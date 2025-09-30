苦労は本物です。あなたは在宅勤務を希望していますが、上司はCOVID以前のようにオフィスに戻ってほしいと思っています。在宅勤務の利点についての研究は多くありますが、オフィスで働くことの利点に関する証拠もいくつかあります。
それは、Solar Energyの編集者、Kami Turkyが在宅勤務を許可してもらうために上司を説得しようとしたときに直面した課題でした。
「在宅勤務はずっと良い感じがするし、環境にも優しいし、交通渋滞も減らせるし、もちろんガソリン代も大幅に節約できるけど、それだけでは上司を説得するには足りなかった」とKamiは言いました。
「上司が、ハーバードのいくつかの研究を引用して、寝る場所で働くと多くの心理的要因でうまく機能できないと主張していました。どうやって議論に勝てるでしょうか？」
在宅勤務の利点と欠点については、白黒はっきりとは言えないのが現実です。
幸いなことに、Kamiの上司は、Kamiがオフィスで3日、在宅で2日働くという設定に切り替えることで、彼と妥協することに同意しました。
このセットアップはハイブリッドオフィスと呼ばれ、家庭と企業オフィスの完璧な融合です！これはあなたにとって何を意味しますか？
現在、上司が許可しないために会社でリモートワークのオプションがない場合、ハイブリッドオフィスは、Kamiと彼の上司のように、両者にとって素晴らしい中間地点となることができます。
でもまず、待ってください... ハイブリッドオフィスとは何ですか？
ハイブリッドオフィスは、従業員が企業オフィスと自宅の両方で働く柔軟性を提供するセットアップです。
組織は、従業員がオフィスで働くことが期待される日付と時間を示すハイブリッドワークスケジュールを設定するか、従業員にいつどこで働くかを完全に選択する自由を与えることができます。
ハーバードビジネススクールの教授は最近、パンデミック後のハイブリッドオフィスの設定で9-to-5の勤務週が「3-2-2」になると予測しました。このシナリオでは、従業員は3日間自宅で働き、2日間オフィスで働きます。
この3-2-2は、オフィスでの3日間と在宅勤務の2日間ということもあります。ビジネスと従業員が一緒に、オフィスでの勤務と在宅勤務のバランスを取ることを目指しています。
上司を説得する準備はできましたか？正しい心構えで始めましょう。
ハイブリッドオフィスの設定について話し合う前に、上司がただ意地悪をしているわけではないことを認識することが重要です。正しい心構えと態度が奇跡を起こすことがあります。
「あなたの態度は成功にとって重要です。物事が難しいと予想していると、問題を解決し、逆境を乗り越え、仕事を楽しむための熱意を持つことが常に容易になります。」– Nick Saban
あなたの上司も厳しい状況にいるかもしれません！彼らには常に対面でのアクセスが必要なクライアントや従業員がいるため、常にオフィスにいる�必要があります。したがって、彼らはあなたにも同じことを期待しています。まずは上司の立場になって、前向きな心構えを持ちましょう。
宿題をしましょう – リモートでできるかどうか確認してください。
自分自身や他の人がハイブリッドな職場を持つことを可能にしたい場合、まず、どのタイプの仕事が自宅で行えるか、どの仕事がオフィスでの対面のやり取りを必要とするかを理解し、定義する必要があります。
家からできることとオフィスでできることを慎重に考えてみてください。書き留めてください。
昔はほとんどのオフィス作業が現場で行う必要がありましたが、デジタル時代の到来と私たちの働き方を革命化するツールの登場により、今では多くのオフィス作業をリモートで行うことができます：Zoomのようなビデオ会議ソフトウェア、Splashtopのようなリモートデスクトップソフトウェア、ProofHub、Slack、Googleドライブ、Confluence、Microsoft Teamsのようなコラボレーションツール。
これらの新しい技術が利用可能になったことで、家からできるタスクが増えました。それらすべてを慎重に考え、書き留めて、自分自身と上司に自宅でできることとできないことの明確なアイデアを与えましょう。
ハイブリッドリモートワークの上司への利点は何ですか？
ハイブリッド設定に切り替えることについて上司と会う前に、ハイブリッド設定を許可することでビジネスが得られる利益を明確に定義する必要があります。
ここに、あなたの方向に物事を動かすのに役立つ2つの主な要因があり�ます。
1. 生産性の向上
伝統的に、人々がリモートで働くことを許可すると、監督がないために自宅で簡単に気が散るという恐れが長い間ありました。あなたの上司もこれを心配しているかもしれません。
しかし、多くの研究がこれが誤りであることを証明しており、リモートワーカーは実際には毎週平日一日中オフィスに閉じ込められている同僚よりもはるかに生産的であることがわかりました。
これは、おそらくリモートで行えると特定したタスクに適用されるでしょう。さらに、ハイブリッドオフィスのセットアップは、天候の問題、COVIDのようなパンデミック、またはオフィスに行くことを妨げる他の大きなイベントの場合にビジネスの継続性を可能にします。
これは、すべてのことを考慮に入れると、ハイブリッドオフィスがより多くの従業員の生産性をもたらし、上司にとっての勝利となることを意味します。
2. ビジネスコストの削減
ハイブリッドリモートオフィスの設定は、ビジネスコストを大幅に削減する可能性があります。
もちろん、最も明白な方法は、従業員がオフィスで働くのが半分の時間だけであるため、会社が大きな不動産スペースを購入または賃貸する必要がなくなることです。
さらに、ハイブリッドワーカーを持つことは、リモートコラボレーターが週の数日をオフィスではなく自宅で過ごすため、暖房と冷房の請求を削減することにもなります。だから、エアコンやヒーターを週5日間実行する必要はありません。
ハイブリッドオフィスを設定するためにどの技術が必�要ですか？
VPNはハイブリッドオフィスを設定するための伝統的な技術ですが、コストが高く、遅く、設定が複雑であることが判明しています。
リモートアクセスソフトウェア + あなたの家庭用デバイスは、ハイブリッドに最適なセットアップです。
Splashtop for the hybrid officeのようなリモートアクセスソフトウェアは、セットアップが簡単で、超高速接続を提供し、すべてのオペレーティングシステムをサポートし、非常に手頃な価格です。
仕組みは次のとおりです：
ステップ1 - Splashtopの無料トライアルを開始するか、¥825/月からのサブスクリプションを開始します。
ステップ2 - オフィスのコンピュータとデバイスにSplashtopストリーマーをインストールします。
ステップ3 - 自宅のデバイスにビジネスアプリをインストールします – それはあなたの個人用の自宅のノートパソコン、タブレット、さらにはスマートフォンでもかまいません。
それで全部です！すべて準備完了です。これで、ホームデバイスでBusiness Appに接続し、自宅からオフィスのコンピュータやファイルにアクセスできるようになりました – まるでオフィスにいるかのように。
以下のビデオでハイレベルなデモを見たり、ソフトウェアを無料で試して自分でテストしたりできます。
たくさんカバーしました！ハイブリッドオフィスへの移行の手引きや少なくともスタートを提供できれば幸いです。