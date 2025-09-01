メインコンテンツへスキップ
Umbrella on a rainy day

どこからでもリモート気象および放送局を運営

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
昨年まで、映画制作、ラジオ、放送、その他多くの業界のプロフェッショナルにとってリモートワークはほとんど聞かれませんでした。今日、パンデミックがリモートワークのトレンドを加速させる中、Splashtopのような次世代のリモートアクセスソリューションのおかげで、メディアとエンターテインメントの組織全体が自宅で生産的に働いているという話を聞きます。リモートワーカーは今や、どこからでもどんなデバイスでも高性能な作業用コンピュータ上のリソース集約型デスクトップアプリケーションにアクセスでき、まるで対面で作業しているかのように利用できます。

気象学者は、Splashtopを使用して新たに仕事の柔軟性を得た多くのメディアおよびエンターテインメントのプロフェッショナルの一部です。彼らは天気システムにリモートでログインし、Max Weatherのようなアプリケーションを実行し、グラフィックを準備し、ヒットやシーケンスを設定し、どこからでも放送することができます。例えば、WOWKの気象学者Bryan Hugesは、Splashtopを使用して彼のボートをリモートニュースルームに変えました！高性能なリモートセッションと強力な機能がこれを可能にしています。

Splashtopは、気象学者がどのデバイスからでも作業用コンピュータにマイクのオーディオ入力をリモートで送信できるようにします。

「Splashtop Enterpriseの新しいリモートマイク機能により、どのデバイスからでもMax Weatherソリューションへのマイク入力のリモート共有が可能になり、Max Oneのオーディオ入力機能を通じてリモートでグラフィックスに音声を生成することができます。このオプションは柔軟性を提供し、ユーザーが必要に応じてリモートで作業しながら、複数のプラットフォームでの視聴者との接続を維持する能力を大幅に向上させます」とThe Weather Company（An IBM Business）のシニアセールスエンジニア、Joe Ziskovskyは述べています。

Splashtop Enterprise – リモートワークの次世代ソリューション

Splashtop Enterpriseは、組織に安全で柔軟かつ高品質なリモートワークを可能にします。Splashtop Enterpriseを使用すると、

  • 組織全体がオフィスのコンピュータに安全にアクセスしてリモートで作業できるようにします

  • どこからでもどんなデバイスでも高性能コンピュータにアクセスできます。

  • リモートで音声入力、録音ソフトウェアの使用、グラフィックスへのボイスオーバーなどのタスクを、ローカルマイクを通じてオーディオをリモートワークコンピュータに送信して実行します。

  • Wacomタブレット、スマートカードリーダー、セキュリティキー、プリンターなどのデバイスを、ローカルコンピュータからリモートコンピュータにUSBデバイスをリダイレクトすることでリモートで使用します。

  • 組織のシングルサインオン（SSO）IDプロバイダーと統合し、SSO資格情報を使用してSplashtopを認証します。

  • 使いやすいインターフェースと、ファイル転送、セッション録画などのインセッション機能で生産性を向上させましょう。

  • ITチームが組織のリモートアクセスを簡単かつ安全に設定、管理、拡張できるように、集中管理コンソールを通じてサポートします。それだけでなく、ITは管理されたコンピュータやBYODデバイスにリモートサポートを提供することもできます。

  • 柔軟なライセンスオプションを取得 - エンドユーザーリモートアクセスおよび/または技術者リモートサポートライセンスを選択。

Splashtop Enterpriseの詳細はこちら

Splashtop Enterprise を使い始める
#1 評価のリモート アクセスおよびサポート ソリューション
Splashtopを使用してMax Weatherにリモートでアクセスする方法をご覧ください。

Remotely access desktop applications like Max Weather and present weather reports from any device.
Splashtopのメディアとエンターテインメント向けリモートアクセスソリューションについてさらに読む

