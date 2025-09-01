メインコンテンツへスキップ
K-12 and higher education institutions using Splashtop for remote labs with row of computers

オンデマンドウェビナー: リモートアクセスでコンピュータラボを活用して遠隔学習を強化

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
K-12や高等教育機関は、Splashtopをリモートラボに利用して、学生や教職員がどのデバイスからでもキャンパス内のWindowsやMacのラボコンピュータに物理的にラボにいるかのようにリモートアクセスできるようにしています。

このウェビナーを視聴して、教育機関がSplashtopを使用してリモートコンピュータアクセスで遠隔またはハイブリッド学習プログラムをどのように強化できるかをご覧ください。

Webinar: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs
Webinar: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs


Splashtop for remote labsでできること：

  • 学生がChromebookを含む任意のデバイスを使用して、ラボのコンピュータやその上で動作しているアプリケーションにリモートでアクセスできるようにします。

  • ユーザーとコンピュータのグループ化およびアクセス許可を活用して、リモートコンピュータラボを簡単に設定しましょう。

  • 学生がリモートでコンピュータにアクセスできる時間枠をスケジュールする

  • 学生や教職員が同じコンピュータで共同作業を行えるようにします

教育専門家に連絡して詳細はこちら、そして今日リモートラボを設定しましょう！

お問い合わせ
今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

