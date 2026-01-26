ITチームは多くのことをやりくりしなければならず、常に仕事量とコストの削減を求められています。しかし、そのプレッシャーにはセキュリティが弱まるという恐れが伴います。スピードとセキュリティのバランスを取る必要があり、どちらも犠牲にする余裕はありません。
ありがたいことに、彼らはそうする必要はありません。効率性と安全性は両立できないわけではなく、企業は両方を達成することができます。適切な自動化ツールと優先順位付けルールを使用すれば、効率とセキュリティの両方が実現できます。
それを念頭に置いて、企業がSplashtop AEMのようなツールをどのように活用して、サイバーセキュリティを損なうことなくITチームの負担を軽減できるかを探ってみましょう。
ITの作業負荷はどこから実際に来るのか
ITの作業負荷を軽減する方法を決定する前に、その原因を調べるべきです。これらは、ITチームのワークロードを増加させる最大の要因です：
1. 手動パッチ適用と修正
パッチ適用と修復はセキュリティに不可欠ですが、手動での処理は時間がかかり、エラーが発生しやすくなります。手動でのスケジューリング、承認、パッチの検証にかかる時間、および緊急パッチ作業の時間を考慮してください。これらはすべて、オートメーションによってよりうまく管理できる、遅くて非効率的なプロセスを引き起こします。
2. デバイスのインベントリとコンプライアンスデータの追跡
インベントリの管理とコンプライアンスの確保は重要ですが、スプレッドシート、スクリプト、ポイントインタイムスキャンで手動追跡するのは非効率的です。これらの方法は忙しさを生み出し、ITリソースを消耗させながらストレスを増大させます。監査が近づいているときに、これが必要な最後のことです。インベントリを追跡し、新しいデバイスを検出し、コンプライアンスを監視することができる自動化ツールは、ITチームの時間とストレスを節約します。
3. 繰り返しのアクセス権のプロビジョニングと解除
新しい従業員のオンボーディング、退職者のオフボーディング、役割の変更、権限の調整は、アクセスセキュリティと効率にとって重要ですが、時間のかかるプロセスになることがあります。役割ごとに管理が必要なツールやアクセス許可が増えるほど、そのプロセスは長くなります。代わりに、デバイスレベルのポリシーを強制し、エンドポイントを役割や機能によってグループ化し、デバイスや責任が変わる際に適切な構成とセキュリティコントロールを自動で適用することで手作業を減らすオートメーションツールを検討してください。
4. 切断されたツールとダッシュボード
ITスプロールは作業量の増加に大きく寄与する要因の一つです。エージェントが複数のツールやアプリケーションを切り替える必要があると、単一のタスクを遂行するための時間と労力が増すだけです。さまざまなツールが便利な機能を追加するかもしれませんが、生産性を維持するためには統合が鍵です。
なぜ手を抜くことは答えではないのか
セキュリティを向上させるためにあちこちで小さな妥協をするのは魅力的かもしれませんが、それをすることは災難を招くことになります。手抜きは脆弱性を生み、次のようなさまざまな方法で急速に積み重なる可能性があります：
パッチの適用を遅らせると、パッチを適用していない脆弱性が長く残るため、エクスポージャーウィンドウが広がります。
アクセス制御を緩和すると横方向の移動を可能にし、侵害されたアカウントがより広い範囲でより多くの損害を与えることができます。
監視を減らすとブラインドスポットが生じ、脆弱性や不審な活動を見つけるのが難しくなります。
ユーザーに依存すると一貫性の欠如やエラーが生じます。なぜなら、人間のエラーは避けられないからです。
「作業負荷削減」が本当に意味するべきこと
作業負荷を減らしてもセキュリティを減らすわけではありません。むしろ、それはワークフローを合理化し、効率を向上させるツールと機能を追加することを意味します。これにより、ITチームは手作業を減らして、より多くのことを達成できるようになります。
ITの作業負荷を減らす方法は次のとおりです。
手作業の労力を減らしてもカバレッジは減らない: 自動化されたリアルタイム監視とアラートを備えたツールを使用することで、エンドポイントを手動で監視する必要がなくなり、効率が向上します。
