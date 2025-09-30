ハイブリッド学習のビジョン
Alexander Draaijer、SplashtopのEMEAゼネラルマネージャーは、2020年まで学術機関が企業の世界と同様に、伝統的な対面の交流と学習方法に強く依存していたことを思い出します。サポートとカスタマーサービスを提供する企業の約30%のみが、在宅勤務モデルを許可していたでしょう。
COVID-19が教育および企業セクターに影響を与えた際、両セクターはデジタルトランスフォーメーションをサポートし、在宅での新しい働き方や学び方を実施する必要がありました。多くの人が読んだように、学術セクターはこの変化した現実に適応するのがより困難で、多くの企業組織よりも準備が整っていないことが判明しました。
UNESCOの報告によると、2020年3月時点で世界中の13億人の学生が学校や大学の授業に出席できませんでした。これらの不幸な出来事は、教育機関に迅速に対応し、学生が学び続けることを確実にするためにハイブリッドワーキングソリューションを実施するよう求めました。
「2020年11月までにハイブリッド学習と作業モデルが「通常」として受け入れられました。伝統的な作業と学習からの切り替えは数ヶ月で起こり、ここに留まるでしょう」とAlexanderは述べました。
Gartnerの調査によると、2020年11月までに90%の企業がある種の在宅勤務モデルを許可していました。アレクサンダーはさらに、教育機関の新しい常識は、物理的な学習とリモートソリューションを組み合わせたハイブリッドモデルに完全に移行することだと説明しました。
学術機関は、学生の可能性を最大限に引き出しながら、コストを削減し、教育の平等を達成するために、どのようにハイブリッド学習環境を活用できるでしょうか？
高等教育機関がハイブリッド学習をどのように活用できるかという質問は、ウェビナー中に何度か取り上げられました。学校は VPN (仮想プライベート ネットワーク) を実装できますが、VPN ソリューションは高価になる可能性があり、ストリーミングの遅延によってパフォーマンスが妨げられる可能性があります。より優れた費用対効果の高い方法は、教育機関の現在のインフラストラクチャを高性能のリモートアクセス ソリューションで活用して、最高の学生エクスペリエンスを実現することです。 ハイブリッド学習ソリューションをお探しですか?
Splashtopのようなリモートアクセスソリューションを使用すると、教育機関はリモートで教育を継続し、学生向けの専門のキャンパス内ソフトウェアやクリエイティブアプリケーションへのスケジュールされたリモートアクセスを確実にすることができます。この新しい方法は、より優れた学生中心のアプローチであり、多様な学習者のニーズを満たすと同時に、学術の世界での学習の継続性も提供します。
ハイブリッド学習環境は、教育機関が現在のインフラス��トラクチャで24/7アクセスを活用して運営時間を増やすことができるため、より多くの機会を生み出します。この新しい学習方法は、すでに購入されたインフラストラクチャを完全に活用することで、より高いROIとコスト削減をもたらします。
学術界でのもう一つのホットトピックは教育の平等と公平性です。これは、すべての学生が同じ機会を持つべきであることを意味します。一部の人々は、この「すべての人に平等なアクセス」の定義の一部として、ソフトウェア、コンピュータ、コンピュータラボへのアクセスを含め始めています。
Alexanderはウェビナー中に、個人デバイスからキャンパスコンピュータへの高性能な予定されたリモートアクセスを提供する能力により、教育機関は技術的な観点から平等を最終的に達成できると強調しました。これにより、学生は必要なときに便利な時間に重要なリソースにアクセスできます。
学習の未来 – 学生が語ること
「パンデミック後、92％の学生が学習を続けるためにキャンパスコンピュータへの24/7アクセスを期待している」と、Alexanderは述べました。
調査によると、85%が自宅や他の場所からキャンパスのコンピュータにリモートでアクセスできれば、より効率的になると述べ、83%がオンラインとキャンパスでの学習の混合が学生の未来であると考えています。
さらに、72%が学位/コース中に専門ソフトウェアを使用し、そのうち56%がCOVID後に50%以上のオンラインクラスを受講することを好みます。
