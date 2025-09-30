メインコンテンツへスキップ
ITチーム – リモートアクセスでチームを在宅勤務可能に

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
チームに自分のデバイスからオフィスのコンピュータへのリモートアクセスを提供しましょう。管理しているコンピュータやサーバーにリモートサポートを提供します。リモートアクセスソフトウェアをActive Directoryやシングルサインオン（SSO）と統合します。Splashtopで必要なものをすべて手に入れましょう。

リモートワークを可能にします。組織の事業継続計画を準備する

コロナウイルスCOVID-19の発生により、多くの組織が従業員に在宅勤務を命じることを余儀なくされています。ITチームは、在宅勤務が必要な場合に業務が継続し、従業員が生産性を維持できるように、組織を準備する必要があります。

このため、リモートアクセスは災害復旧と事業継続計画の一部であるべきです。

Splashtopの信頼できるリモートアクセスソフトウェアは、ユーザーが安全なリモート接続を介して、他のコンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスから作業用コンピュータにアクセスできるようにします。

さらに、Splashtopは、ITチームが管理するエンドポイントにリモートサポートを提供できるリモートサポートソリューションも提供しています。

自宅での作業を可能にするシンプルなリモートアクセスツール、リモートサポートソフトウェア、またはActive DirectoryとSSOを備えたオンプレミスソリューションが必要な場合、Splashtopがサポートします。以下の3つのオプションをチェックして、チームに最適なソリューションを見つけてください。無料トライアルを開始して、無料でセットアップできます。

シンプルな在宅勤務機能を拡張したい

Splashtop Remote Accessを入手して、チームが自宅から仕事用コンピュータにリモートアクセスできるようにしましょう。一度始めれば、チームを簡単に招待してSplashtopアカウントを作成し、自分のデバイスを設定できます - すべてメインアカウントの下で簡単に管理できます。

チーム向けに一括割引が利用可能です。無料トライアルを開始。または詳細はこちら about enabling work from home

SSOを備えたエンタープライズリモートアクセスソリューションが欲しい

Splashtop On-Premは、Active Directory統合によるセキュリティ強化のためにファイアウォールの背後でホストされるオンプレミスソリューションです。Splashtop Enterpriseは、ITチームがリモートサポートを提供するためのSSO統合が利用可能な信頼できるリモートアクセスソリューションであり、リモートで作業するためにコンピュータにアクセスしたいユーザーにも適しています。

Splashtop Enterpriseについて詳細はこちら

管理対象のエンドポイントにリモートサポートを提供したい

Splashtop リモートサポートは、ITチームにとって最高の価値を提供するリモートソリューションです。これにより、管理しているコンピュータやサーバーにいつでもリモートサポートを提供できます。追加の監視および管理機能も利用可能です。

無料トライアルを開始。Or, 詳細はこちら about リモートサポート for IT.