繰り返しではなく自動化: 自動化ツールは繰り返される手作業を排除し、エージェントがより重要な課題に集中できるようにします。
定期的なチェックではなく継続的な可視性: リアルタイムの可視性は、エージェントが常にチェックする必要がなくなり、対応力とセキュリティを向上させます。
広範なアクセス権の制御: 広範なアクセス権を付与することで、一つのアカウントが侵害された場合の潜在的な被害が増加します。役割と必要性に基づいてアクセス許可を設定することは、セキュリティを向上させながらITの作業負担を軽減するのに役立ちます。
少ないツール: テックスタックを統合することで、ITチームがアプリケーションを絶えず切り替えることなく、一貫したセキュリティを維持しながら重要なタスクを実行しやすくなります。
オートメーションが作業負荷を軽減し、セキュリティを向上させる方法
リスクと目標が理解できたので、ソリューションを検討できます。自動化機能を備えたソフトウェアを使用することで、セキュリティを損なうことなく、反復的な手作業のタスクを自動化し、ITチームの労力を軽減することができます。
1. オートメーションが反復タスクを排除
自動化の最も影響力のある応用の一つは、繰り返し行われる手動作業を処理することです。顧客とのやり取り後にコールを記録するなどの小さなタスクでも、積み重なると大きな時間の無駄になる可能性があります。したがって、そ�れらを自動化することは時間を節約し、ITチーム全体の効率を向上させるのに役立ちます。
2. リアルタイムの可視性で調査時間を短縮
問題を調査することは、特に可視性が限られている場合には、もう一つの大きな時間の無駄です。リアルタイムでの可視性を備えた自動化ツールは、デバイスとパッチのステータスを即座に検出および表示でき、デバイスやソフトウェアの調査に費やす時間を節約します。
3. ポリシーベースの施行が手戻りを防ぐ
エンドポイント全体でのセキュリティとコンプライアンスのポリシーを適用することは挑戦的ですが、ポリシーベースのツールを使用することで、一貫性が確保され、フォローアップが減少します。これらのツールは、エンドポイントポリシー、セキュリティコントロール、および構成基準を会社の方針とコンプライアンス要件に沿って自動的に適用し、ITチームの再作業と継続的な手動管理を減少させます。
Splashtopがセキュリティを犠牲にせずにITの負担を軽減する方法
ITワークフローを合理化し、セキュアにワークロードを削減したい場合は、Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）を使用することができます。Splashtop AEMは、自動化やエンドポイント管理ツールを備えており、デバイスを継続的に監視し、CVEに基づく脆弱性の洞察を提供し、パッチ適用、修正、定期メンテナンスのタスクを自動化して、セキュリティを損なうことなく効率を向上させます。
Splashtop AEM には以下が含まれます:
1. Splashtop AEMでの自動エンドポイント管理
Splashtop AEMは、1つのコンソールからリモートエンドポイントを簡単に監視および管理できるようにします。これには、デバイスを最新の状態に保つための自動OSおよびサードパーティソフトウェアのパッチ適用と、既知のセキュリティリスクへのさらされやすさを減らすためのCVEベースの脆弱性検出および修正が含まれています。これにより、ITチームが追加の作業を必要とせずにデバイスを保護します。
2. 環境全体でのリアルタイムデバイスの可視性
Splashtop AEMは、各リモートデバイスのインベントリ、パッチの状態、パフォーマンスなどを可視化します。これにより、すべてが自動化によってリアルタイムで更新されるので、手動でインベントリを確認する必要がなくなります。それはまた、ハードウェアとソフトウェアの両方のクリアで最新のインベントリ情報を提供することによって、監査準備をサポートします。
3. リモートアクセスとリモートサポートは物理的な作業を削減します
企業がリモートやハイブリッドの勤務形態を採用する際、リモート従業員を支援することは難しい場合があります。Splashtopのリモートサポートツールは、ITチームが迅速にリモートデバイスに接続し、問題解決とメンテナンスを行うことを可能にし、物理的なアクセスや現地訪問、または安全でない代替案の必要性を減少させながら解決速度を向上させます。
