ITプロフェッショナルやMSPは、セキュリティと互換性のためにWindowsの更新をユーザーのコンピュータに適用することが重要であると知っています。企業はしばしばWindowsの更新ポリシーを使用して、更新がインストールされるようにしています。
さまざまなバージョンのWindowsを使用している管理コンピュータが、重要なWindowsアップデートで最新の状態であることをどのように確認できますか？
Splashtop リモートサポートとSplashtop Enterpriseのアラートと更新管理機能を使用して、Windows XPからWindows 11までのWindowsコンピュータが最新で安全であることを確認してください。
Windows Updateのステータスを監視
Splashtopを使用すれば、管理しているコンピュータのWindowsバージョンが最新であることを確認できます。あなたは次のことができます：
各コンピュータのWindowsアップデートポリシーのステータスを監視し、可能性のある問題について警告を受けます
例えば、「Microsoft Update」オプションが選択されていない場合や、「重要な更新」設定が特定のオプション（自動的に更新をインストール、更新をダウンロードするがインストールするタイミングを選択、または更新を確認するがダウンロードとインストールのタイミングを選択）に切り替えられた場合などです。
利用可能な更新のステータスを監視し、通知を受け取る
保留中の更新が検出された場合
. 重要な更��新、オプションの更新、またはその両方の保留中の更新のみを通知するように選択できます。
これらのアラートは、アラートプロファイルの一部として設定され、個々のコンピュータまたはコンピュータグループに適用できます。
管理されたコンピュータのWindowsアップデートを確認して適用します
Splashtop リモートサポート と Splashtop Enterprise を使用すると、管理しているコンピュータのWindows Updateのステータスをリモートで確認し、管理ダッシュボードのリスト内の任意のコンピュータで「更新を確認」コンテキストメニュー項目を選択することで、更新を管理できます（ユーザーとしてコンピュータにリモートアクセスする必要はありません）。
更新ページに表示されるWindows Update情報には以下が含まれます：
最終更新
現在の状況
アップデートポリシー
更新を確認する機能
利用可能な更新のリスト
更新がインストールされた後の再起動オプション（該当する場合）
更新のインストールが完了しない場合に通知を設定する
以下のスクリーンショットは、例のコンピュータがどのように見えるかを示しています。
このビデオでは、Splashtop リモートサポート PremiumでWindows Updates機能にアクセスする方法を紹介します。
