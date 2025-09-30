Splashtop StreamerをApple リモートデスクトップ (ARD)を使ってインストールする必要がありますか？ その方法をご紹介します。
This applies to カスタム streamers that you create under your Splashtop リモートサポート account.
グループと設定パッケージをSplashtopサイトでお好みのオプションで作成し、DMGをダウンロードして、このグループのインストールコードをメモしてください。
こちらから設定スクリプトをダウンロードしてください。
ARDを使用してスクリプトと設定パッケージをターゲットコンピュータの/tmpにコピーします。
設定スクリプトの権限を変更して、実行可能にします。
このコマンドを特定のパラメータに合わせて調整してください: sudo ./
deploy_splashtop_streamer.sh -i streamer.dmg -d your_code -w 0 -s 0 -v 0 この場合、最終的なイラストのようになります。
設定されているオプションとその実行方法の詳細はこちら。
SplashtopユーザーのBen Levyさん、これらの指示を書いてくれてありがとう。
今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する無料トライアル