コンピュータラボへのリモートアクセスを提供することで、Eラーニングの学生にとって公平な環境を整えることができるでしょうか？
SplashtopのChief Evangelist、Mark Leeによる
現在、教育を受けることはかなり困難であり、COVID-19により学校はさまざまなレベルの遠隔教育の採用を余儀なくされています。また、教育は、コースワークをリモートで行うためのテクノロジーツールを持たない学生にとって特に困難です。
遠隔学習の課題の一つでしばしば見落とされるのは、コンピュータラボのリソースへのアクセスの欠如です。
あらゆる種類の学習分野にとって重要な専門ソフトウェアの範囲に驚かされました。コンピュータラボは、もはや工学やコンピュータサイエンスの学生だけのものではありません。
建築、音楽、劇場デザイン、化学、美術、コミュニケーション学、ファッションデザイン、生物学など多岐にわたる分野のコースは、Adobe Creative Suite、AutoCAD、Revit、Avidなどの専門的なソフトウェアに依存しており、これらのソフトウェアは非常に特定のMacまたはWindowsのGPU対応ワークステーションを必要とします。さらに、Chromebookや他の安価なラップトップしか購入できない学生は、宿題をするためにこれらの高性能コンピュータラボに依存することがよくあります。
パンデミックにより多くのコンピュータラボのドアが閉ざされるか、物理的なアクセスが大幅に制限されている中、学校�は、すべての学生とインストラクターに必要なコンピューティングリソースへのアクセスを提供するための創造的な方法を模索しています。これにより、彼らはコースワークや研究を完了し、卒業要件を満たし、教育の旅を進めることができます。
パンデミックの懸念がリモートアクセスソフトウェアの教育需要を急増させる
リモートアクセスソリューションのメーカーであるSplashtopは、2007年からビジネスを行っています。これらの年の間に売上成長の周期的なスパートを見てきましたが、2020年に経験したものとは比べ物になりません。
今年の6月から8月の3か月間、大学、カレッジ、K-12学校が新学年の準備を進めていた夏の間に、教育分野のお客様の数が8倍に増加しました。さらに、多くの既存の教育顧客が購入を拡大しました。
顧客と話す中で、この成長は主にコンピュータラボのハードウェアとソフトウェアへのリモートアクセスを提供したいという欲求によって促進されたことを確認しました。非常に現実的な意味で、リモートアクセスソフトウェアは、コンピュータラボのリソースに依存する学生やインストラクターにとって不可欠な命綱となっています。
教育IT部門の負担を軽減
今日のデジタル依存の学校や大学��では、COVID-19が発生するずっと前から教育IT部門への要求はすでに激しかったです。IT専門家が突然リモート学習プロセスを実施しなければならなかっただけでなく、ヘルプデスクスタッフもリモートでコンピュータの問題を解決する必要があったときのプレッシャーを想像してください。
リモートコンピュータラボアクセスに関しては、ITに馴染みのあるVPNアプローチには深刻な制限があります。これにより、VPNは長期的な遠隔学習とリモートコンピュータラボアクセスに適していません。例えば、設計上の理由から、VPNは：
スケールしにくい。— 突然キャンパスのソフトウェアにアクセスする必要があるすべての学生を迅速に追加するのは難しいです。VPNハードウェアのアップグレードは高価で時間のかかる作業です。
パフォーマンスが良くない。— 特に、VPNがネットワークトラフィックをバックホールする必要があるため、ユーザーエクスペリエンスが遅くなり、生産性が低下します。
学生に自分のコンピューティングデバイスを使用させないでください。 — VPNは、学校が発行したデバイスの使用や、エンドポイントセキュリティソフトウェアのインストールを必要とし、危険なコンピューティングデバイスが学校のネットワークに直接接続するのを防ぎます。
セキュリティ問題を引き起こす。— これは主に、VPNが学校の公式トラフィックとユーザーの個人トラフィックを区別しないためであり、VPNゲートウェイとソフトウェアが24時間365日稼働しているため、��しばしば未パッチのまま放置されるからです。
クラウドベースのエンタープライズクラスのリモートアクセスソフトウェアは、VPNのパフォーマンス、スケーリング、セキュリティ、および専門的なハードウェアの制限を克服する優れた代替手段です。
現代のリモートアクセスソリューションを使用すると、教育IT部門は、シングルサインオン（SSO）やリソースのセキュリティと使いやすさを向上させるスケジューリング機能を含むコンピュータラボリソースへの学生とインストラクターのアクセスを設定およびサポートできます。そして重要なのは、リモートアクセスソフトウェアが、安価なコンピューティングデバイスに依存する学生でも、どこからでも、いつでもこのアクセスを可能にすることです。
教育におけるより公平な競争の場を目指して
もちろん、学生や講師がコンピュータラボのリソースにリモートアクセスしやすくすることは、デジタルデバイドのすべての問題を解決するわけではありません。しかし、それでも意味のある違いを生むことができると信じています。
私たちが見てきた利点の中には：
すべての所得層の学生が、自分のキャンパスがコンピュータラボで必要なソフトウェアへの物理的なアクセスを許可できなくても、コースを完了し、時間通りに卒業できると自信を持てるようになります。
24/7のリモートアクセスが可能になったことで、学生はコンピュータラボに物理的にアクセスする必要があったときよりも重要なアプリケーションに多くの��時間を費やすことができ、夜遅くにキャンパスを横断する安全性の問題を回避できます。
その24/7のリモートアクセスは、IT管理者や学校の管理者が貴重なコンピュータラボのリソースを最大限に活用できることも意味します。
リモートアクセスソフトウェアで利用可能になった高度なスケジューリング機能により、インストラクターはコンピュータラボソフトウェアを使用するクラスを開催する予測可能な時間を計画できます。
高度なマルチユーザ機能により、教師は学生の隣に物理的にいなくてもリモートで支援することができます。
昼夜を問わず、学生や教職員はダイニングテーブル、リビングルームのソファ、または寝室でキャンパス内のコンピューティングリソースを使用できます。
Splashtopでは、すべての学生のデジタルアクセスの公平性を高めるソリューションを提供できることを誇りに思い、興奮しています。