メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Spiceworks logo

SplashtopプラグインをSpiceworks Help Deskにインストールする方法

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

Spiceworks Help Desk内からオンデマンドサポートを簡単に提供したいなら、Splashtop リモートサポートとSplashtop Plug-in for Spiceworksが最適です。

Splashtop リモートサポートとは何ですか？

Splashtop リモートサポートを使用すると、エンドユーザーのコンピュータ（WindowsまたはMac）やモバイルデバイス（iOSまたはAndroid）に対して迅速な有人サポートを提供できます。エンドユーザーはシンプルなアプリをダウンロードして実行し、画面に表示される9桁のコードを提供します。あなたはそのコードをSplashtopアプリに入力し、リモートでデバイスにアクセスして表示できます。また、WindowsやMacのコンピュータ、そして多くのAndroidデバイスをリモートでコントロールすることもできます。

以下のステップをすべて実行し、Splashtopの無料トライアルを試すか、購入したライセンスを使用してください。SOSを競合と比較すると、コンピュータやモバイルデバイスにリモートサポートを提供する最もコスト効果の高い方法であることがわかります。

Splashtop Remote Supportの無料トライアルを開始する
高速、安全、使いやすいリモートサポートソフトウェア
はじめに

Splashtop Plug-InをSpiceworks Help Deskにインストールするにはどうすればいいですか？

まず、Spiceworks Help Deskを持っていることを確認してください。持っていない場合は、無料で入手できます。

Screenshot of the Spiceworks application interface showing a dropdown menu

次にSplashtopプラグインを検索します。

Splashtop On-Demand Support (SOS) with Spiceworks Help Desk

「インストール」ボタンをクリックしてインストールしてください。

エラーが発生した場合はどうすればいいですか？

エラー「Spiceworks Desktopが見えないため、このプラグインをインストールできません。」が表示された場合Spiceworks Desktopアプリにログインし、Apps > App Centerに移動して接続し、このプラグインを取得するためにすぐに戻ってきてください。」それを解決するために試すことができることがいくつかあります。

  1. Chromeブラウザを使用している場合は、Internet Explorerなどの別のブラウザを試してください

  2. Spiceworks Supportに連絡すると、プラグインをインストールできるようにするための他のトラブルシューティング手順を実行してくれます

別のブラウザでプラグインをインストールしても心配しないでください。プラグインはインストール後にChromeで表示され、正常に動作します。

SpiceworksのSOSプラグインが正常にインストールされたかどうかを確認するにはどうすればよいですか？

Spiceworksの「アプリ管理」画面にSplashtopのリストが表示されます。

Splashtop SOS plugin description for version 1.0

チケットの上部にこれらの2つの項目（下記の赤で囲まれた部分）が表示されます。

Screenshot of a Spiceworks Help Desk open ticket page showing a support ticket

次の記事では、リモートサポートセッションの開始についてさらに詳しく説明します。

今すぐ始める

ヘルプデスクシステムとリモートサポートソリューションの素晴らしい組み合わせを探しているなら、このページの簡単なダウンロードと指示で無料で始めることができます。

Splashtopの無料トライアルを入手

Splashtop Remote Supportの無料トライアルを開始する
高速、安全、使いやすいリモートサポートソフトウェア
はじめに

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

A construction worker on an IoT tablet.
IT&ヘルプデスクリモートサポート

IoTデバイスのリモートアクセスとサポート

詳細はこちら
A female IT professional using Splashtop for remote administration.
IT&ヘルプデスクリモートサポート

リモート管理: IT 管理の簡素化

詳細はこちら
An office desk with a computer, keyboard, and other items.
IT&ヘルプデスクリモートサポート

IT災害復旧: ビジネスを守るための戦略

詳細はこちら
Two people looking at a laptop screen while working together.
IT&ヘルプデスクリモートサポート

一般的なIT運用の課題とその克服方法

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。