Splashtopが最新の10億ドル評価のテックユニコーンになった方法
マーク・リー、チーフエバンジェリスト
Splashtopは、長年の投資家であるSapphire Venturesが主導する新たな資金調達で5,000万ドルを調達し、評価額が10億ドルを超えました！
ユニコーンへの道のりは一直線でスムーズな上昇ではなく、私たちはジグザグに進み、異なる製品やビジネスモデルで何度もビジネスを変革しました。しかし、共通のテーマは、常に革新を目指し、最高の製品とサービスを提供してお客様を喜ばせることです。
Splashtopのストーリーを伝える方法はたくさんあります。そのいくつかを紹介します。
Splashtopは、いくつかの重要な技術革新と市場の洞察を活用して、機敏で応答性の高い堅実な企業を構築しました。
Splashtopのストーリーの年代順の概要:
Splashtopは2006年にDeviceVMという名前で始まりました。私たちは、WindowsがPCで起動するのに時間がかかりすぎることや、アプリケーションやドライバをインストールするたびにWindowsが遅くなること（「Windows Rot」として知られる）にフラストレーションを感じていました。そこで、業界初のブラウザオペレーティングシステム（OS）を設計し、販売しました。これは、ユーザーが5秒以内にオンラインになることを可能にするセキュアでインスタン�トオンのブラウザOSです。
そのOS製品はSplashtopと名付けられ、BIOSの「スプラッシュ」画面（オペレーティングシステムが起動する前に起動する）と「デスクトップ」の「トップ」を組み合わせたものです。後に、Splashtopは会社名になりました。
私たちのインスタントオンブラウザーOSは非常に人気があり、2007年から2011年にかけて、ASUS（Express Gate）、Acer（Instant View）、HP（QuickWeb）、Dell（Latitude ON）、Lenovo（Quick Start）、LG（Smart On）、Sony（VAIO Quick Web Access）などの主要OEMから3億台以上のPCとネットブックに出荷されました。
LinuxベースのブラウザOSが普及する中、MicrosoftはPC OEMでのLinuxの普及を阻止するために、低コストのWindows 7 Starterをネットブック向けに導入し、他のビジネスタクティクスと組み合わせました。新たに導入されたWindows 7はフラッシュチップからの起動を開始し、Splashtopの特許技術を活用した高速起動を実現しました。Googleもまた、私たちのインスタントオンブラウザOSから多くを学び、私たちの革新から4年後の2011年にChromebookを発売しました。
iPhone、iPad、Androidモバイルデバイスが登場するにつれて、PCとモバイルの世界を橋渡しし、ユーザーを喜ばせる高性能ソフトウェアを提供するという私たちのコア専門知識を活用する新しい方向性を模索する必要があると感じました。
SplashtopリモートデスクトップをiPhoneとiPad向けに導入し、リモートアクセス体験を再定義しました。ラグのない高パフォーマンスで、1080Pビデオを30 fps（フレーム毎秒）で提供できます。
2011年5月と6月に、SplashtopリモートデスクトップはApple AppStoreでAngry Birds�を抜いて有料iPadアプリの第1位となり、私たちの製品は多くの業界賞を受賞しました。
2012年のCESで、NVIDIAのCEOであるJensen Huangは、CESのメインステージでSplashtopリモートデスクトップを使用してリモートゲーミングを可能にし、プロのゲーマーがNVIDIA Tegra搭載のタブレットを使用してNVIDIA GeForce搭載のゲーミングPCにリモート接続し、Wi-Fi経由で1080pのゲームを60fpsで、30ms未満の遅延でストリーミングしました。2012年のCESで、NVIDIAのCEO、Jensen Huangは、メインのCESステージでSplashtop Remote Desktopを紹介し、リモートゲーミングを可能にしました。そして、プロのゲーマーがNVIDIA Tegra搭載のタブレットを使用して、NVIDIA GeForce搭載のゲーミングPCにリモート接続し、Wi-Fi経由で1080pのゲームを60fps、30ms未満の遅延でストリーミングしました。
過去10年間で、Splashtopは、仕事、学習、遊び、ITサポートに必要なコンピューティングリソースへの簡単で安全、信頼性が高く、手頃なリモートアクセスを可能にする世界的なリーダーとなりました。どこでも、いつでも、どのデバイスからでも。
COVID-19パンデミックの結果、Splashtopは重要から不可欠になりました。
COVID-19パンデミックによる人々の移動と集会の制限は、リモートワークと遠隔学習への急速で劇的なシフトを引き起こしました。2020年以前、451 Researchによると、従業員のわずか13%が完全にリモートで働いていました。2020年5月までに、65%の企業が広範な在宅勤務ポリシー��を確立しました。
多くの従業員、学生、講師、研究者、ITサポート担当者などにとって、この変化は重要なソフトウェアアプリケーションやコンピューティングリソースにリモートでアクセスする方法を見つけることを意味しました。そしてその変化は、Splashtopソリューションの需要の大幅な増加につながりました。
パンデミック中にSplashtopが活動を維持するのに役立った最近の例：
北米の高等教育機関やK-12学校の教職員と学生は、建築、音楽、劇場デザイン、化学、美術、コミュニケーション学、生物学、ファッションデザイン、キャリアと技術教育（CTE）などの多様な分野で必要な高度なソフトウェアアプリケーションを含むキャンパス内のコンピュータラボリソースにアクセスしました。彼らはAdobe Creative Suite、AutoCAD、Revit、Avid Pro Tools、および3Dデザインとモデリング、アニメーション、ビデオ編集、音楽制作、その他のアプリケーションのフルレンジを使用しました。
ニュース気象予報士が、テレビスタジオに入ることなくニュースと天気予報をリモートで放送しました。
A Hollywood producer and USC film school professor recorded film remotely using an iPhone and Splashtop リモートアクセスソフトウェア.
