフトウェアを必要とする企業もあります。

クラウドソリューションを使用すると、データファイルをリモートコンピュータにダウンロードできます。これにより、リモートユーザーが積極的にダウンロードしたファイルや、ファイルを開いて表示したときにキャッシュされたローカルコピーを保護するための適切なデバイスセキュリティ機能がないと、いくつかのリスクが生じる可能性があります。

Splashtopのようなリモートアクセスソリューションを使用すると、ファイルは元のコンピュータにオンプレミスで残り、リモートセッションはセキュアなリモートビューイング/ストリーミングセッションを介してオンプレミスコンピュータのリモートビューイングとコントロールをサポートします。システム間のファイル転送は、管理者によって有効または無効にできる別の機能であり、ログは転送されたファイルを追跡します。しかし、一般的に、リモートアクセスセッションには、システムの暗号化されたビデオビューが視聴コンピュータに送信されるストリーミングのみが含まれます。すべてのデータ自体はオンプレミスのコンピュータ上で安全に保たれます。

リモートアクセスソフトウェアは、特定のタスクに対してより効率的です。

IT業界で働いているなら、リモートデスクトップソフトウェアの価値を知っているでしょう。会社のどこからでも個々のコンピュータを操作し、セキュリティアップデートを行ったり、リアルタイムで問題を修正したり、特定の設定を更新したりすることができます。これにより、多くの時間を節約し、生産性を高く保つことができます。これは、HRのスタッフトレーニングのような他の典型的なビジネス慣行にも拡張されます。HR部門が遠く離れている場合でも。建設業界のエンジニアは、リモートアクセスコンピューティングを使用して、システム、アプリ、デバイスに接続し、これらのリソースをどこからでも共有できます。

リモートデスクトップソフトウェアは、クラウドがあってもなくても、既存のIT環境を拡張します。それはより良いコラボレーションを可能にし、新しいビジネスツールを考慮する際にはこれを考慮すべきです。

より良いビジネスコラボレーション

ビジネスにおけるコラボレーションの重要性は新しいものではありません。この時点で、コラボレーティブな環境で働くことの利点をすべてが理解しているはずです：

  • ビジネスパフォーマンスの向上

  • 従業員のスキル向上

  • 効率を最大化するための情報共有

  • コラボレーションはコスト削減につながる可能性があります

  • 生産性の向上

  • 利益を向上させる

コラボレーションは特定の業界でより重要です

ドキュメント上でのコラボレーションの能力は良いことです。たとえば、広報部門が迅速にプレスリリースを作成する必要があり、それを実現するために数人の手が必要です。しかし、他の分野でのコラボレーションはさらに重要なことが多いです。

例えば医療の分野では、コラボレーションが生死を分けることがあります。リモートアクセスソフトウェアは、医師や看護師が重篤な状態の患者をケアする方法を支援できます。彼らは患者データを同僚に送信して意見を求めたり、モバイルデバイスから専門的なデバイスを監視したり、重要な意思決定を助けるために迅速に重要なデータを受け取ることができます。

医療機関は、デスクトップ、診断機器、サーバー、X線装置などをより信頼性高くサポートできるため、リモートアクセスソフトウェアを使用してコラボレーションを支援することを好みます。重要なデバイスが故障しないようにすることは不可欠です。公共クラウドに依存している場合に起こりうるセキュリティ対策を犠牲にすることなく、データにリモートでアクセスできることは、これらの機関が医療保険の携行性と責任に関する法律（HIPAA）、保護された健康情報（PHI）、国際標準化機構（ISO）に準拠しながら、リモートアクセスの利点を享受することを可能にします。

ビジネスに最適なソリューションを見つける

すべてのリモートアクセスソフトウェアが同じように作られたわけではありません。もしあなたのビジネスが信頼性が高く、セキュアで、かつ簡単に設定できるヘビーデューティーなリモートアクセスソフトウェアを必要としているなら、Splashtopの製品群がすべてのリモートアクセスニーズをカバーしてくれるでしょう。洗練されていて強力でありながら、コスト効果の高いソリューションを選びましょう。あなたのビジネスはそれに感謝するでしょう。

リモートアクセスソフトウェアは、組織がコラボレーションのための適切なツールを持ち、プロセスに柔軟性を持たせ、スタッフが最適に生産的であることを保証する最も便利で安全で信頼性のある方法です—すべて業界の規制に完全に準拠しながら。

リモートデスクトップソフトウェアが職場をより効率的にする方法についてもっと知りたい場合は、今日中にご連絡ください

