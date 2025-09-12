組織のデバイス群全体でアプリケーションを管理することは、現代のITチームにとって最も重要な責任の一つです。セキュリティ脅威、ソフトウェアの脆弱性、デバイスの多様性が増加する中、組織は基本的な設定を超えた、リアルタイムの可視性と自動パッチを提供する強力なツールを必要としています。
Microsoft IntuneのEnterprise App Management機能は、キュレーションされたアプリカタログを通じてWin32アプリケーションの設定とバージョン管理を簡素化するように設計されています。しかし、自動化、プラットフォームのカバレッジ、洞察の深さにおいて顕著な制限があります。
そこで登場するのがSplashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)です。Microsoft IntuneのEnterprise App Managementの強力な代替手段として、Splashtop AEMは、ITチームに自動パッチ適用とリアルタイムの脆弱性モニタリングを含む包括的なソリューションを提供します。
ソフトウェアのメンテナンスを効率化したい場合や、攻撃面を減らしたい場合、Splashtop AEMは基本的なアプリの設定を超えた機能を提供し、現代の企業環境に理想的な代替手段となります。
Microsoft Intune Enterprise App Managementとは何ですか？
Microsoft Intune Enterprise App Management is a premium capability included in the Microsoft Intune Suite add-on, designed to simplify the 設定 and management of 選択する third-party applications on Windows devices. これにより、IT管理者は最小限の設定で展開できる事前パッケージ化されたWin32アプリケーションのキュレーションされたカタログにアクセスできます。これらのアプリケーションには、組織全体での展開を標準化するための組み込みのインストールコマンド、検出ルール、最小バージョン設定が含まれています。
エンタープライズアプリ管理は、カスタムパッケージやスクリプトの必要性を排除することでアプリの設定を効率化することを目的としています。ITチームは、Intune管理センターを通じてカタログからアプリケーションを選択するし、ユーザーやデバイスに直接公開できます。サポートされているアプリについては、管理者は利用可能な更新を追跡し、デバイスが最低バージョン要件を満たすようにポリシーを設定することもできます。
しかし、これはプレミアムアドオンの一部であるため、Enterprise App Managementは追加のコストがかかり、範囲が限られています。これはWin32アプリに特化しており、Windowsデバイスのみをサポートし、自動的に設定更新を行いません。多様な環境を管理する組織や、より積極的で自動化されたアプリとパッチ管理を求める組織にとって、これらの制限は運用のボトルネックを生み出し、セキュリティリスクを増大させる可能性があります。
Intune Enterprise App Managementの主な制限事項
Microsoft Intune Enterprise App Managementは、Windowsデバイスへのアプリケーションの設定を簡素化する方法を提供しますが、多様な環境、高いセキュリティ基準、大規模なデバイス群を管理する現代のITチームにとって重要ないくつかの領域で不足しています。以下は最も注目すべき制限のいくつかです。
1. 限定されたソフトウェアアプリケーションカタログ
Enterprise App Managementを通じて利用可能なパッケージ化されたカタログには、比較的小さなサードパーティのWin32アプリケーションのリストが含まれています。Microsoftはこのリストを徐々に拡大していますが、ほとんどの組織が実際に使用しているものと比べると依然として狭いです。社内またはカスタムビルドのアプリケーションに対するネイティブサポートもなく、ITチームは手動でのパッケージングや追加のツールに頼らざるを得ません。
2. No Automatic Patching or Update 設定
エンタープライズアプリ管理は更新の可用性を表示しますが、実際のパッチプロセスは処理しません。自動更新されないアプリの場合、ITチームは手動で新しいバージョンをパッケージ化し、スーパーセッションを使用して設定する必要があります。これにより、応答時間が遅くなり、特にパッチ速度が重要な迅速に変化する脅威環境では、管理者の作業負荷が増加します。
3. Windows専用サポート
Enterprise App Managementは、Windowsデバイス上のWin32アプリ専用に設計されています。macOS、Linux、iOS、Android、またはChromebookプラットフォームはサポートしていません。BYODポリシー、クロスプラットフォームチーム、またはハイブリッドインフラを持つ組織にとって、この制限は深刻な可視性とカバレッジのギャップを生み出します。
4. 反応的ではなく、積極的に
このツールはアプリバージョンのコンプライアンスに関する洞察を提供しますが、リアルタイムのパッチ可視性、脆弱性マッピング、または自動修復は欠けています。CVEの深刻度やデバイスのリスクに基づく優先順位付けは組み込まれていません。ITチームは、問題に反応するのではなく、脅威を積極的に管理することが求められています。
なぜSplashtop AEMがIntune Enterprise App Managementの理想的な代替手段なのか
より動的で安全かつスケーラブルなアプリケーションとパッチ管理アプローチを求める組織にとって、Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)は、Microsoft Intune Enterprise App Managementに対する魅力的な代替手段を提供します。Rather than simply delivering prepackaged applications, Splashtop AEM provides full lifecycle control, combining real-time patch 設定, comprehensive ソフトウェア インベントリ, and built-in vulnerability insights across multiple platforms.
