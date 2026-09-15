病院のネットワークには、ナースステーションのデスクトップ、臨床医のタブレット、接続された医療機器など、数千台に及ぶ分散エンドポイントを含む多数のデバイスがあります。
ただし、これらの各エンドポイントはそれぞれ攻撃者の侵入口になり得るため、電子的保護対象医療情報（ePHI）へのアクセスを許してしまう可能性があります。
医療関連企業のITチームは、HIPAA complianceを維持しながら、使いやすさとセキュリティのバランスを取る必要があります。そのためには、各エンドポイントを適切に保護・管理するための一元的な監視が必要です。そうでなければ、どのデバイスが古くなっているのか、または脆弱なのかを把握できなくなります。
それを踏まえて、ユーザーを中断させたり効率に影響を与えたりすることなく、ITチームがエンドポイントを安全に管理する方法を見ていきましょう。医療ITチームが直面する課題と、エンドポイント管理のベストプラクティスを見ていきます。
臨床環境でエンドポイントが重要な理由
病院や診療所などの医療機関では、管理すべきエンドポイントが数多くあります。これには、ワークステーション、医療従事者用タブレット、さらには輸液ポンプやウェアラブル医療機器などのInternet of Medical Things（IoMT）デバイスも含まれます。
これらの各エンドポイントは患者の治療にとって重要であり、機密性の高い個人情報が含まれている場合があります。エンドポイントが侵害されると、治療判断の遅れ、患者データの漏えい、さらにさまざまな障害の発生につながる可能性があります。
これらのデバイスが正常に動作し、高いレベルのセキュリティを維持できるかどうかが人命に関わると言っても、決して大げさではありません。
医療におけるエンドポイント管理の裏にある本当の課題
では、医療現場のエンドポイント管理が難しいのはなぜでしょうか？ITチームがエンドポイントの更新、管理、トラブルシューティングを行う必要がある際に課題を生む要因はいくつかあり、たとえば次のようなものがあります。
デバイスの多様性: IoMTデバイスを含む非常に多くの種類のエンドポイントがあるため、特に単一の場所からすべてを効果的に管理するのは難しい場合があります。
レガシーシステム: 多くの機関では、すでに技術基盤の中核となっている一方で、更新やサポートが提供されなくなっている古いデバイスに依存しています。
シャドーITとBYODデバイス: BYOD（私物デバイスの業務利用）は、従業員が自分の好みのデバイスを使えるという利点がありますが、あらゆるものの管理を難しくする可能性もあります。従業員がIT部門に知られないまま未管理のデバイスを使用している場合、これはさらに大きな課題になります。
限られたIT人員: デバイスの管理やサポートを手作業で行わなければならない場合、少人数のITチームではすべてに対応しきれないことがあります。堅牢なエンドポイント管理プラットフォームがないと、デバイスの把握が簡単にできなくなったり、重要なアップデートを見逃したり、エンドポイントが侵害されていても気づけなかったりする可能性があります。
ダウンタイムは許されない: 病院やその他の医療施設では、長時間の更新プロセスや中断は許されません。このダウンタイムを一切許容できない環境では、ITチームにとってデバイスのトラブルシューティングやパッチ適用がさらに難しくなる可能性があります。
HIPAAが医療分野のエンドポイントセキュリティ要件に与える影響
業界ごとに従うべき特定のセキュリティガイドラインがありますが、医療分野ではそれがHIPAA準拠の維持を意味します。
HIPAAには、リスク分析、アクセス制御、監査制御など、ePHIを保護するための複数のセキュリティ規則があります。医療機関とそのITチームは、エンドポイントのリスクを継続的に特定して対処し、強力なアクセス制御と認証によってアクセスセキュリティを維持し、転送中のデータを保護する必要があります。
最近では、HIPAAセキュリティ規則の改定案が提示され、多要素認証と暗号化が推奨される安全対策から必須要件へと変更される見込みです。
適切なエンドポイント管理がなければ、HIPAA complianceを証明し、セキュリティを維持することは�困難です。
最近のOCR執行データが明らかにするエンドポイントリスク
