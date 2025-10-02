今年の前半は、ITチームが手動作業を減らし、エンドポイントの可視性を向上させ、急速に進化するセキュリティ脅威に先んじることに注力してきました。Splashtopでは、パッチの自動化を拡大し、AIを活用して脆弱性の洞察を強化し、プラットフォーム全体でリモートIT管理をよりシームレスにすることに焦点を当てています。
これらの投資は業界で認識されています: Splashtopは最近、Gartner® Market ガイド for Endpoint Management Toolsの代表的なベンダーに選ばれ、組織がIT運用を簡素化するのを助ける私たちの役割がますます重要になっていることを示しています。
今年これまでに導入した最も影響力のあるアップデートをご紹介します。
パッチ管理
パッチの自動化において大きな進展を遂げ、ITチームがコンプライアンスを強化し、セキュリティのギャップを減らすのを助けています。
Windows Patch ポリシー Enhancements
Windowsパッチをより信頼性の高いものにするために、承認ワークフローと柔軟なスケジューリングを導入しました。例えば、Patch Tuesdayでは、重要な更新は自動的に承認される一方で、機能更新はテストのために保留されます。
エクスポート可能なログにより、ITリーダーはパッチの状況を把握し、非標準アプリも安全に保つことができます。
Windows Major Upgrade Support
ITは、Windows 10から11への移行などの主要なOS移行を、Splashtopのポリシー管理を通じて直接管理できるようになりました。
Third-Party and カスタム ソフトウェア Patching
サードパーティパッチカタログを拡大し、Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Zoom、Slack、Webex Teams、Dropbox、Foxit Reader、Adobe Acrobat Readerなど、より一般的に使用されるアプリケーションをカバーすることで、エンドポイントセキュリティのギャップを減らしました。さらに、カスタムソフトウェアパッケージのホスティングをサポートし、ITチームがOSおよびサードパーティの更新と同じワークフロー内で非標準または社内開発アプリをパッチする柔軟性を提供します。
macOS Patch Management Expansion
macOSを含むパッチ自動化を拡張し、管理者が単一のダッシュボードから更新を表示、トリガー、確認できるようにしました。これにより、WindowsとmacOSデバイスの両方をサポートするチームの重要なギャップが解消されます。これをサポートするために、資格情報 Managementを導入し、macOSの更新を円滑にし、今日のパッチワークフローを可能にし、近いうちに追加のスクリプト自動化への利用拡大を計画しています。
統一されたインベントリと脆弱性の洞察
ITチームがリスクを特定し、迅速に対応するための新しい方法を追加しました。
ソフトウェア インベントリ
新しいインベントリページでは、すべてのエンドポイントにインストールされたアプリケーションを確認でき、監査やアップグレード計画のためにエクスポート可能なレポートを提供します。
ITチームにとって、重大な脆弱性が発表されたときに慌てる必要はなく、環境を即座に検索し、影響を受けるソフトウェアがどこで動作しているかを特定し、攻撃者がそれを悪用する前に対処できます。
AI駆動のCVEサマリー
ダッシュボードは、どのOSビルドが脆弱性にさらされているかを強調表示し、CISAの既知の悪用脆弱性（KEV）カタログに基づくアクティブなエクスプロイトの明確な指標を提供します。AI生成のサマリーにより、リスク評価が迅速になり、CVEの詳細を複数の言語に即座に翻訳できるため、グローバルなITチームは遅延したローカルデータベースの更新を待つ必要がありません。
スクリプトとタスク（旧1対多）
スケジュールされたジョブでオンラインおよびオフラインのデバイスをサポートするようにScriptsとTasksを強化しました。デバイスがオフラインの場合、タスクは自動的にキューに入り、エンドポイントがオンラインに戻ると実行されます。これにより、どのシステムも見逃されることがなく、一貫性が向上し、大規模な環境での時間を節約できます。
ダッシュボードと管理コントロール
ITチームが環境を一目で監視および管理しやすくしました。
新しいダッシュボードウィジェット
パッチ自動化の結果、エンドポイントのセキュリティ状況、設定の一貫性に関する洞察を提供します。
アカウント有効期限管理
エンタープライズチームが非アクティブなユーザーを自動的に無効化し、コンプライアンスを強化しリスクを軽減します。
モビリティとデバイス管理
ITチームがモバイルおよびAndroid環境をより良くサポートするための新機能を導入しました。
iOS ファイル転送
管理者は、リモートセッション中にiOSデバイス内外にファイルを安全に転送できるようになり、追加のツールなしでモバイルワーカーをサポートしやすくなります。
Androidストリーマーバージョン管理
IT管理者はAndroidストリーマーの最大更新バージョンを設定でき、既存のアプリとの互換性を確保し、展開スケジュールをよりコントロールできます。
リモートサポートの強化
Splashtopのサポート機能を引き続き強化し、ITチームが迅速に対応し、より良い体験を提供できるようにしています。
サービスデスクチャット
リモートセッション中に技術者とユーザーが直接コミュニケーションできるように、セッション内チャットを導入しました。これにより、トラブルシューティング中のスピードと明確さが向上します。
サービスデスクスケジューリングの改善
新しいウェブフォームスケジューリングコントロールにより、組織は受信リクエストをより適切に管理し、サポートセッションをチームの可用性に合わせることができます。
SOSの強化
組織は、エンドユーザーにブランド化されたプロフェッショナルな体験を提供するために、SOSダウンロードページをカスタマイズできるようになりました。
今後の展望
Splashtopは、ITチームがよりスマートに作業し、リスクを軽減し、ハイブリッド環境全体でエンドポイント管理を簡素化するのを支援するという同じ焦点で進化し続けています。これらのアップデートは、セキュリティギャップを埋め、手作業を自動化し、重要な部分での可視性を向上させることで、即時の価値を提供します。
そして、これで終わりではありません。次のリリースサイクルではさらに多くの革新が予定されています。
今後の予定を確認するには、私たちの公開ロードマップをご覧ください。
Splashtop製品を探る
SplashtopがITチームの時間を節約し、セキュリティ体制を強化し、エンドポイント管理を効率化する方法を発見してください。詳細はこちら。