ビジネスリーダーは、従業員に柔軟なリモートワークのオプションを提供することで、より良い結果とより幸せな労働力をもたらすことができることを認識しています。
最近まで、仕事のポリシーは定義されていて厳格でした。ポリシーは、従業員が特定の時間枠でオフィスで働くことを要求していました。
多くのオフィスワーカーがどこからでも仕事をすることが可能になった技術の進歩にもかかわらず、企業はポリシーを変更することに消極的でした。ビジネスリーダーは、従業員が指定された時間にオフィスで働いていない場合、会社全体の効率が低下すると懸念していました。
しかし、COVID-19パンデミックは企業の手を強制しました。2020年の多くの期間、在宅勤務をしていた多くの人々は、リモートワークの柔軟性の多くの利点を発見し、リモートで働いても従業員が生産的であることができるとわかりました。
その結果、多くの大手企業がリモートワークポリシーを修正し、従業員がいつどこで働くかよりも、成果と柔軟性に焦点を当てるようになっています。
従業員が勤務スケジュールを柔軟に選択できるようにする
コンピューティングの巨人Microsoftは、従業員の柔軟性を受け入れる新しいリモートワークポリシーで注目を集めました。会社のブログに投稿された「柔軟な職場を受け入れる」というタイトルの投稿で、Microsoftは新しいリモートワークポリシーの目標を概説しました：
「柔軟性は私たちそれぞれにとって異なる意味を持ち、Microsoftでの役割、作業要件、ビジネスニーズの多様性を考慮すると、万能の解決策はないことを認識しています。これに対処するために、従業員に対して、作業場所、作業時間、または作業時間の変更を含むシナリオに関する情報に基づいた決定を行うためのガイダンスを提供しました…」
これが言っているのは、Microsoft が従業員に、どこで何時間働くかについて決定できるようにしているということです。リモートワークポリシーは、もはや従業員のためにそれらのことを定義しているのではなく、むしろ、従業員が自分の勤務スケジュールに関して最善の決定を下せるようにするためのガイダンスとして機能します。
柔軟性を受け入れることが、ポストCOVIDの世界で成功するリモートワークポリシーの鍵となります。これは、従業員が自分に最適な方法で作業スケジュールを設定できるようにするからです。誰もが自分の義務（職業的および個人的な生活の両方で）と自分の好みを持っています。柔軟なリモートワークポリシーは、画一的なアプローチがすべての人に適しているわけではないことを認識しています。
マネージャーは、作業効率が低下することを恐れて、そのような柔軟性を付与することに躊躇するかもしれません。しかし、マネージャーは、柔軟なリモートワークポリシーを実施する際に明確な期待を設定するこ��とで、これらの落とし穴を回避できます。期待には以下が含まれます：
従業員が完了すべき仕事の量/量とその期限
リモートワークの従業員が他の従業員とコミュニケーションをとるためにいつ、どのチャネルを通じて利用可能であるべきか
対面またはバーチャルな会議/イベントに出席が必須の日時
結局のところ、マネージャーは従業員に自分の手で責任を取らせる必要があります。従業員がいつどこで働くかに焦点を当てるのではなく、彼ら自身で選択する柔軟性を提供し、結果に焦点を当ててください。
リモートワークポリシーが成功すると、従業員は仕事と私生活のバランスをより適切に取ることができるため、従業員の幸福度が向上します。また、職場の柔軟性が求職者にとって最優先事項になりつつあるため、最高の従業員を採用するのにも役立ちます。
リモートワークソリューション
従業員がリモートで作業できるようにするためのもう一つの鍵は、オフィスを離れている間に必要なすべてのリソースにアクセスできるようにすることです。従業員が特定のソフトウェアアプリケーションを実行したり、作業のためにファイルにアクセスしたりするために作業用コンピュータにアクセスする必要がある場合、Splashtopのようなリモートアクセスツールを実装することで、どのデバイスからでも、どこからでも作業用コンピュータをリモートで制御できるようにすることで、彼らを支援できます。
詳細はこちら about Splashtop’s work from home リモートアクセス solutions.