ある学生は述べました、「もっとライブストリーミングがあるべきです。講義は100%ストリーミングできます。セ�ミナーはオンラインとオフラインのミックスにできます。ワークショップはオンライン準備でオフラインで行うべきです。試験は主にオフラインであるべきです。」
学生調査の最も重要な学びの1つは、ハイブリッド学習が未来であるということです。「大学はすべての学習資料にいつでもどこでもアクセスできるようにする必要があります。」
ハイブリッド学習は未来ですが、一般的な問題は依然として存在します
1) ハイブリッド学習における一般的な痛点
一部の大学はすでにハイブリッドモデルを採用しており、「しかし、将来は必要に応じてオンラインである要素を持ちつつ、対面も行うことを望んでいます。まだ調整が必要です」と参加者の一人が述べました。
最大の課題は、すべての学生が良好なインターネットアクセスを確保する方法です。あるいは、彼らが使用できる自分のデバイスを持っている必要があります。さらに、リモートセッション中のやり取りを改善する必要があることもある。教育分野、特に小規模な大学では予算が厳しいため、場合によっては政府の支援が必要かもしれません。多くの教育機関は、費用を削減するのに役立つコスト効果の高いハイブリッド学習ソリューションを見つける必要があります。
City, University of LondonのJames R.は、キャンパス内とオンラインの両方にいる学生に対する新しい教育学的および技術的方法論について非常に興味深い洞察を共有しました。これはInclusive Synchronous Learning Activities (ISLA)と呼ばれ、学術スタッフがZoomを使用してクラスに対面とオンラインで同時にプレゼンテーションを行います。カメラがオンラインの観客に彼らを放送し、マイクがリモート学習者のために部屋のすべての音声を拾います。これはしばしばハイブリッドまたはデュアルデリバリーティーチングとして知られています。
Splashtop Hybrid Learningソリューションについてこちらで詳しく読むことができます。
2) ハイブリッドラーニングと学生の可能性の最大化
参加者間の素晴らしい会話によると、多くの人が予算が厳しいため、学生が自分の（時には古い）デバイスを使用できるリモートアクセスソリューションを活用する必要があります。
すべての参加者は、ハイブリッド学習が学生の可能性を最大化するための未来であることに一般的に同意しました。しかし、1つの懸念が残ります。大学がオンラインコースを作成し、すべての学習資料を学生に提供するのにかかる時間です。
3) 学習の未来を加速する技術
City, University of LondonのJames R.はイベント中にこう言いました：「ハイブリッド教育は、特に学生がキャンパスに戻れない場合、オンラインで学生と関わる方法に大きな変化を必要とします。技術だけでなく、学生とのコミュニケーションや、在宅での学生とのインタラクションを改善する方法を考えることも重要です。」
Teesside UniversityのLuke D.はさらに説明しました「EMEAの作業文化は9-5の教育文化を超えて見る必要があります。技術は問題ではありません...」。彼は、パンデミックが教育技術で平等と公��平を達成するために私たちの働き方を変えていると指摘しました。
「私たちにはそれを実現するためのテクノロジーがありますが、ハイブリッド学習ツールで既成概念にとらわれずに考える必要があり、文化的な変化が必要です」とウェビナーの参加者全員が述べました。ウェビナーでは、ナタリア・ロドリゲス・ミラネージ、 Abbey Road Institute ロンドン出身のオーディオエンジニアは、音楽制作で Splashtop をどのように使用しているか、また学生がオーディオ編集とミキシングソフトウェアに24時間年中無休でアクセスできるようにする方法をライブでデモンストレーションしました。イベントの録画は こちら からご覧ください。
要約
昨年のオンライン学習へのシフトは戦術的な対応でした。しかし、より多くのオンラインコースを作成する必要性が大きくなっていることが見受けられます。学習の未来はハイブリッドですが、多くの人が革新的なソリューションとハイブリッド学習ツールで枠を超えて考える必要があると指摘しています。
Splashtopは、ハイブリッド学習環境を実施することで200以上の教育機関をサポートしました。学生の可能性を高め、ハイブリッド学習で平等を達成する方法についてもっと知りたい場合は、イベントの録画をこちらでご覧いただくか、教育専門家にお問い合わせください。