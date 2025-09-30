メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Screenshot showcasing Splashtop Streamer program in action

Apple リモートデスクトップを使用してSplashtop Streamerをインストールする方法

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
Splashtop StreamerをApple リモートデスクトップ (ARD)を使ってインストールする必要がありますか？ その方法をご紹介します。

This applies to カスタム streamers that you create under your Splashtop リモートサポート account.

  1. グループ設定パッケージをSplashtopサイトでお好みのオプションで作成し、DMGをダウンロードして、このグループのインストールコードをメモしてください。

  2. こちらから設定スクリプトをダウンロードしてください。

  3. ARDを使用してスクリプトと設定パッケージをターゲットコンピュータの/tmpにコピーします。

  4. 設定スクリプトの権限を変更して、実行可能にします。

  5. このコマンドを特定のパラメータに合わせて調整してください: sudo ./
    deploy_splashtop_streamer.sh -i streamer.dmg -d your_code -w 0 -s 0 -v 0     この場合、最終的なイラストのようになります。

  6. 設定されているオプションとその実行方法の詳細はこちら

SplashtopユーザーのBen Levyさん、これらの指示を書いてくれてありがとう。

