Computer lab with multiple workstations ready for remote access via Splashtop

学校が古いコンピュータを再利用してリモートラボを提供する方法

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
まだ古いラボコンピュータをリサイクルしないでください！学生がどこからでもコンピュータ、アプリケーション、データをリモートで使用できるように再利用します。必要なのはSplashtopだけ！

学校、大学、カレッジは、過去1年間でリモートラボを活用し、学生の学習体験を向上させ、彼らの可能性を最大化しています。学生にリモートでラボのコンピュータにアクセスする能力を提供することで、寮や自宅から、持っているどんなデバイスでも、いつでもラボ作業を続けることができます。

リモートラボは学生や学校にとって大成功を収めており、パンデミック中にリモートラボを導入した学校は、学生がキャンパスに戻っても継続しています。

では、学校がどのようにして学生に対して、対面およびリモートで使用できる十分なラボコンピュータを提供できるのでしょうか？

素晴らしい解決策の一つは、通常は譲渡やリサイクルする古いラボコンピュータを再利用することです！古いコンピュータを廃棄する代わりに、学生がリモートでアクセスできるように設定します。それらを再利用するために必要なのは、古いコンピュータにリモートアクセスソリューションとしてSplashtopを設定するだけです、それだけです！

古いコンピュータをリモートラボ専用に使用するもう一つの利点は、コンピュータ用のワークステーションやモニターを設定する必要がないことです。代わりに、部屋の使われていない隅やクローゼットにコンピュータを積み重ねることができます。

学生により大きな価値を提供し、既存のコンピュータをリモートラボに再利用することでお金を節約し、コンピュータを収容するためのスペースを最小限に抑えることができます。

Wayne State UniversityのCollege of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA)が、以下の画像でどのようにコンピュータを厳密にリモートラボとして利用しているかをご覧ください！

「今やバーチャルオープンラボがあります」とCFPCAのアプリケーション技術アナリスト、Chris Gilbertさんは言いました。「学生はいつでも私たちのラボにリモートアクセスできます。約50の無料ステーションがバーチャルオープンラボとしてあり、それは永遠に続くでしょう。」Splashtopを利用してWayne StateのCFPCAがどのように学生にラボコンピュータへのリモートアクセスを提供しているかについて詳細はこちらをご覧ください。

詳細はこちら About Splashtop for Remote Labs

コンピュータラボは、学生にとって重要なリソースであり、教育に必要なハードウェアとソフトウェアツールの組み合わせを提供します。リモートラボを有効にすることで、学生がいつでも、どこからでも、自分のデバイスからラボコンピュータにアクセスできるようにすることができます。

詳細はこちら about why Splashtop for remote labs is the best solution for schools and educational organizations.Splashtopは高速で信頼性が高く、安全で、セットアップと管理が簡単です。詳細はこちらについては、私たちにお問い合わせください。

お問い合わせ

または、Splashtopのリモートラボアクセスソリューションを実際に見るためにデモをスケジュールしてください！

デモをスケジュール