臨床研究センターは、主要な製薬会社に代わってCOVID-19ワクチンやその他の医薬品のリモート研究を行いました。
Splashtopは、成長と収益性の両方を重視するビジネス戦略を追求してきました。
投資の世界では、Rule of 40はソフトウェア企業の投資見込みを評価する方法です。収益成長と利益率の合計が40以上であれば、その企業は潜在的に健全な投資と見なされます。
Splashtopは160%の成長率と60%の利益を達成し、合計220です。それはルール40の5倍以上です！そして、私たちは2015年以来利益を上げているので、これは一時的な最近の発展ではありません。
200以上のルールを達成することは、ユニコーンステータスに達する企業の中で私たちを際立たせます。この道を追求してきたことを誇りに思います。なぜなら、それは私たちの長期的なビジネスの健康に良い兆候だからです。
Splashtopは、私たちのコアバリューに関しては言行一致しています。
Splashtopのコアバリューを一言でまとめるとすれば、それは「世界中のお客様を喜ばせること」です。
それをいくつかの具体的なものに分解すると、私たちは以下を信じています：
顧客満足。
SplashtopのCapterraでの総合ユーザー満足度評価97は業界最高です。
Splashtopを他の競合と比較すれば、すぐに違いがわかります。私たちは、手頃な価格で最高のソリューションを提供しています。
セキュリティ、信頼性、コンプライアンス。
私たちの顧客は、彼らの機密情報とプライベート情報を安全に保つために私たちを信頼しています。私たちは、3,000万人以上のユーザーに数億回のセッションで高性能なリモートアクセスとリモートサポートソリューションを提供してきた10年以上の経験があります。GDPR、HIPAA、SOC2、PCIなどの最新のセキュリティ基準と規制に準拠しており、最近、
幅広い専門家が、ますます厳格なセキュリティとコンプライアンスの目標を達成するためのガイドを提供します。
隠れた�購入条件はありません。提供するものやその費用に驚きはありません: 私たちは年間の値上げなしで一貫した安定した価格構造を維持しています。そして、世界の何かが私たちのビジネスのあらゆる側面を変える原因となった場合、私たちはそれを明確に、正直に、迅速に伝えます。
高性能なユーザー体験。
私たちにとって、パフォーマンスは単なるデータシート上の速度とフィードの値以上のものです。私たちの製品のパフォーマンスは、顧客が仕事、学校、またはエンターテイメントで目標を達成する能力に直接つながります。We built our products with a foundation of high パフォーマンス, and we continue to innovate to keep improving our パフォーマンス metrics.
Splashtopは、私たちの成功を顧客に負っています。
お客様に心からの感謝を申し上げます！お客様からのご意見をお聞きするのが大好きで、製品やサービスを継続的に改善するためにお客様のフィードバックに依存しています。お客様の伝道とサポートのおかげで、私たちは迅速かつ利益を上げて成長することができました。
前進するにつれて、パンデミックの制限が終了した後も、在宅勤務と遠隔学習のトレンドが続くという広範な信念があります。例として、2020年12月にGartner Inc.による調査では、調査に回答した企業のリーダーの90％が、COVID-19ワクチンが利用可能になった後も、少なくとも一部の時間でリモートワークを許可する意向であると回答し、65％が、従業員がどこで、いつ、どのように働くかの柔軟性を引き続き提供すると報告しました。
そのような予測は、Splashtopが将来にわたってビジネスとして成長し続け、繁栄するという自信を私たちに与えます。
共同創設者4人の大学の友人によって設立された会社としては悪くありません — 30年後も全員がSplashtopに在籍しています。そして全員がまだ友達です。