4. ツールの乱用を排除する集中管理
より多くのツールとダッシュボードは、同じタスクを実行するためにそれらを切り替える時間が増えることを意味します。分散を減らし、異なるツールを統合することで、ITチームに管理すべきダッシュボード数の削減と明確な所有権を与え、類似のシステムを1か所から容易に管理し、自動化することができます。
ステップバイステップ: ITの負担を正しく軽減する方法
ITの作業負担を軽減しつつ、セキュリティを妥協しない方法—それはSplashtop AEMを使えば簡単です。この簡単な手順に従えば、自動化とリアルタイム可視性のパワーをITチームにもたらすことができます：
自動化のニーズを優先するために、最も時間のかかる手動のITタスクを特定しましょう。
Splashtop AEMを設定し、デバイスグループを定義し、リスク許容度と運用の優先順位に基づいて、パッチ適用、修復、監視のための自動化ポリシーを設定します。
ロールベースのアクセス制御とグループルールを設定して、アクセス範囲を制限し、監視の負担を軽減します。
リアルタイムの視認性を活用して脆弱性を特定し、インシデントを防止します。
手動チェックを実行するのではなく、自動レポートを使用して結果を確認してください。
これらの手順に従うと、ITチームがより効率的に作業でき、タスクが自動で実行され、エンドポイントが安全に保たれます。
時間とともに作業負荷を増やす一般的なミス
もちろん、どんなビジネスでもミスは�起こりうるし、実際に起こります。これらのミスは、突然のスパイクや時間をかけた成長を通じて、ITの作業負荷を増加させる可能性があるため、組織は注意が必要です。
ITの作業負荷を軽減するために自動化を利用する際によくある間違いに注意してください。
ワークフローを簡素化するのではなくツールを追加すること: 業務負荷の増加に対する解決策は「より多くのツール」ではありません。むしろ、スプロールすることなく同じ結果を達成するために、統合と単純化を図ることが重要です。
継続的なメンテナンスを必要とするスクリプトを過度にカスタマイズすること：スクリプトの目的は、手作業を必要とせずにタスクを自動化して実行することです。スクリプトが過度に複雑で、常に手入れが必要な場合、それは目的を果たさず、新たな障害を生み出すだけです。
セキュリティとIT運用を別々の取り組みとして扱う：運用とセキュリティは連携して進めるべきです。ITの作業量を減らしたいなら、どちらか一方に犠牲を払うのではなく、サイバーセキュリティを強化しつつITワークフローを合理化する安全なソリューションを探しましょう。
インシデントが発生するまでオートメーションへの投資を待つ: オートメーションは、作業負荷を軽減し、セキュリティを向上させ、潜在的な脅威や脆弱性を特定するのに役立ちます。セキュリティインシデントが発生した後でオートメーションに投資するのを待っていると、既に手遅れです。ことわざにあるように、「予防は治療に勝る」といいますが、ここでは特にそうです。自動化ツールへの投資は、さらに高価な災害を防ぐための効果的な資源の使い方です。
手作業を減らして、強力なセキュリティを実現
セキュリティを低下させることなく、ITの作業負荷を軽減できます。適切な自動化、可視性、およびアクセス制御ツールを使用すれば、ネットワーク、デバイス、およびアカウント全体で強力なセキュリティを維持しながら、ITチームの負担を軽減できます。
Splashtop AEMは、ITチームに、会社全体のリモートエンドポイントをサポート、監視、管理、更新する力を提供し、シームレスな自動化とリアルタイムのセキュリティインサイトを実現します。それを使って、エンドポイントを監視し、プロアクティブに問題に対処し、セキュリティを犠牲にすることなく、ワークロードを削減できます。
OS、サードパーティ、カスタムアプリの自動パッチ適用。
AI支援のCVEベースの脆弱性インサイト。
ネットワーク全体で強制できるカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
すべてのエンドポイントにわたるハードウェアとソフトウェアのインベントリトラッキングと管理。
アラートと修復により、問題が発生する前に自動的に解決します。
タスクマネージャーやデバイスマネージャーのようなツールにユーザーを中断させずにアクセスするためのバックグラウンドアクション。
