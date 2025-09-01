K-12や高等教育機関は、Splashtopをリモートラボに利用して、学生や教職員がどのデバイスからでもキャンパス内のWindowsやMacのラボコンピュータに物理的にラボにいるかのようにリモートアクセスできるようにしています。
このウェビナーを視聴して、教育機関がSplashtopを使用してリモートコンピュータアクセスで遠隔またはハイブリッド学習プログラムをどのように強化できるかをご覧ください。
Webinar: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs
Splashtop for remote labsでできること：
学生がChromebookを含む任意のデバイスを使用して、ラボのコンピュータやその上で動作しているアプリケーションにリモートでアクセスできるようにします。
ユーザーとコンピュータのグループ化およびアクセス許可を活用して、リモートコンピュータラボを簡単に設定しましょう。
学生がリモートでコンピュータにアクセスできる時間枠をスケジュールする。
学生や教職員が同じコンピュータで共同作業を行えるようにします。
教育専門家に連絡して詳細はこちら、そして今日リモートラボを設定しましょう！
今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する無料トライアル