HIPAA JournalによるHHS Office for Civil Rightsデータの分析によると、2026年4月だけでも47件の医療関連の情報漏えいが発生し、それぞれが数百人から数千人の患者に影響を及ぼしました。130万人を超える人々の個人的な医療情報が漏えいし、機密情報が危険にさらされました。
これらの情報漏えいの主な原因は、ハッキングやその他のITインシデントでした。サイバー犯罪者は、既知で未修正の脆弱性を標的にしてデバイスを侵害し、ネットワークに侵入することがよくあります。これにより、保護対象の情報にアクセスし、それを盗んだり、売ったり、身代金を要求したりします。
同時に、これらの攻撃の多くは、適切なサイバーセキュリティとパッチ管理があれば防げた可能性があります。サイバー攻撃は、既存の脅威に対する保護がなく、パッチが適用されていないデバイスを標的にすることが多く、こうしたデバイスは侵入しやすい入口となります。セキュリティパッチを常に最新の状態に保ち、既知のあらゆる脅威（新旧を問わず）から保護することは、攻撃を防ぐうえで不可欠です。
医療向けの効果的なエンドポイント管理を支える7つの要素
では、医療機関にとって効果的なエンドポイント管理とは何でしょうか。ここでは、ITチームが分散したエンドポイントを管理し、セキュリティの確保に役立てられる重要なポイントを、7��つの中核要素に分けてご紹介します。
一元的な可視化：可視化は、デバイスの管理、潜在的な問題の特定、そしてすべてに適切にパッチが適用されていることの確認に不可欠です。ITチームがすべてのエンドポイントを1か所から表示・監視できれば、それぞれを効果的に管理しやすくなります。
自動パッチ管理: デバイスにパッチを適用し、最新の状態に保つことはセキュリティにとって重要ですが、手動でのパッチ適用は時間がかかり、ミスも起こりやすくなります。自動パッチ管理は、手動で介入することなく更新を展開し、デバイスを常に完全にパッチ適用された状態に保つのに役立ちます。
ロールベースのアクセス制御（RBAC）: ロールベースのアクセス制御は、ユーザーの役割と責任に基づいて制限をかけることでアクセスを管理するのに役立ちます。これにより、不正なユーザーを排除し、機密情報へのアクセスを制限できるため、セキュリティと説明責任の向上に役立ちます。
暗号化とリモートワイプ: データを管理し保護することは、セキュリティにとって重要です。これは、転送中のデータを傍受できないようにするエンドツーエンド暗号化の使用に加え、デバイスの紛失時や設定解除時にリモートでデバイスをワイプしてすべてのデータを消去できる機能を意味します。
Endpoint Detection and Response (EDR)：EDRはネットワーク全体のエンドポイントを監視して潜在的な脅威を検出し、セキュリティチームによる�調査と対応を支援します。これは強力な医療向けサイバーセキュリティツールであり、ITチームがデバイス全体の脅威をリアルタイムで特定し、被害が発生する前に対処するのに役立ちます。
多要素認証（MFA）: MFAは、ユーザーがログインを試みる際に追加のセキュリティ層と確認を加えることで、アカウントの保護に役立ちます。これにより、ユーザーのログイン情報を知っているだけではアカウントにアクセスできないため、盗まれたパスワードからアカウントを保護するのに役立ちます。
コンプライアンスおよび監査レポート：セキュリティを維持するだけでは十分ではありません。チームは、IT compliance要件を満たしていることを証明できる必要もあり、そのためにはセキュリティポリシーやツールへの準拠を示すログやレポートが必要です。優れたレポートツールは、必要に応じて明確なデータと記録を提供することで、監査への対応やコンプライアンスの証明に役立ちます。
医療ITチームのためのエンドポイント管理のベストプラクティス
医療機関のデバイスやネットワークを管理するITチームには、対応すべきことが数多くあります。そこで、臨床ワークフローを妨げることなく、デバイスに適切にパッチを適用して保護するために役立つベストプラクティスをまとめました。
ベストプラクティスには、次のようなものがあります。
スケジューリング: 更新によって日常のワークフ��ローが中断されてはいけません。その代わり、デバイスが必要とされていない時間帯に更新できるよう、シフトに合わせてパッチ適用の時間枠を設定し、中断を最小限に抑えるべきです。
最小権限アクセス：アクセスに最小権限の原則を採用することで、機密データの安全性を確保しやすくなります。このアプローチでは、ユーザーアクセスを業務遂行に必要な範囲のみに制限するため、不正アクセスのリスクと潜在的な攻撃対象領域を減らせます。
