A person using a Wacom tablet next to a laptop

リモートコンピュータアクセスは新しいクラウド環境でどのように位置づけられるのか？

Splashtop Team
所要時間 4分
更新済み
私たちは、情報へのアクセスがかつてないほど良くなった世界に住んでいます。地球上に何人の人がいるのか、ネクタイの結び方を知りたい？「Googleで調べてみて」。おじさんの誕生日を思い出せない？Facebookをチェックしてみて。在宅勤務中に仕事のドキュメントにアクセスする必要がある？Dropboxにログインするだけ。

クラウドベースの作業では、ビジネスコンテンツをリモートサーバーに保存し、いつでも利用可能です。そして、モバイルデバイスの成長とともに（米国だけで2億2500万台のスマートフォンユーザーがいます）、世界中のほぼどこからでもそのコンテンツにアクセスできます。これは新しいクラウド対応の風景です：クラウドストレージプラットフォームは、自宅での作業をオフィスと同じくらい簡単にアクセスできるようにします。

では、ファイルのアクセスがこれまで以上に簡単になったクラウド環境で、リモートコンピュータアクセスの役割は何でしょうか？リモートコンピュータアクセスを使用すると、ユーザーはリモートコンピュータ上のプログラム、ソフトウェア、ファイル、ネットワークリソースにアクセスし、まるで目の前に座っているかのように操作できます。

この投稿では、新しいクラウド環境でのリモートコンピュータアクセスの仕組みと、クラウドコンピューティングまたはリモートコンピュータアクセスのどちらが会社にとってより良いかを探ります。

リモートコンピュータアクセスの重要性

クラウドコンピューティングは、最近の記憶に残る最大のビジネスシフトの1つかもしれません。クラウドコンピューティングを言及する際には、Microsoftの包括的なビジネス生産性プラットフォームであるOffice 365を参照するのが理にかなっています。これは市場で最も人気のあるエンタープライズクラウドサービスであり、ユーザーがメールからドキュメントのコラボレーション、データ分析まで、単一のプラットフォームで日常のタスクの大部分を実行できるようにします。

しかし、Office 365はリモートコンピュータアクセスよりも多くの機能を提供しているのでしょうか？提供の幅広さは否定できませんが、クラウドコンピューティングに投資している企業は、リモートコンピュータアクセスで追加の機能、さらにはセキュリティを見つけることができるかもしれません。

コスト削減

リモートコンピュータアクセスがビジネスコストを削減する方法はいくつかあります。同じソフトウェアパッケージの複数のコピーに投資する必要がなく、1台のマシンを介してアクセスできます。実際、ホストコンピュータが高性能である限り、ホストコンピュータにアクセスするために使用されるマシンはそれほど強力（かつ高価）である必要はありません。同様に、全体的にソフトウェアが少ないため、メンテナンスコストも下がることが期待できます。

アクセスのしやすさ

リモートコンピュータアクセスは、特にコラボレーションに関して、クラウドでのファイルアクセスよりもシームレスな体験を提供します。リモートアクセスにより、ユーザーは共通のデバイスやネットワークに直接接続でき、作業文書を行き来させるプロセスを省きます。必要なプログラムやファイルに関係なく、ユーザーはどこにいても、どのデバイスを使用しても作業を行うことができます。

コンテンツセキュリティ

クラウドコンピューティングには常にセキュリティの懸念があり、特にユーザーやビジネスに敏感なデータが遠隔のクラウドサーバーに保存されることに関するものです。個人を特定できる情報（PII）やビジネスに敏感なコンテンツのセキュリティが最優先の組織にとって、クラウドは単に大きなリスクのように見えるかもしれません。特に、HIPAAのような規制が、機密情報の完全性と機密性を保護できない企業に罰金を課す場合には。

リモートコンピュータアクセスは、ユーザー（または他の誰か）が会社のサーバーに直接アクセスするのを防ぎ、代わりに個人とコンテンツの間に安全な双方向インターフェースを作成します。洗練されたリモートコンピュータアクセスソリューションは、この種のセキュリティを最前線に置き、実際に組織がHIPAAガイドラインや機密情報へのリモートアクセスのプライバシーとセキュリティに関する他の規制を満たすのに役立ちます。

Splashtopでリモートデスクトップアクセスを正しく取得

Splashtop リモートアクセスは、ビジネスユーザーに対して迅速でシンプルかつセキュアなリモートコンピュータアクセスを提供し、以下を提供します：

  • Broad デバイス support: ほぼすべてのデバイスからリモートでコンピュータにアクセス: Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook, Chromeブラウザ。

  • シンプルな設定: 必要なときにログインできるように自分のアカウントを作成します。他のリモートソリューションからSplashtopへの移行も簡単です。

  • 強力なセキュリティ: すべてのリモートセッションはTLSと256ビットAES暗号化で保護されています。リモートアクセスはデバイス認証、2段階認証、複数の2段階目のパスワードオプションで保護され、セキュリティを最大化します。

  • ユーザー管理: ビジネスユーザーを招待し、役割とアクセス許可を手動で設定して、ビジネス全体がリモートアクセスをリスクなく利用できるようにします。

そして、SplashtopはLogMeInGoToMyPCのような代替ソリューションよりもはるかにコスト効果が高いです。だから、今日20万人以上の他のSplashtopユーザーに参加しましょう。