1. リアルタイムの自動パッチ管理
Splashtop AEMは、Intuneのアプリケーション管理によって必要とされる手動のステップを排除します。エンドポイントを継続的に監視し、オペレーティングシステム、サードパーティアプリ、さらにはカスタムビルドソフトウェアにパッチを自動的に適用します。ITチームは、スクリプトやパッケージングなしで、重要な更新を即座にプッシュしたり、ポリシーによってパッチをスケジュールしたり、検出された脅威に基づいて修正したりできます。
2. 包括的なソフトウェアインベントリ
Splashtop AEMは、環境全体のインストールされたアプリケーションに完全な可視性を提供します。管理者は次のことができます：
ベンダー、バージョン、インストール日��、デバイスグループなどでフィルタリング
古いまたは許可されていないソフトウェアを特定する
パッチと脆弱性のステータスに関連付けられた実行可能なレポートを作成
3. 組み込みの脆弱性管理
In addition to patch 設定, Splashtop AEM maps known vulnerabilities to CVEs, allowing IT teams to:
深刻度と悪用可能性によって修復を優先する
影響を受けたデバイスとパッチの状態を一目で確認
1つのコンソールから高リスクの露出に即座に対応
このプロアクティブなモデルは、バージョン管理を超えて、実際の攻撃面を減らすのに役立ちます。
4. 統合エンドポイント制御
インベントリ、パッチ、スクリプト、脆弱性管理のための1つのコンソールで、Splashtop AEMは個別のポイントソリューションの必要性を排除します。ITチームは、バルクソフトウェアのインストール、リモートスクリプト、デバイスの再起動などのスクリプトやタスクを実行しながら、デバイスの健康状態とコンプライアンスをリアルタイムで監視できます。
Microsoft Intune環境をSplashtop AEMで強化
Microsoft Intuneを既に使用してデバイスポリシーの施行やWindowsアプリの設定を行っている組織にとって、Splashtop AEMはIntuneが残す運用上のギャップを埋める強力な拡張機能として機能します。
IntuneはMicrosoftエコシステム内での登録、ポリシー、アプリケーション配布をうまく処理しますが、多くのITチームはま�だ以下の点で苦労しています:
サードパーティおよびカスタムアプリのリアルタイムパッチ適用の欠如
組み込みの脆弱性評価なし
パッチコンプライアンスの限られた可視性
アプリケーション管理のためのWindows専用スコープ
Splashtop AEMは、これらのギャップを埋めるために既存の環境にシームレスに統合され、次のことを提供します：
サードパーティおよびカスタムアプリを再パッケージせずに処理する自動パッチワークフロー
macOSとLinux（Windowsに加えて）のクロスプラットフォームサポート
CVEによる脆弱性を強調し、修正を優先する集中レポート
デバイス全体でのアクションを合理化するための統合オペレーションダッシュボード
ハイブリッド環境を管理している場合でも、単にIntuneの上により良い可視性と自動化を望んでいる場合でも、Splashtop AEMはIntuneだけでは得られないコントロールを提供します。
今日からSplashtop AEMを始めましょう
限られたアプリカタログや手動更新ワークフローを超えるソリューションを探しているなら、Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)は、現代のITチームが必要とするパワーと柔軟性を提供します。リアルタイムのパッチ適用、脆弱性の洞察、完全なクロスプラットフォームの可視性を備えたSplashtop AEMは、Microsoft Intune Enterprise App Managementのよりスマートでスケーラブルな代替手段です。
始めるのは簡単です。Splashtop AEMは既存の環境にシームレスに統合され、数千のエンドポイントに迅速に展開できます。内部デバ��イスを管理する場合でも、外部ユーザーをサポートする場合でも、ルーチンタスクを自動化し、セキュリティギャップを閉じ、新たな脅威に先んじるために必要なツールを単一の統一プラットフォームから入手できます。