パッチ管理： patch management solutionを使用すると、ITチームは各デバイスを手動で更新しなくても、デバイス全体に更新を設定できます。これにより人的ミスが減り、効率が向上し、デバイスのセキュリティとコンプライアンスを維持できます。
データ損失防止策と復旧：機密性の高い患者データは保護されなければなりません。これには、転送中のデータを保護するためのデータ暗号化に加え、災害発生時にデータを復元するためのバックアップと冗長化の活用が含まれます。
ネットワークの保護対策: ネットワークセキュリティは不可欠です。これには、多要素認証、ネットワークアクセス制御、ネットワークセグメンテーション、高リスクのエンドポイントの分離といった重要なセキュリティツールが含まれます。
監視と対応: EDR（エンドポイント検知と対応）やその他のネットワーク監視ツールを使用すると、不審な動作や潜在的な脅威を特定しやすくなり、リアルタイムアラートによってITチームが迅速に対�応できます。
医療向けエンドポイント準備チェックリスト
エンドポイントを管理する際には、把握すべきことが多く、見落としやすい手順も数多くあります。そのために、便利なチェックリストを作成しました。これらのポイントを念頭に置くことで、医療機関全体のエンドポイントをより適切に保護できるようになります。
エンドポイント管理: モバイルデバイスや医療機器を含むすべてのエンドポイントが、エンドポイント管理プラットフォームに統合されます。
データ暗号化: データはエンドツーエンドの暗号化により、転送中も保護された状態を維持します。
パッチ管理: すべてのエンドポイントにパッチが適用され、確認済みであり、新しいパッチが利用可能になった際にデバイスを更新する自動パッチ管理が導入されています。
認証: 本人確認のため、デバイスとユーザー全体で多要素認証が適用されます。
インベントリの可視化： セキュリティアラート、パッチ状況、OSバージョン、アプリケーションを含むすべてのエンドポイントを1か所で確認できます。
ポリシーの整合性: 貴社のポリシーは、HIPAAおよびその他の関連規制に準拠しています。
ポリシーの適用: EDRやパッチ適用を含むコンプライアンスポリシーが、エンドポイント全体で積極的に適用されています。
臨床スタッフ向けトレーニング: 臨床スタッフやその他の職員は、フィッシングを防ぐ方法を含め、デバイスの安全確保と保護に関するベストプラクティスについてトレーニングを受けます。
医療におけるエンドポイント管理でのAIの役割
人工知能（AI）の成長により新たな脅威が生まれており、サイバー犯罪者はAIを使って新しい脆弱性を悪用するエクスプロイトをすばやく作成できます。同時に、AIは攻撃の検知や対応における新しい方法の推進にも役立っています。
AI搭載のCVEインサイトは、共通脆弱性識別子（CVE）データを分析して、特に重要な脆弱性を特定して優先順位を付け、基本的な問題については修復対象として自動的にフラグを付けることもできます。ITチームは優先順位、アラート、エスカレーションのルールを設定できるため、AI搭載ツールは会社のポリシーに従って脅威に対応できます。
その結果、AIは脅威の検知と対応のスピード、精度、効率の向上に役立ち、脅威が発生した時点でエンドポイントをプロアクティブに保護するのに役立ちます。
1つの自動化コンソールから医療エンドポイントをプロアクティブに管理
臨床医、BYOD、IoMTデバイスを含む複数の分散したエンドポイントを管理する必要がある場合は、Splashtop AEM（自律型エンドポイント管理）のような堅牢なエンドポイント管理ソリューションが必要です。
Splashtop AEMは、可視化、自動パッチ管理、コンプライアンスレポートなどを、すべて1つのコンソールでITチームに提供します。医療機関のITチームはこれを使って、場所、OS、デバイスタイプを問わず、環境全体のエンドポイントを管理できます。
Splashtop AEMを使えば、AI搭載のCVEインサイトにより、ネットワーク全体のエンドポイントの健全性と脆弱性の状態を簡単に監視できます。また、ポリシーベースのパッチ自動化により、エンドポイント全体のアップデートを検出、テスト、設定、確認でき、すべて会社のポリシーに従って優先順位付けとスケジュール設定が行われます。
さらに、Splashtop AEMはデバイス全体にわたるポリシー適用を提供し、監査時にIT complianceを証明するレポートをすばやく作成できます。これにより、HIPAA complianceを証明しやすくなり、エンドポイント制御が実施されていることを示せます。
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