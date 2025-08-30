リモートアクセスツールを導入することで、チームが急に在宅勤務を強いられても生産性を維持できます。
「事業継続計画（BCP）は、企業に対する潜在的な脅威からの予防と回復のシステムを作成するプロセスです。BCPは、災害が発生した場合に人員と資産が保護され、迅速に機能できることを保証します。」– Investopedia
危機管理や災害復旧計画の一部として事業継続計画を持たないことの潜在的な結果は深刻です。今日、企業が直面する脅威の数を考えると、ほとんどの企業が事業継続計画を持っていないことは驚くべきことです。
例えば、コロナウイルスCOVID-19のパンデミックは、何千もの組織に従業員に在宅勤務を求めることを余儀なくさせました。状況が悪化するスピードは多くの組織を不意打ちにし、従業員が効率的に在宅勤務できる方法を見つけるために奔走しました。
この状況は、従業員が自宅でシームレスに作業を続けるために必要なツールを適切に整備することの重要性を示しています。
事業継続計画には、従業員がリモートで作業できるようにするソリューションを含める必要があります。そのため、リモートアクセスソフトウェアは、業務の継続性を確保するためにすべての企業の計画に含まれるべきです。
リモートアクセスによる事業継続性
リモートアクセスは、ユーザーが別のデバイスから自分のコンピュータにアクセスする能力を提供します。リモートセッションで接続している間、リモートコンピュータをリアルタイムで操作し、まるで目の前にいるかのように使用できます。オフィスにいるかのように、どんなファイルでも開き、どんなアプリケーションでも使用できます。
リモートアクセスは、従業員が突然物理的に使用できなくなった場合でも、仕事用のコンピュータにアクセスできることを保証します。つまり、チーム全体が在宅勤務をする必要があっても、必要なものすべてにアクセスできます。
リモートアクセスを導入することで、COVID-19のような状況でもビジネス運営を中断せずに続けることができます。
最高のリモートアクセスソフトウェアを手に入れましょう
Splashtop は、ビジネスプロフェッショナルや大規模なチームにとって最も信頼され、信頼性が高く、セキュアリモートアクセスツールを提供します。Splashtopを使用すると、ユーザーは自宅や外出先でも、タブレットやモバイルデバイスからリモートアクセスをサポートしているため、常に仕事用コンピュータに接続できます。
Splashtopは、在宅勤務の取り組みを支援するために、チームに最大50％の割引を提供しています。