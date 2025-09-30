クイックサポートとは何ですか？
Quick supportは、デバイスに無人サポートエージェントプログラムが実行されていない場合に、コンピュータやモバイルデバイスにリモートアクセスしてサポートを提供するためのソリューションです。
クイックサポートはどのように機能しますか？
クイックサポートでは、エンドユーザーは通常、小さなプログラムをダウンロードして実行し、アクセスコードを表示します。ユーザーはそのアクセスコードを技術者に伝えます。技術者はそれをアプリに入力し、コンピュータやデバイスにリモートでアクセスし、画面を表示し、リモートでコンピュータやデバイスを制御できます（オペレーティングシステムが許可する場合）。
最も人気のあるクイックサポートソリューションは何ですか？
クイックサポートを提供するための人気のツールには、Splashtop リモートサポート、TeamViewer、GoToAssist、LogMeIn Rescueがあります。これらのソリューションはすべて同様の方法で機能し、MSP（マネージドサービスプロバイダー）、ITおよびサポートチームがユーザーを支援し、友人や家族を支援するパワーユーザーに役立ちます。
Splashtop リモートサポートが迅速なサポートに最適な選択である理由
Great price.Splashtop リモートサポートは、¥40,800 per 技術者 per yearから始まり、無人コンピュータサポートを追加するには少し多くかかります。他社はSplashtop リモートサポートと比べて3倍、4倍、さらには5倍以上のコストがかかります。
基本パッケージにWindows、Mac、iOS、Androidをサポートする機能があり、無料のモバイルアドオンが含まれています。他のものは、基本パッケージでコンピュータのリモートサポートに限定し、モバイルアドオンだけで年間最大1,579.20ドルを請求します。
信頼された技術は、3,000万人以上のユーザーによってリモートコンピュータアクセスに使用されています。安全で安心。
Splashtop リモートサポートで迅速なサポートを提供するのはどんな感じですか？
無料トライアルを開始し、これらの手順に従ってください。
技術者/サポートエージェントの視点から:
Splashtop Business App for SOSをコンピュータまたはモバイルデバイスにインストールします（Windows、Mac、iOS、Androidなどに対応）。
SOSアカウントまたはSOSトライアルアカウントでログインします。
ツールバーの+SOSアイコンをクリック��すると、セッションコードを入力するためのダイアログが開きます（下の中央の画像）
顧客/ユーザーに、Splashtopアプリに表示されるダウンロードリンクからデバイスにSOSアプリをダウンロードして実行するよう指示するか、会社のロゴ、色、テキストでブランド化されたカスタムアプリを提供することができます。
彼らはアプリを実行し（下の左の画像）、コードをあなたに渡し、あなたはそのコードをアプリに入力して、彼らのWindowsまたはMacコンピュータ、またはiOSまたはAndroidデバイスにリモートアクセスを得ます。コンピュータや多くのAndroidデバイスをリモートで操作できます。iOSデバイスの場合、サポート手順を案内しながらリアルタイムで画面を表示できますが、Appleはリモートコントロールを許可していません。
モバイルデバイスで迅速なサポートを提供する方法は次のとおりです：
画面の右上にツールバーが表示されます。コンピュータをリモートでアクセス/制御しているときに似たツールバーがあります。ツールバーは、追加のクイックサポートツールへの簡単なアクセスを提供します。
マルチモニターシステムにリモートアクセスしているときにモニターを切り替える
デバイス間のファイル転送
リモートコンピュータとのチャット
画面のスケーリング/サイズとFPSストリーミング品質